Rheinmetall und TankE kooperieren für Ladebordstein-Rollout

Die Rheinmetall AG und die TankE GmbH haben eine strategische Partnerschaft zur Markteinführung und flächendeckenden Installation des Ladebordsteins bekannt gegeben. Ziel sei es, die Ladelösung nach erfolgreich abgeschlossenen Pilotprojekten nun serienmäßig in Städten, Kommunen und bei privatwirtschaftlichen Betreibern auszurollen.
„Rheinmetall bringt dabei seine Kompetenz als Hersteller der Hardware ein, während der Kölner Ladeinfrastruktur-Dienstleister TankE Planung, Installation, Betrieb und Wartung als Full-Service-Anbieter übernimmt“, heißt es in einer Mitteilung. Mit der Partnerschaft würden beide Unternehmen auf den wachsenden Bedarf an platzsparender und wirtschaftlicher Ladeinfrastruktur reagieren, insbesondere in urbanen Räumen. Der Ladebordstein ermögliche das Laden von Elektroautos direkt am Straßenrand und biete damit eine zukunftsweisende Alternative zu herkömmlichen Ladesäulen.
Als Entwicklungs- und Pilotpartner hat TankE die Einführung des von Rheinmetall entwickelten Ladebordsteinsystems begleitet. Nach Pilotprojekten in Köln und einer begleitenden Nutzerbefragung wird der Ladebordstein inzwischen serienmäßig eingesetzt. „Die Lösung überzeugt durch hohe technische Verfügbarkeit, einfache Bedienung und eine robuste Bauweise“, wirbt der Anbieter. Mit einer Ladeleistung von bis zu 22 kW ist der Ladebordstein für den öffentlichen und gewerblichen Einsatz ausgelegt.
Insbesondere in dicht bebauten Innenstädten soll die kompakte Bauform eine Nachverdichtung der Ladeinfrastruktur ermöglichen, ohne zusätzlichen Raum zu beanspruchen oder das Stadtbild zu beeinträchtigen. Gleichzeitig soll sich der Ladebordstein auch für ländliche Regionen sowie für den Einsatz in Unternehmen eignen, etwa auf Kunden- und Mitarbeiterparkplätzen oder für das Laden von Fahrzeugflotten.
„Zahlreiche Wirtschaftliche und bauliche Vorteile“
Gegenüber konventionellen Ladesäulen bietet der Ladebordstein laut den Entwicklern zahlreiche wirtschaftliche und bauliche Vorteile. Durch die Integration in die bestehende städtische Infrastruktur ließen sich Ladepunkte auch dort realisieren, wo klassische Ladesäulen aus Platz- oder Denkmalschutzgründen nicht installiert werden können. Die Installations- und Wartungskosten seien reduziert, da Elektronikmodule modular austauschbar seien und bei Bedarf innerhalb weniger Minuten nachgerüstet oder ausgetauscht werden könnten.
Im Rahmen von Straßenbau- oder Sanierungsmaßnahmen könnten vorbereitende Dummy-Bordsteine eingesetzt werden, wodurch sich zukünftige Ladeinfrastruktur bedarfsgerecht und kosteneffizient erweitern ließen, so TankE. Die moderate Ladeleistung im Vergleich zu Schnellladestationen entlaste zudem die bestehende Netz-Infrastruktur.
„Die Nutzerinnen und Nutzer lobten insbesondere die platzsparende Lösung, die einfache Handhabung sowie den geringeren Vandalismus im Vergleich zu herkömmlichen Ladesäulen“, heißt es weiter. „Die Bedienung erfolgt wie bei bekannten Ladesystemen per Ladekarte, App oder registrierungsfrei Ad-hoc, die Abrechnung ist eichrechtskonform. Verbesserungen bei der Sichtbarkeit sind für den Serienbetrieb bereits durch zusätzliche Markierungen sowie die Integration in Navigations- und Lade-Apps vorgesehen.“
Kommentare
Future meint
Der Ladebordstein wäre genial in meinem Stadtviertel. Hier parken fast alles so wie auf dem Teaserfoto. Die Städte müssten sich bewegen und sowas auch überall ermöglichen. In meinerm Viertel hat sich einer einen Chargearm aus den Niederlanden zwischen F
Hausfassade und Straße montiert. Das funktioniert super und stört so auch keinen Fußgänger. Aber er hat keine Genehmigung dafür. In den Niederlanden wäre das kein Problem.
