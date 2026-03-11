Nio steigert Absatz und reduziert Verlust im Jahr 2025

Der chinesische Hersteller Nio hat im vergangenen Jahr seinen Absatz über die drei Marken Nio, Onvo und Firefly hinweg um 46,9 Prozent auf 326.028 Elektroautos gesteigert. Der Umsatz zog entsprechend an, der Nettoverlust konnte reduziert werden.

Von der Premiummarke Nio wurden im letzten Jahr 67.433 Elektroautos ausgeliefert, von der neuen familienorientierten Marke Onvo 38.290 und von der Kleinwagen-Marke Firefly 19.084. Für das Gesamtjahr 2025 beliefen sich die Auslieferungen der drei Marken auf insgesamt 326.028 Einheiten, ein Plus von 46,9 Prozent gegenüber 2024.

Mit seinen Elektroautos erzielte Nio im Gesamtjahr 2025 einen Umsatz von 76,9 Milliarden Yuan (rund 9,5 Mrd. Euro), was ein Plus von 32 Prozent gegenüber 2024 darstellt. Die Gesamteinnahmen mit unter anderem auch Energieprodukten lagen bei rund 87,5 Milliarden Yuan (rund 10,9 Mrd. Euro). Die Bruttomarge gibt das Unternehmen mit 13,6 Prozent an – ein deutliches Plus gegenüber dem Vorjahr mit 9,9 Prozent.

Der Nettoverlust verringerte sich um 33,3 Prozent auf ein Minus von 14,9 Milliarden Yuan (rund 1,85 Mrd. Euro), nach 22,4 Milliarden Yuan im Vorjahr. Bereinigt um Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen und Kosten für die Organisationsoptimierung betrug der Nettoverlust (Non-GAAP) 12,4 Milliarden Yuan (rund 1,5 Mrd. Euro), ein Rückgang von 39,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

„Im vierten Quartal 2025 erreichte unsere Fahrzeugmarge 18,1 Prozent und die Marge im sonstigen Umsatz 11,9 Prozent. Diese Verbesserungen sind vor allem auf das starke Wachstum bei Auslieferungen und Umsätzen, einen optimierten Produktmix sowie Initiativen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung zurückzuführen“, sagt Nio-Finanzchef Stanley Yu Qu. „2026 werden wir die operative Effizienz weiter steigern und die Kosten optimieren, um unseren Nutzern, Partnern und Aktionären eine stärkere und nachhaltigere Performance zu bieten.“

CEO William Bin Li kündigt an: „Mit Blick auf 2026 werden wir weiterhin gezielt in unsere zwölf Kerntechnologien investieren, neue Modelle auf den Markt bringen, die kommerziellen und operativen Kapazitäten unseres Batteriewechsel- und Ladenetzes ausbauen und unser Vertriebs- und Servicenetz weiter modernisieren.“