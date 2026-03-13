Einride erhält 113 Millionen Dollar durch SPAC-Börsengang

Der schwedische Anbieter für elektrische und autonome Gütertransporte Einride erhält im Rahmen seines Zusammenschlusses mit der leeren Börsenhülle Legato eine Kapitalspritze von 113 Millionen US-Dollar. Diese Summe kommt zu den bereits geplanten 220 Millionen US-Dollar hinzu, die Legato in die Fusion einbringt. Durch den Zusammenschluss kann Einride den sogenannten SPAC-Börsengang nutzen und so den aufwendigen Weg einer regulären Börsennotierung umgehen.

Neben dem Zugriff auf die Mittel von Legato wird Einride durch eine sogenannte PIPE-Finanzierung zusätzliches Kapital erhalten. Bei dieser Privatplatzierung werden Aktien noch vor der Börsennotiz institutionellen Anlegern angeboten. Nach der Fusion stehen Einride damit rund 333 Millionen US-Dollar für die Expansion und Weiterentwicklung zur Verfügung.

Roozbeh Charli, CEO von Einride, betonte die Bedeutung dieser Finanzierung: „Diese PIPE-Finanzierung spiegelt das starke Vertrauen der Investoren in Einrides Mission wider, den globalen Güterverkehr durch autonome und elektrische Technologien zu revolutionieren.“ Er sieht das Unternehmen mit dem zusätzlichen Kapital gut aufgestellt, um bestehende Projekte auszuweiten und weiter in das automatisierte Fahrsystem sowie die intelligente Güterverkehrsplattform zu investieren.

Einride wurde 2016 in Schweden gegründet und verfolgt das Ziel, einen vollautonomen Güterverkehr zu ermöglichen. 2022 stellte das Unternehmen den autonomen E-Lkw Gen 2 Rigid Large vor, der inzwischen in eBot umbenannt wurde. Das vollelektrische Fahrzeug verfügt über keine Fahrerkabine, kein Lenkrad, kein Gaspedal und keine Bremse, wodurch mehr Ladefläche für Waren zur Verfügung steht.

Derzeit liegt der Schwerpunkt von Einride jedoch noch auf der Vermietung von E-Lkw, die von Menschen gesteuert werden, sowie auf der zugehörigen Flotten- und Lademanagement-Software. In Europa arbeitet das Unternehmen unter anderem mit Rewe, Kaufland, Carlsberg und Heineken zusammen und nutzt Fahrzeuge von Herstellern wie Daimler Truck und Scania.

Einride ist auch international aktiv, beispielsweise in den USA und in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo das Unternehmen unter anderem im Hafen von Jebel Ali in Dubai tätig ist. Die Fusion mit Legato und die zusätzlichen Mittel sollen den Ausbau dieser Aktivitäten beschleunigen.