Honda erwartet Milliardenverlust nach Neubewertung der Elektroauto-Strategie

Honda hat seine Gewinnerwartung für das bis zum 31. März 2026 laufende Geschäftsjahr deutlich nach unten korrigiert. Statt eines operativen Gewinns von 550 Milliarden Yen (etwa 3 Mrd. Euro) rechnet der japanische Autohersteller nun mit einem Verlust zwischen 270 und 570 Milliarden Yen (1,47 bis 3,1 Mrd. Euro). Der Konzern begründet die Revision unter anderem mit hohen Abschreibungen im US-Elektroauto-Geschäft.
Auch für die nähere Zukunft erwartet Honda erhebliche Belastungen. Zusammen mit dem kommenden Geschäftsjahr geht das Unternehmen von Verlusten in Höhe von insgesamt 2,5 Billionen Yen (13,6 Mrd. Euro) aus. Der Markt für Elektroautos habe sich nicht wie erwartet entwickelt. Neben einer schwachen Nachfrage in den USA habe auch die starke Konkurrenz aus China dazu beigetragen.
Honda war ursprünglich davon ausgegangen, dass strengere CO₂-Vorgaben in den Vereinigten Staaten die Nachfrage nach Elektroautos antreiben würden. Diese Prognose erfüllte sich jedoch nicht. Hintergrund sind politische Veränderungen unter der zweiten Regierung von Donald Trump, die Umweltauflagen lockerte und Zölle in den USA einführte.
Als Konsequenz stoppt der japanische Hersteller die Entwicklung von drei für den US-Markt geplanten Elektroautos: Honda 0 SUV, Honda 0 Saloon sowie Acura RSX. Die beiden Honda-Modelle waren 2025 in Form von Studien angekündigt worden.
Zur Situation auf dem chinesischen Markt hieß es von Honda, dort würden Käufer stärker auf Software als auf die Hardware achten. Neue Hersteller hätten diese Entwicklung genutzt, während Honda nach eigener Einschätzung nicht geschafft hat, auf diese Entwicklung zu reagieren.
In den USA will der Konzern nun verstärkt auf Hybridfahrzeuge setzen. Welche Auswirkungen die neuen finanziellen Erwartungen auf das Europageschäft haben könnten, ließ Honda offen. In Deutschland bietet das Unternehmen derzeit unter anderem das Elektroauto e:Ny1 sowie mehrere Hybridmodelle an.
Kommentare
Ossisailor meint
Honda hat 2025 in den USA eine größere Rolle als in Europa gespielt: 53.200 BEV wurden verkauft mit zwei Modellen, eine Steigerung von 31,8 % gegenüber 2024. Mit den rund 1.500 verkauften BEV in Europa kann das die gesamten Entwicklungs- und Vertriebskosten für die vorhandenen Modelle nicht annähernd gedeckt haben.
South meint
Ja Geil, wo Honda doch so führend bei E Autos war. Die E Autos müssen wirklich für alles herhalten. Die unverblümte Wahrheit steht witzigerweise auch im Text. Populismus vernichtet Vermögen… in einem Wort Trumps Zölle … und die Konkurrenz aus China…
M. meint
6 Mrd. Korrektur nach unten – wegen den USA?
Ok, weiß jemand, was die in den USA mit BEV vorhatten?
Abgesehen von den seltsamen Prototypen (die Geld gekostet haben, aber sowieso nie welches eingespielt hätten) oben im Bild fällt mir gerade nichts ein, und dieses kleine Ding, das vorne wie hinter gleich aussah, ist ja längst abgemeldet. Falls man sich überhaupt getraut hatte, den Amis das anzubieten.
Daniel S meint
…hin und her macht die Taschen leer.
Altes Börsianersprichwort.
Paule meint
Hehe, das ist mein Spruch! Ich kann dir nur noch recht geben. Fällt mir gleich Mercedes ein.
M. meint
Cool, wie ihr beide voneinander lernt, Whataboutism unterzubringen.
Paule meint
Da ist jemand stolz drauf, ein neues Fremdwort gelernt zu haben. Okay, spiel noch ein wenig damit rum.