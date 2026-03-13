Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
Erlkönigfotos sollen VW ID. Polo nahezu ungetarnt zeigen
VW bereitet den Marktstart seines neuen Elektro-Kleinwagens ID. Polo vor. Aktuelle Erlkönigfotos sollen das Modell nahezu ungetarnt zeigen. Mehr »
Volkswagen Group nimmt 40.000-kWh-Speicher in Betrieb und startet Energiehandel
Nach Abschluss der mehrmonatigen Bauphase erweitert der Volkswagen-Konzern sein Geschäftsmodell um stationäre Energieinfrastruktur. Mehr »
Deutschlandchef sicher: Neuer Elektro-Twingo wird Renaults meistverkauftes Modell
Renault sieht sich bei E-Autos gut aufgestellt. Der neue Elektro-Twingo soll bald zum meistverkauften Modell werden und den Absatz steigern. Mehr »
VW ID.3 wird zum ID.3 Neo, digitale Produktaufwertung für ID.4, ID.5 und ID.7
Der Nachfolger des Elektro-VW ID.3 steht mit neuem Namen in den Startlöchern und wird als ID.3 Neo Mitte April seine Weltpremiere feiern. Mehr »
Urteil: Ladesäulen an Autobahn-Raststätten müssen ausgeschrieben werden
E-Auto-Ladeinfrastruktur an Autobahn-Raststätten muss künftig ausgeschrieben werden. Die bisherige Praxis der Direktvergabe war rechtswidrig. Mehr »
Ford Capri Collection: "Mehr Leistung, mehr Reichweite, mehr Sportlichkeit"
Designmerkmale und die umfangreiche Serienausstattung des elektrischen Ford Capri Collection sollen Capri Sport- und Rennwagen Tribut zollen. Mehr »
Porsche soll Zusammenlegung der Taycan- und Panamera-Baureihen erwägen
Porsche prüft laut einem Bericht aus Kostengründen die Zusammenlegung der Verbrenner-Baureihe Panamera mit der Elektroauto-Familie Taycan. Mehr »
Mercedes-Benz stellt Elektro-Van VLE mit über 700 Kilometer Reichweite vor
Der elektrische VLE ist das erste Fahrzeug auf Basis der neuen modularen, flexiblen und skalierbaren Van Architektur von Mercedes-Benz. Mehr »