M. meint
„Er hat keine Genehmigung dafür“
Ich frage mich immer, woher du diese Detailinformationen über jeden Bewohner in deinem Viertel hast, falls du nicht die absolute Tratschtante bist, die 10 Std. täglich die Straßen hoch unter runter marschiert, um Interviews zu führen.
Woher weißt du, dass er keine Genehmigung hat?
Wenn er keine Genehmigung hat, warum hat er es dann montiert?
Warum ist das Ding noch immer montiert? Fehlt es am SEK, um die Demontage zu erzwingen?
Ich meine die Fragen wirklich so. Aus meiner Sicht wäre so etwas zu erlauben, wenn sichergestellt wird, dass niemand davon gestört wird – und damit meine ich nicht die Augen von überzeugt fossil-fahrenden Nachbarn, sondern Fußgängern, die behindert werden.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass Städte irgendeine Floskel in den Analen der städtischen Rechtsprechung finden, die es unmöglich erscheinen lässt, Strom in öffentliches Gebiet zu leiten, wenn der keine Laternen betreibt.
Aber die Trägheit der Stadtverwaltung bei der Umsetzung des Rechts, und dein Wissen um diese Details – die macht mich stutzig. Sowas gibt es hier nicht.
R2D2 meint
haha, wenn das die Zukunft sein soll, dann gute Nacht. Die Leute lachen sich eh schon kaputt über Ladezeiten, Ladetarife und dann noch das olle AC Kabel rausholen und sich büüücken vor dem Auto. Ein Traum.
Was spricht dagegen für 20 Min. alle 3 Tage an den HPC beim einkaufen ranzufahren?
M. meint
Sicher ist auch das nicht die one-for-all Lösung, aber ein weiteres Puzzlestück, um die Lücken bei der Ladung vor allem im privaten Bereich bei den Laternenparkern zu schließen.
Da zieht auch das Hundeurin-Argument nicht, oder der Fakt, dass sich nicht jeder so tief bücken kann oder will. Wer nicht kann oder will, muss eben weiter nach einer anderen Lösung suchen.
ChriBri meint
Absolut, genau auf den Punkt gebracht, den früheren und vielen Unkenrufen zum Trotz ist das nur EINE weitere Lösung und nicht DIE Alleinlösung. Und mir sind 10 Ladebordsteine lieber, als keiner und keine Ladesäule.
M. meint
Nicht weit von hier steht ein MFH mit (glaube ich) 16 Wohnungen. Die haben hinter dem Haus und daneben zwar stromlose Garagen, aber trotzdem parken viele Bewohner auf der Straße. Schätze mal, 5 bis 10 Autos sind das bestimmt. Und so viele Laternen gibt es dort nicht.
Aber interessanterweise ist nur ein paar Meter weiter Kupferkabel in „netten“ Dimensionen versenkt worden – 5x Bordsteinlader könnte man dort mit wenig Aufwand anschließen.
11 kW sind dabei schon üppig, weil über Nacht ja niemand mehr umparkt. Es erhebt nachts um 3 sicher auch niemand mehr Anspruch auf einen Ladeplatz. Aber morgen. Morgen könnte man tauschen.
Das würde auch Zeit brauchen, bis sich das eingespielt hat, aber das geht. Und dem Alter der Bewohner nach zu urteilen, können sich ein paar von denen auch noch bücken. ;-)