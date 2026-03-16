Lyten übernimmt auch Northvolt-Recyclinganlage Revolt in Skellefteå

Der US-Batterieentwickler Lyten baut seine Präsenz in Schweden weiter aus und hat eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme der Recycling-Einheit Revolt des insolventen Batterieherstellers schwedischen Northvolt geschlossen. Die Anlage befindet sich im Skellefteå und umfasst neben dem schwedischen Standort auch Lizenzen für zentrale Technologien.

Finanzielle Details nennt Lyten nicht, betont jedoch, dass die Transaktion „vollständig aus Eigenkapital von Lyten finanziert“ werde. Der Abschluss wird nach laufenden rechtlichen und behördlichen Prüfungen in Schweden im zweiten Quartal erwartet.

Der Schritt folgt auf eine Reihe früherer Übernahmen von Northvolt-Teilen. Bereits Ende Februar hatte Lyten die Batteriefabrik Northvolt Ett sowie das Forschungszentrum Northvolt Labs übernommen. Diese Transaktion wurde Ende Februar offiziell abgeschlossen, und der Betrieb beider Einrichtungen soll nun wieder aufgenommen werden.

Die Recyclinganlage Revolt gilt als eine der größten vollintegrierten Batterierecyclinganlagen Europas. Sie verfügt über eine installierte Kapazität von 8500 Tonnen pro Jahr und bietet laut Lyten die Infrastruktur für eine weitere Skalierung. Die Anlage arbeitet vollständig mit erneuerbaren Energien und liegt in unmittelbarer Nähe der Gigafactory Lyten Ett in Skellefteå. Sie unterstützt das Recycling wichtiger Batterierohstoffe wie Lithium, Kobalt, Nickel und Mangan.

Bereits 2021 hatte Northvolt im Rahmen seines Recyclingprogramms Revolt die Herstellung einer Batteriezelle mit vollständig recyceltem Nickel, Mangan und Kobalt angekündigt. Ursprünglich war geplant, die Recyclingkapazität auf rund 25.000 Tonnen pro Jahr auszubauen, später wurde das Ziel im Zuge der Entwicklung der ersten Recycling-Zelle sogar auf 125.000 Tonnen angehoben. Tatsächlich umgesetzt wurde jedoch offenbar nur eine Kapazität von 8500 Tonnen jährlich.

„Die Recyclinganlage von Revolt ist ein wichtiger Baustein für die Unabhängigkeit der europäischen Batterielieferkette und unterstützt Lytens Ziel, den Anteil an abgebauten Mineralien in unseren Batterien zu reduzieren“, so Dan Cook, CEO und Mitgründer von Lyten.“ Wir suchen derzeit nach den passenden Partnern, um die Recyclingaktivitäten im Lyten Industrial Hub in Skellefteå wieder aufzunehmen und auszuweiten.“