E-Auto-Umfrage in Österreich: Wer fährt, ist meist begeistert

Rund zwei Drittel der Autohalter in Österreich haben bereits Erfahrung mit Elektroautos gesammelt – als Fahrer und/oder Beifahrer (68 %). 39 Prozent haben selbst schon ein Elektroauto gelenkt. Das geht aus einer aktuellen Trendumfrage für AutoScout24.at unter 500 österreichischen Autofahrern hervor.
„Das E-Auto ist für viele kein Zukunftsthema mehr, sondern bereits Teil des Alltags. Persönliche Erfahrung mit Elektromobilität ist entscheidend – auch, um Unsicherheiten und offene Fragen besser einordnen zu können. Gerade beim Kauf gebrauchter E-Autos sehen wir bei vielen Interessierten noch Informationsbedarf. Dabei ist der Kauf eines gebrauchten E-Autos heute eine zuverlässige, nachhaltige und wirtschaftlich sinnvolle Wahl – ganz abgesehen vom überzeugenden Fahrerlebnis. Dieses scheint viele Vorbehalte rasch abzubauen“, so Nikolaus Menches von AutoScout24 in Österreich.
Knapp vier von zehn Befragten haben bereits selbst ein Elektroauto gefahren. Dabei zeigen sich klare Unterschiede: Männer verfügen deutlich häufiger über Fahrerfahrung als Frauen (53 vs. 26 %). Auch der Bildungsgrad spielt eine Rolle – unter formal höher Gebildeten liegt der Anteil bei 49 Prozent. Überdurchschnittlich vertreten sind zudem Personen in städtischen Regionen (55 %). Mit steigender jährlicher Fahrleistung wächst auch die Wahrscheinlichkeit, bereits selbst gefahren zu sein.
Wer den Schritt vom Mitfahren zum Selberfahren macht, erlebt meist eine positive Überraschung. 74 Prozent der E-Auto-Lenker berichten von einem guten Fahrerlebnis. 31 Prozent beschreiben ihre Erfahrung als sehr überzeugend bis sensationell, weitere 18 Prozent als überwiegend positiv. Ein gewisser Anteil bleibt neutral (22 %), kritische Stimmen sind hingegen selten: Nur 5 Prozent bewerten das Erlebnis negativ.
Dabei zeigt sich ein klares Muster: Je jünger die Befragten, desto größer die Begeisterung. Auch formal Höhergebildete äußern sich überdurchschnittlich positiv. So sind etwa 85 Prozent der 18- bis 20-Jährigen vom Fahrerlebnis überzeugt, das gilt ebenso für Personen mit höherem Bildungsabschluss.
Kommentare
South meint
Kann ich bestätigen. Nachdem ich gerade ja durch die Autohäuser getingelt bin, naja, musste. Das hätte Potential für ne Komödie gehabt. „Yoa, wenn sie schon mal ein E Auto hatten, dann sind sie also nicht mehr an ne Hybriden oder Dieseln interessiert.“ Also so verkappt um die Ecke gefragt. Hihihi… also direkt hat uns nur einer noch PHEV empfohlen und der ist dann aber auch gleich von selbst, ohne die Antwort abzuwarten mit einem „wollts nur noch erwähnen“ zurückgerudert… ah. Geil. Wer ein E Auto im Alltag hatte, der merkt sehr schnell, dass das andere Zeug nur noch Geraffel ist…
ap500 meint
Wer fährt hat die Anschaffungskosten schon hinter sich :)
Ich glaube jeder kann ein Eauto mit 80-100er Akku einfach fahren.
Ich würde sogar behaupten das es einfacher ist als einen Verbrenner zu fahren :) :)
M. meint
Kein Drehzahlmesser, den man im Auge haben muss, kein Pedal, das der linke Fuß im richtigen Moment drücken muss, Benzin muss auch nicht umgerührt werden, sogar bremsen können die Dinger oft schon alleine.
Andere Welt, ja. Etwa der Sprung von Handkurbelstart und Zwischengas auf Keyless Go und Automatikgetriebe. Aber da bist du ja noch nicht.
eBikerin meint
Sorry alles schön und gut, aber den Drehzahlmesser hab ich bei den Autos die einen hatten nicht wirklich gebraucht und andere hatten gar keinen.
Und bei ner Automatik gibts das auch nur zwei Pedale – und gerade nachgeschaut – Automatik gibts seit 1939. Und bremsen können moderne Verbrenner auch alleine – ist ja nur ein Assistenzsystem was nichts aber auch gar nichts mit dem verbauten Antrieb zu tun hat.
Also nochmal sorry -alle deine Argumente sind schlicht keine. Ach und alleine Einparken kann der Plug-IN von meinem Nachbarn auch.
South meint
Ne, eBikerin, ja ned wirklich. Momentan bist ne Märchentante. Das bisserl was ein Verbrenner bremst/rekupiert, dass ist ja wohl kein Vergleich zum E Auto und auch die Automatik nicht, denn die kostet ordentlich Aufschlag und hat auch nicht die Schaltruhe wie beim E Auto…
Und mal davon abgesehen. M. vergleicht die alten Kisten aus unteren Klassen von Mi ke und die sind weit weg von Sonderausstattungen, die bei Verbrennern theoretisch möglich sind…
M. meint
Du bist wohl noch sauer wegen der Sache mit Bayern, hm?
BEV bremsen auf Wunsch alleine dadurch, dass man den Fuß vom Fahrpedal hebt – welcher Verbrenner tut das?
Dass das gemeint war, weißt du eigentlich auch, aber siehe oben…
Drehzahlmesser brauchen die einen mehr, die anderen weniger, Automatikgetriebe von 1939 sind… ach, über was werden wir?
Es gibt auch heute noch Schaltgetriebe, und MAik fährt sowas. Mit dem hatte ich mich unterhalten über gestern und heute.
Das mit dem Einparken ist dir ganz alleine eingefallen, dazu hatte ich nichts gesagt. Jetzt hör auf, die beleidigte Leberwurst zu markieren. Hier rennt schon so eine rum, und mit dem willst du gar nicht in einen Topf gesteckt werden. ;-)
South meint
Jetzt mal wirklich. Keine Verarsche an der Tankstelle mehr oder melken durch Erdölkonzern…. man schmeisst keinem Fan a tiker mehr die Kohle hinterher… günstiges Fahren zum Festpreis… es ist einfach schön, wenn man sieht, wie einen schlicht die Sonne den Accu voll macht…
Gut, der Rest, du bist ja schon mal mit nem E Auto gefahren, ein wirklich schönes harmonisches Gleiten, aber Power, wenn man sie braucht….. und mal davon abgesehen hat sich die Welt ja auch weiterentwickelt. Teilautonomes Fahren möchte ich auch nicht missen… und dann muss auch mal betonen, ich bin mit einem E Autos günstiger als mit einem Verbrenner gefahren… wobei ich betonen muss, ich würde sogar E Auto fahren, wenn es etwas teurer wäre…
ap500 meint
@M. ich bin halt weit vor dir auf der Autobahn am Ziel. Den Krampf wie auf Arbeit mit den kleinen Akkus bei extremen Anschaffungskosten tue ich mir nicht an.