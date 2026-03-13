Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

VW bereitet den Marktstart seines neuen Elektro-Kleinwagens ID. Polo vor. Aktuelle Erlkönigfotos sollen das Modell nahezu ungetarnt zeigen. Mehr »

Nach Abschluss der mehrmonatigen Bauphase erweitert der Volkswagen-Konzern sein Geschäftsmodell um stationäre Energieinfrastruktur. Mehr »

Renault sieht sich bei E-Autos gut aufgestellt. Der neue Elektro-Twingo soll bald zum meistverkauften Modell werden und den Absatz steigern. Mehr »

Der Nachfolger des Elektro-VW ID.3 steht mit neuem Namen in den Startlöchern und wird als ID.3 Neo Mitte April seine Weltpremiere feiern. Mehr »

E-Auto-Ladeinfrastruktur an Autobahn-Raststätten muss künftig ausgeschrieben werden. Die bisherige Praxis der Direktvergabe war rechtswidrig. Mehr »

Designmerkmale und die umfangreiche Serienausstattung des elektrischen Ford Capri Collection sollen Capri Sport- und Rennwagen Tribut zollen. Mehr »

Porsche prüft laut einem Bericht aus Kostengründen die Zusammenlegung der Verbrenner-Baureihe Panamera mit der Elektroauto-Familie Taycan. Mehr »

Der elektrische VLE ist das erste Fahrzeug auf Basis der neuen modularen, flexiblen und skalierbaren Van Architektur von Mercedes-Benz. Mehr »