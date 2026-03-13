China-Marke SuperPanther will ab 2026 E-Lkw aus Österreich in Europa ausliefern

SuperPanther, ein chinesisches E-Lkw-Start-up, will in diesem Jahr in Europa mit 100 bis 200 Fahrzeugen durchstarten. Der Einstieg in den europäischen Markt erfolgt über eine Auftragsfertigung in Österreich bei Steyr Automotive. Die Serienproduktion des ersten Modells, der eTopas 600, soll im Sommer beginnen, die ersten Auslieferungen im Anschluss folgen.

Frank Schulz, Vertriebschef für Europa, betont im Gespräch mit dem Portal Electrive, dass das Unternehmen nicht nur als Hersteller, sondern auch als Technologiezulieferer auftreten möchte. Neben dem eigenen Fahrzeugangebot sollen die entwickelten Technologien wie die E-Achse, Thermomanagement und Softwarelösungen auch anderen Herstellern zur Verfügung gestellt werden.

„Wir haben keine Diesel-Historie“, erklärt Schulz und hebt hervor, dass SuperPanther auf einer „BEV-only“-Plattform basiert, die Konzentration auf reinen Batterie-Elektroantrieb bringt eine Vielzahl von Vorteilen mit sich. Das Unternehmen hat das Ziel, bis 2030 16.000 E-Lkw auf europäischen Straßen zu sehen, die mit SuperPanthers Technik ausgestattet sind – sowohl von SuperPanther selbst als auch von Drittanbietern.

Im Gegensatz zu vielen anderen chinesischen Anbietern strebt SuperPanther nicht an, mit extrem niedrigen Preisen zu konkurrieren. Stattdessen möchte man mit „Leistung, Mehrwert und den Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership/TCO) überzeugen“. Um das zu erreichen, wird ein umfassender Service angeboten, darunter Ladelösungen und Kooperationen für Wartung und Reparaturen mit dem europäischen Partner Alltrucks.

Start mit dem eTopas 600

Das Flaggschiff-Modell eTopas 600 ist eine 4×2-Sattelzugmaschine mit einer 621-kWh-Batterie von CATL und einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern. Die Batterie basiert auf einer 876-Volt-Architektur, und das Modell bietet eine Spitzenleistung von 692 kW/941 PS. Besonders hervorzuheben ist das „Dual-Gun“-Ladesystem, mit dem das E-Fahrzeug an Gleichstrom-Ladesäulen (DC) mit bis zu 660 kW Ladeleistung aufgeladen werden kann – fast doppelt so schnell wie bei herkömmlichen Ladesystemen. Voraussetzung ist jedoch, dass die Ladesäulen diese Funktion unterstützen, was derzeit mit Ladesäulenherstellern abgestimmt wird.

Das Fahrzeug hat ein Leergewicht von 10,8 Tonnen und bietet eine Nutzlast von etwa 24 Tonnen. Die eTopas-600-Sattelzugmaschine misst 6,48 x 2,55 x 3,98 Meter und ist für ein Gesamtgewicht von 42 Tonnen ausgelegt. Dank einer neu entwickelten Wärmepumpe soll eine betriebsbereite Nutzung auch bei Temperaturen zwischen -30 und +40 Grad Celsius gewährleistet sein. Wechselstrom-Laden (AC) ist nicht vorgesehen, aber ein MCS-Ladeport (Megawatt Charging System) ist geplant.

Das Fahrerhaus des eTopas 600 wird in der XL-Version angeboten und umfasst eine komplette Ausstattung mit einem Kühlschrank und einer 230-Volt-Steckdose. Optionen wie ein elektrischer Nebenabtrieb (ePTO) mit 22 kW werden zusätzlich angeboten, sonst aber nur wenige Zusatzoptionen.

Die Lkw werden in einer SKD-Fertigung (Semi-Knocked Down) in Steyr gebaut, wobei die Baugruppen aus China sowie Teile von europäischen Zulieferern wie ZF, Schaeffler und Continental stammen. Diese Fertigungsmethode stellt laut dem E-Lkw-Hersteller sicher, dass SuperPanther das europäische Marktsegment effizient bedienen kann.