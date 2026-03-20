BMW iX1 der nächsten Generation setzt auf „Neue-Klasse“-Technik

Neue Erlkönigbilder geben einen Ausblick auf den BMW iX1 der nächsten Generation. Wie AutoExpress berichtet, soll das kompakte Elektro-SUV für das Modelljahr 2027 umfassend überarbeitet werden und sich stark an der neuen Designlinie der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ orientieren, die der jüngste iX3 eingeführt hat.

Der aktuelle iX1 wurde erst 2022 als vollelektrische Variante des kleinsten BMW-SUV, des X1, vorgestellt. Dennoch bestätigen die neuen Aufnahmen dem Bericht zufolge, dass bereits für 2027 ein komplett neues Modell geplant ist. Dieses soll mit einem vollständig überarbeiteten Design, einem neuen Innenraum und aktueller Neue-Klasse-Technologie erscheinen.

Die grundlegende Neuentwicklung betrifft jedoch nur die elektrische Variante. Das weiterhin angebotene Modell mit Verbrennungsmotor soll seine bestehende Karosserie im Wesentlichen behalten und lediglich leichte optische Anpassungen erhalten. Zwar dürfte auch der Verbrenner-X1 ein überarbeitetes Interieur und einzelne Neue-Klasse-Elemente übernehmen, seine grundlegende Form bleibt dem Bericht zufolge jedoch weitgehend unverändert.

Optisch soll sich der kommende iX1 stark am neuen iX3 orientieren. Laut dem Bericht wird die Dachlinie dem aktuellen Modell ähneln, was später möglicherweise Raum für eine coupéhafte iX2-Variante lassen könnte. Insgesamt soll die Designsprache stärker mit dem restlichen BMW-Programm synchronisiert werden.

De BMW iX1 gaat zijn nieuwe grote broer BMW iX3 achterna. Het lijkt er sterk op dat er al na relatief korte tijd afscheid genomen wordt van de huidige basis: https://t.co/PDPAf9ne9E pic.twitter.com/p9ZY3LC0TQ — AutoWeek (@AutoWeek) March 16, 2026

Bessere Effizienz, mehr Reichweite, schnelleres Laden

Besonders bei der Effizienz soll der neue iX1 Fortschritte machen. Der aktuelle iX3 erreicht dank einer 108,7-kWh-Batterie eine Reichweite von bis zu 805 Kilometern. Aufgrund seines kürzeren Radstands wird der iX1 zwar eine kleinere Batterie erhalten, dennoch sollen Effizienzgewinne durch die Neue-Klasse-Plattform und zylindrische Batteriezellen erzielt werden. Dadurch soll die Reichweite deutlich über den bisher maximal 516 Kilometern pro Ladung liegen.

Bei den Antrieben soll es mehrere Varianten geben. Wie beim aktuellen Modell werden Versionen mit einem oder zwei Motoren erwartet. Neu ist jedoch die Positionierung des Basismotors an der Hinterachse, da die Neue-Klasse-Plattform keine Frontantriebe vorsieht. Die sechste Generation der eDrive-Elektromotoren kann dabei allein an der Hinterachse bis zu 296 kW/402 PS liefern, während Allradversionen einen zusätzlichen Motor an der Vorderachse erhalten.

Diese neuen Motoren reduzieren laut dem Bericht Energieverluste um 40 Prozent und senken gleichzeitig das Gewicht um zehn Prozent. Zusammen mit der 800-Volt-Architektur der Plattform soll dies sowohl Effizienz als auch Ladeleistung verbessern. Beim iX3 wurde bereits demonstriert, dass sich mehr als 370 Kilometer Reichweite in nur zehn Minuten nachladen lassen. Der kleinere iX1 dürfte nicht ganz so schnell Strom ziehen, die bisherige Ladeleistung von 130 kW aber klar übertreffen.

Im Innenraum plane BMW das neue Panorama-iDrive-System, heißt es weiter. Es kombiniert eine über die gesamte Breite laufende Informationsanzeige mit einem großen zentralen Touchscreen. Da die Neue-Klasse-Plattform von Beginn an für E-Antriebe entwickelt wurde, soll sie zudem eine effizientere Integration von Batterie und Antrieb ermöglichen und damit mehr Platz im Innenraum schaffen.