Deutschland-Start von MG4 EV und MGS6 EV

MG Motor startet in Deutschland den Verkauf von zwei vollelektrischen Volumenmodellen. Der aufgewertete MG4 EV soll weiter als kompakter Alltagsbegleiter überzeugen. Mit dem MGS6 EV erweitert die britische, zum chinesischen Geely-Konzern gehörende Marke ihr Angebot um ein vollelektrisches SUV im Kompaktsegment. Es wird als Allrounder mit viel Platz und großzügiger Ausstattung, hoher Reichweite und schnellem Laden sowie markantem Design beworben.

„Mit dem überarbeiteten MG4 EV und dem neuen MGS6 EV bieten wir unseren Kundinnen und Kunden zwei vollelektrische Modelle für unterschiedliche Anforderungen. Beide Fahrzeuge stehen für unseren Anspruch, Elektromobilität zugänglich und alltagstauglich zu machen“, so PR-Manager Marc Hecht von MG Motor Deutschland.

Der überarbeitete MG4 EV

Der MG4 EV gehört zu den erfolgreichsten Modellen der Marke in Europa. Auch in Deutschland ist er mit bislang 32.643 von insgesamt 91.778 MG-Neuzulassungen die mit Abstand beliebteste Modellreihe – jeder dritte MG ist ein MG4 EV. Nun tritt er in einer überarbeiteten Version an.

„Das markant designte Hatchback kombiniert mehr denn je ausgewogene Fahrdynamik und moderne Konnektivität mit effizienten Antriebsoptionen“, heißt es vom Hersteller. Die Kunden können zwischen zwei Varianten mit Heckantrieb wählen: Bei der Ausführung mit 140 kW (190 PS) starkem E-Motor sorgt eine 64 kWh große Batterie für eine WLTP-Reichweite von 452 Kilometern. Die alternative Kombination aus 77-kWh-Batterie und 180 kW (245 PS) leistender E-Maschine bietet 545 Kilometer pro Ladung. Darüber hinaus gibt es als Topmodell den MG4 EV XPower mit 320 kW (435 PS), 64-kWh-Batterie und Allradantrieb.

Das Design des MG 4 EV wurde mit neuen 18-Zoll-Leichtmetallrädern und einem modifizierten Heckspoiler aufgewertet. Außerdem sind zwei neue Außenfarben erhältlich. Besonders umfassend überarbeitet wurde der Innenraum: „Hochwertige Soft-Touch-Materialien und Sitzbezüge in Leder-Optik sorgen für Wohlfühl-Ambiente, ein neues Dual-Screen-Cockpit in Kombination mit physischen Schaltern für eine intuitive Bedienung“, wirbt MG. Kabelloses Apple CarPlay und Android Auto gehören jetzt ebenso zur Serienausstattung wie die nahtlose App-Integration. Eine induktive Smartphone-Ladefläche ergänzt die Konnektivität.

Der MG4 EV startet in Deutschland ab 42.990 Euro. Das Topmodell MG4 EV Power ist ab 46.990 Euro erhältlich.

Der neue MGS6 EV

Der MGS6 EV ist das neue vollelektrische SUV von MG im Kompaktsegment. Er kombiniere großzügige Platzverhältnisse, umfangreiche Ausstattung, moderne Konnektivität und aktuelle Fahrerassistenzsysteme mit einem leistungs- und reichweitenstarken Elektroantrieb, wirbt der Hersteller. Die Kunden haben die Wahl zwischen zwei Motorisierungen mit Heck- oder Allradantrieb.

Der Elektromotor im MGS6 EV Luxury leistet 180 kW (244 PS). In der Allradvariante MGS6 EV Luxury AWD ist eine Systemleistung von 266 kW (361 PS) abrufbar. Die 77 kWh große Batterie erlaubt eine Reichweite von bis zu 530 Kilometern nach WLTP. Bei einer maximalen Ladeleistung von 144 kW lässt sich der Stromspeicher in circa 38 Minuten von 10 auf 80 Prozent nachladen.

„Beim Design der klar gezeichneten Karosserie stand neben einer hohen Funktionalität die Aerodynamik im Fokus“, heißt es. „Der neue MGS6 EV erreicht mit Details wie dem aktiven Kühlergrill-Lamellensystem einen Luftwiderstandsbeiwert von cW 0,27.“

Der Innenraum empfange die Passagiere „mit einem außergewöhnlichen Raumgefühl auf allen fünf Plätzen“, so MG weiter. Für Gepäck stehen bis zu 1910 Liter Ladevolumen zur Verfügung, plus bis zu 124 Liter unter der Fronthaube („Frunk“). Das Panorama-Glasdach ist serienmäßig, MG verspricht zudem hochwertig Materialien und eine umfangreiche Ausstattung.

Der Einstiegspreis des MGS6 EV in Deutschland liegt bei 49.990 Euro.