Nio reorganisiert Europa-Geschäft, kein Direktvertrieb mehr?

Der chinesische Elektroautobauer Nio hat eine Umstrukturierung seiner Aktivitäten in Europa angekündigt. Zukünftig wird die Organisation nicht mehr nach einzelnen Ländern, sondern nach Geschäftsfunktionen koordiniert. Diese Entscheidung wurde in einem internen Memo vor dem chinesischen Neujahr 2026 bekannt gegeben und soll die Zusammenarbeit innerhalb Europas stärken sowie die operative Effizienz verbessern.

Ein Sprecher von Nio Deutschland bestätigte dies gegenüber dem Portal Electrive: „Nio hat kürzlich seine europäische Organisationsstruktur angepasst, um die Zusammenarbeit zu stärken und die operative Effizienz in der Region zu verbessern.“

Mit dieser Umstrukturierung könnte auch das Vertriebsmodell in einigen europäischen Märkten verändert werden. Bisher hatte Nio unter anderem in Deutschland auf Direktvertrieb gesetzt und war damit selbst für Verkaufsstandorte, Auslieferungszentren und Service-Betriebe verantwortlich. Berichten zufolge könnte in einzelnen europäischen Märkten künftig ein Händlermodell zum Einsatz kommen. Diese Information wurde jedoch von der Nio-Zentrale in München weder bestätigt noch dementiert.

Der Sprecher äußerte sich gegenüber Electrive allgemein: „Die strukturellen Änderungen betreffen interne Prozesse und Arbeitsabläufe und zielen darauf ab, die Koordination in ganz Europa weiter zu verbessern und unseren Nutzern noch besser zu dienen.“

Nio ist seit Oktober 2021 auf dem europäischen Markt aktiv, beginnend mit Norwegen. Später weitete das Unternehmen seine Aktivitäten auf Deutschland, die Niederlande und Schweden aus. Der Fokus lag anfangs auf dem Direktvertriebsmodell, das aufgrund seiner hohen Kapitalintensität zunehmend hinterfragt wird. Als Reaktion darauf öffnete sich Nio auch anderen Vertriebsmodellen, wie etwa einer Kooperation mit der Handelsgruppe AutoWallis in Ungarn.

Die Anpassung der Struktur soll Nio helfen, seine Ziele in Europa besser zu erreichen und die Markenwahrnehmung zu stärken. „Europa bleibt für Nio eine strategisch wichtige Region, und unser Engagement gegenüber Nutzern, Partnern und Teams in der gesamten Region bleibt unverändert“, betonte der Sprecher. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die Änderungen den Marktauftritt und die Nutzererfahrung in Europa verändern werden.