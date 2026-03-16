Lucid erweitert Direct-to-Consumer-Modell um Handelspartner, Wackenhut macht den Anfang

US-Elektroautohersteller Lucid hat Wackenhut als ersten Handelspartner in Europa verkündet. Die familiengeführte Automobilhandelsgruppe mit Sitz in Nagold, Baden-Württemberg, nimmt ab Ende März den Vertrieb und Service des Fahrzeugportfolios von Lucid am Standort Baden-Baden auf. Im Sommer soll ein zweiter Standort in Stuttgart folgen. Ergänzend zu Baden-Baden und Stuttgart bieten weitere Wackenhut-Betriebe Serviceleistungen an und verdichten damit die regionale Serviceabdeckung für Kunden.

Die neue hybride Vertriebsstrategie kombiniert Lucids Direct-to-Consumer-Modell mit unabhängigen Handelspartnern. So baue man die Marktpräsenz weiter aus und sichere ein konsistentes Kundenerlebnis, erklärt das Start-up. „Die Partnerschaft markiert einen bedeutenden Meilenstein in der globalen Entwicklung von Lucid und ermöglicht einen kosteneffizienten Weg für die weitere Expansion in Europa und trägt zu einer diversifizierten Umsatzbasis des Unternehmens bei.“

Seit dem Markteintritt in Europa setzt Lucid auf ein Direct-to-Consumer-Modell. In Deutschland gewährleisten die „Lucid Studios“ in München, Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg den Vertrieb sowie mehrere Service-Center und „Mobile Service Hubs“ Wartung, Reparatur und die persönliche Betreuung vor Ort. Im neuen Hybridmodell verantwortet Lucid weiter Markenpositionierung und Preisgestaltung, während regionale Partner Vertrieb und Service vor Ort übernehmen.

„Wir schlagen ein neues Kapitel für Lucid in Europa auf und freuen uns, unsere neue Vertriebsstrategie gemeinsam mit Wackenhut als ersten Partner umzusetzen. Wackenhut teilt unseren Ehrgeiz, das Wachstum von Lucid in einem unserer wichtigsten Märkte, Deutschland, voranzutreiben“, sagt Lawrence Hamilton, President of Europe bei Lucid. „Mit zwei preisgekrönten Modellen im Portfolio ist jetzt der richtige Zeitpunkt, unsere Vertriebs- und Servicekapazitäten auszubauen. Dank der Zusammenarbeit mit erfahrenen Handelspartnern wie Wackenhut machen wir die Lucid Experience für noch mehr Fahrerinnen und Fahrer in Europa zugänglich.“

Lucid bietet seine Elektroautos schon länger auch in Europa an. Nach dem Start mit der Edellimousine Air hat das Unternehmen im letzten Jahr sein Programm mit dem Luxus-SUV Gravity erweitert. Als Nächstes sollen Mittelklasse-Modelle zu erschwinglicheren Preisen Kunden auch hierzulande überzeugen.