E-Auto-Umfrage in Österreich: Wer fährt, ist meist begeistert

Rund zwei Drittel der Autohalter in Österreich haben bereits Erfahrung mit Elektroautos gesammelt – als Fahrer und/oder Beifahrer (68 %). 39 Prozent haben selbst schon ein Elektroauto gelenkt. Das geht aus einer aktuellen Trendumfrage für AutoScout24.at unter 500 österreichischen Autofahrern hervor.

„Das E-Auto ist für viele kein Zukunftsthema mehr, sondern bereits Teil des Alltags. Persönliche Erfahrung mit Elektromobilität ist entscheidend – auch, um Unsicherheiten und offene Fragen besser einordnen zu können. Gerade beim Kauf gebrauchter E-Autos sehen wir bei vielen Interessierten noch Informationsbedarf. Dabei ist der Kauf eines gebrauchten E-Autos heute eine zuverlässige, nachhaltige und wirtschaftlich sinnvolle Wahl – ganz abgesehen vom überzeugenden Fahrerlebnis. Dieses scheint viele Vorbehalte rasch abzubauen“, so Nikolaus Menches von AutoScout24 in Österreich.

Knapp vier von zehn Befragten haben bereits selbst ein Elektroauto gefahren. Dabei zeigen sich klare Unterschiede: Männer verfügen deutlich häufiger über Fahrerfahrung als Frauen (53 vs. 26 %). Auch der Bildungsgrad spielt eine Rolle – unter formal höher Gebildeten liegt der Anteil bei 49 Prozent. Überdurchschnittlich vertreten sind zudem Personen in städtischen Regionen (55 %). Mit steigender jährlicher Fahrleistung wächst auch die Wahrscheinlichkeit, bereits selbst gefahren zu sein.

Wer den Schritt vom Mitfahren zum Selberfahren macht, erlebt meist eine positive Überraschung. 74 Prozent der E-Auto-Lenker berichten von einem guten Fahrerlebnis. 31 Prozent beschreiben ihre Erfahrung als sehr überzeugend bis sensationell, weitere 18 Prozent als überwiegend positiv. Ein gewisser Anteil bleibt neutral (22 %), kritische Stimmen sind hingegen selten: Nur 5 Prozent bewerten das Erlebnis negativ.

Dabei zeigt sich ein klares Muster: Je jünger die Befragten, desto größer die Begeisterung. Auch formal Höhergebildete äußern sich überdurchschnittlich positiv. So sind etwa 85 Prozent der 18- bis 20-Jährigen vom Fahrerlebnis überzeugt, das gilt ebenso für Personen mit höherem Bildungsabschluss.