Porsche erweitert Elektro-SUV-Angebot um den Cayenne S

Porsche erweitert sein vollelektrisches SUV-Angebot um den Cayenne S. Sein Allradsystem leistet bis zu 490 kW (666 PS). Der Cayenne S Electric tritt mit spezifischen Bug- und Heckteilen eigenständig auf.

Der neue Cayenne S Electric ergänzt das Modellprogramm der kürzlich eingeführten neuen, rein elektrischen Generation des SUV und positioniert sich zwischen dem Cayenne Electric und dem Topmodell Cayenne Electric Turbo. Das Leistungsplus von bis zu 165 kW (224 PS), das geschärfte Exterieur-Design sowie zusätzliche Ausstattungsoptionen differenzieren den S vom Einstiegsmodell.

Der Cayenne S Electric beschleunigt in 3,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h und fährt bis zu 250 km/h schnell. Die kombinierte WLTP-Reichweite liegt bei bis zu 653 Kilometern. Analog der anderen beiden Cayenne-Electric-Modelle verfügt die S-Variante über eine Hochvolt-Batterie mit 113-kWh-Bruttokapazität, die sich an einer geeigneten Schnellladesäule mit bis zu 400 kW Ladeleistung in weniger als 16 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen lassen soll.

Das Antriebskonzept mit je einer permanenterregten Synchronmaschine an Vorder- und Hinterachse liefert eine Systemleistung von 400 kW (544 PS), mit Launch Control sind es bis zu 490 kW (666 PS). Wie der Cayenne Turbo besitzt der Cayenne S eine Öl-Direktkühlung der Elektromaschine an der Hinterachse. Anders als bei herkömmlichen E-Motoren wird die Wärme dort unmittelbar an den stromführenden Bauteilen abgeführt. Der Pulswechselrichter an der Hinterachse nutzt Siliziumkarbid als Halbleitermaterial und verarbeitet Ströme mit einer Stärke von bis zu 620 Ampere.

Der Cayenne S Electric zeichnet sich durch modellspezifische Bug- und Heckunterteile in Vulkangraumetallic aus, Einleger und Diffusor sind in Exterieurfarbe lackiert. Cayenne-S-Aero-Räder im 20-Zoll-Format runden den Auftritt ab. Für den Cayenne S sind Sonderausstattungen verfügbar, die bis dato dem Turbo vorbehalten waren: Porsche Torque Vectoring Plus sorgt auf Wunsch für eine präzisere Fahrdynamik. Das aktive „Highend-Fahrwerk“ Porsche Active Ride soll Aufbaubewegungen nahezu vollständig kompensieren und „für außergewöhnliche Fahrstabilität“ sorgen.

Zudem ist für das S-Modell die Hochleistungs-Bremsanlage Porsche Ceramic Composite Brake mit gelben Bremssätteln verfügbar. Gleiches gilt für das Sport Chrono Paket. Mit der Push-to-Pass-Funktion lassen sich für zehn Sekunden bis zu 90 kW (122 PS) Zusatzleistung abrufen. Der integrierte Rundstreckenmodus sorgt durch gezielte Vorkonditionierung der Batterie für eine möglichst gute Leistung auf der Rundstrecke.

Wie alle vollelektrischen Cayenne-Modelle lässt sich der Cayenne S individuell konfigurieren. 13 Farben im Exterieur sowie verschiedene Interieur- und Akzentpakete bieten Möglichkeiten der Individualisierung. Der Cayenne S Electric ist ab sofort bestellbar, los geht es bei 126.400,00 Euro. Der Grundpreis der Baureihe liegt bei 105.200,00 Euro.