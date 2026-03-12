Stellantis-Aktion: Elektro-Transporter bis Ende Juni zum Dieselpreis

Stellantis Pro One, die Business Unit für Nutzfahrzeuge des Autokonzerns Stellantis, hat in Europa eine neue kommerzielle Kampagne gestartet, bei der batterieelektrische Fahrzeuge zum Preis von Dieselvarianten angeboten werden. Die Aktion gilt bis Ende Juni 2026 und soll den Angaben nach Kunden aktiv bei der Energiewende unterstützen.

Das Angebot umfasst die gesamte Palette an Kompakt- und mittelgroßen Vans von Stellantis Pro One – darunter Citroën Berlingo und Jumpy, Fiat Professional Doblò und Scudo, Opel Combo und Vivaro sowie Peugeot Partner und Expert. Ziel sei es, die Anschaffung von Elektrofahrzeugen ohne Preisbarriere zu ermöglichen, heißt es.

Die Fahrzeuge bieten laut Stellantis dieselbe Vielseitigkeit und Nutzlast wie ihre Diesel-Pendants, mit einer Tragfähigkeit von 800 Kilogramm bis 1,5 Tonnen. Die Reichweite der Vollstromer liegt bei bis zu 340 Kilometern für Kompaktvans und bis zu 350 Kilometern für mittelgroße Vans. Die Umstellung auf Elektromobilität sei damit praktisch ohne Kompromisse möglich, wirbt der Hersteller.

„Mit dieser Kampagne unternimmt Stellantis Pro One einen konkreten Schritt, um Fachkunden auf jeder Stufe ihrer Elektrifizierungsreise zu unterstützen“, so Eric Laforge, Global Senior Vice President von Stellantis Pro One. „Indem wir batterieelektrische Nutzfahrzeuge zum gleichen Preis wie Dieselfahrzeuge anbieten, machen wir Elektromobilität zu einer realistischen und erschwinglichen Option für alle gewerblichen Kunden.“