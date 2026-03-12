Februar 2026: „Elektrifizierungsrally geht weiter“, zeitgleich viele Taktikzulassungen

Der deutsche Pkw-Markt hat sich im Februar 2026 nach einem schwachen Jahresstart wieder stabilisiert. Insgesamt wurden 211.262 Neuzulassungen registriert, was einem Wachstum von 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Der sogenannte SAAR-Wert, der ein hochgerechnetes Jahresergebnis auf Basis des aktuellen Monats darstellt, würde bei dieser Entwicklung laut den Analysten von Dataforce auf knapp 3 Millionen Pkw kommen und damit ein Normalniveau erreichen.

Allerdings wurde das Marktergebnis stark durch sogenannte Sondereffekte beeinflusst. Diese stiegen im Februar um 17,5 Prozent. Besonders deutlich fiel der Zuwachs bei Autovermietern aus, deren Zulassungen um 45,7 Prozent zulegten. Auch der Fahrzeugbau (+2,8 %) und der Fahrzeughandel (+7,6 %) trugen zu dieser Entwicklung bei. Der Privatmarkt konnte dennoch leicht wachsen und legte um 0,7 Prozent zu, während Flotten im zweiten Monat in Folge an Volumen verloren und ein Minus von 6,2 Prozent verzeichneten.

Die Elektrifizierung des Marktes setzt sich unterdessen deutlich fort. Vor allem im Privatmarkt stiegen die Zulassungen rein batterieelektrischer Fahrzeuge (BEV) im Februar um 62 Prozent. Ihr Marktanteil erreichte damit 25,5 Prozent – der höchste Wert seit Dezember 2023. Auch Plug-in-Hybride und Vollhybride behaupteten sich. Besonders Vollhybride verzeichneten im Privatmarkt ein Wachstum von 38 Prozent. Zusammen mit Plug-in-Hybriden erreichten Hybride einen Marktanteil von 15 Prozent und bleiben für Hersteller angesichts strengerer CO₂-Vorgaben attraktiv.

In den Flotten konnte die Elektromobilität ebenfalls an Bedeutung gewinnen. Nachdem im Januar noch Diesel den ersten Rang einnahmen, kehrten batterieelektrische Fahrzeuge im Februar wieder an die Spitze zurück. Während Dieselzulassungen um 17 Prozent zurückgingen, legten Elektrofahrzeuge um 23 Prozent zu und erreichten einen Marktanteil von 28,1 Prozent.

Auch der Transportermarkt erholte sich im Februar nach einem deutlichen Rückgang im Januar. Das Wachstum wurde jedoch vor allem von taktischen Kanälen getragen. Der Fahrzeughandel wuchs um 43 Prozent, Autovermieter und Fahrzeugbau legten jeweils um 20 Prozent zu. Privat- und Flottenmarkt blieben dagegen nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr und konnten keine zusätzlichen Volumenzuwächse erzielen. Bei den Antrieben stiegen Diesel erstmals seit längerer Zeit wieder um 4 Prozent, während Elektrotransporter um 34 Prozent zulegten.

„Die Elektrifizierungsrallye geht weiter im deutschen Pkw-Markt – besonders in Flotten sehen wir starke Marktanteile, aber auch der Privatmarkt zieht ordentlich mit. Was aktuell nicht so glänzt ist sind die vielen Zulassungen aus den taktischen Kanälen. Das dämpft die Euphorie etwas“, so Dataforce.