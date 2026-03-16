MAN: Elektro-Lkw-Ziel der EU „nur sehr schwer zu erreichen“

Der Nutzfahrzeughersteller MAN fordert eine stärkere staatliche Unterstützung für den Umstieg auf Elektro-Lkw. Der Unternehmenschef warnt vor den Schwierigkeiten, das EU-Ziel eines hohen Elektro-Anteils bis 2030 zu erreichen. Im Gespräch mit dem Handelsblatt erklärte CEO Alexander Vlaskamp, dass das EU-Ziel „nur sehr schwer zu erreichen“ sei. „Insbesondere wenn die Ladeinfrastruktur in der EU weiter hinter den Zielen zurückbleibt“.

„Viele wollen den Umstieg – aber viele können ihn sich nicht leisten“, so Vlaskamp. Der hohe Preis für Elektro-Lkw bremse den Markt – auch wenn die Betriebskosten, etwa für Energie und Maut, niedriger ausfallen können.

Die EU strebt an, den CO2-Ausstoß von schweren Nutzfahrzeugen bis 2030 um 45 Prozent zu senken. Viele Hersteller halten dieses Ziel für kaum erreichbar. Daher drängt die Branche darauf, die Vorgaben früher zu überprüfen als wie geplant erst 2028. Vlaskamp hofft, dass es bereits 2027 zu einem erneuten Dialog mit der EU-Kommission kommen wird.

MAN-CEO fordert Abwrackprämie für Lkw

Zudem fordert der MAN-Chef eine europäische Abwrackprämie für Lkw, um den Ersatz alter Fahrzeuge zu beschleunigen. Es könnte eine Bezuschussung von bis zu 50 Prozent des Anschaffungspreises eines neuen Lkw geben oder steuerliche Erleichterungen. Die Förderung sollte sich am CO2-Ausstoß orientieren, E-Lkw würden damit stärker profitieren als Dieselmodelle.

In einer angespannten Marktlage, in der die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen schwach bleibt und der europäische Lkw-Markt zuletzt auf weniger als 310.000 Neuzulassungen schrumpfte, konnte MAN stabile Ergebnisse vorlegen. Besonders das Busgeschäft und das wachsende Van-Segment trugen zum Erfolg bei.

Im Kerngeschäft mit Lkw sank der Absatz auf 63.296 Fahrzeuge, was deutlich unter dem Spitzenwert von über 100.000 Fahrzeugen in früheren Jahren liegt. Vlaskamp zeigt sich dennoch vorsichtig optimistisch für 2026 und hofft auf eine Belebung des Marktes, insbesondere in Deutschland.

Starker Wettbewerb im Nutzfahrzeugmarkt

Trotz des vorsichtigen Optimismus bleibt der Wettbewerb im Nutzfahrzeugmarkt stark. Chinesische Hersteller wie BYD bauen neue Lkw-Fabriken in Osteuropa, was den Druck auf europäische Hersteller wie MAN erhöht.

Um der Konkurrenz entgegenzuwirken, hat MAN seine Produktion umstrukturiert und unter anderem den Karosseriebau von München nach Krakau in Polen verlagert. Insgesamt sollen in den kommenden Jahren dadurch rund 2300 Stellen in Deutschland sozialverträglich wegfallen – etwa ein Fünftel der Belegschaft.

Gleichzeitig investiert MAN bis 2030 rund eine Milliarde Euro in seine verbleibenden deutschen Standorte. „Über die Vereinbarung mit den Arbeitnehmern bin ich sehr froh. München, Nürnberg und Salzgitter bleiben das Rückgrat unserer Produktion“, unterstrich Vlaskamp.