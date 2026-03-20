Trailer Dynamics: E-Trailer als Schlüssel zur Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs

Michael W. Nimtsch, Geschäftsführer von Trailer Dynamics aus Aachen, sieht den E-Trailer als Schlüssel für die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs. Darüber sprach er in einem ausführlichen Interview mit dem Portal Electrive.

Die ursprüngliche Idee für das Unternehmen entstand 2018, als Nimtsch in einem Pitch von seinem späteren Gründungspartner Abdullah Jaber, einem Ingenieur, die Idee eines elektrisch unterstützten Trailers hörte. Diese Vision war zunächst eher auf die Verbrauchsreduzierung von Dieselfahrzeugen ausgerichtet, bevor der Fokus auf die Elektrifizierung von Lkw mit E-Trailern gelegt wurde. Der E-Trailer hilft dabei, den Rollwiderstand zu überwinden und ermöglicht so eine Verbrauchs- und Reichweitenoptimierung für die Zugmaschine.

„Die Kombination mit dem E-Trailer kann im besten Fall bis zu 50 Prozent Diesel einsparen“, erklärt Nimtsch. Insbesondere bei Fahrten mit Steigungen und schwerer Zuladung zeige sich das Einsparpotenzial, im Schnitt liege es bei rund 40 Prozent. Darüber hinaus böten E-Trailer auch eine Reichweitensteigerung für Elektro-Lkw. Während diese 350 bis 450 Kilometer pro Ladung schafften, seien in Kombination mit dem E-Trailer Distanzen von bis zu 800 bis 900 Kilometern möglich.

„Bei uns kann der Fahrer seine ganz normale Pause machen“

Ein häufiges Argument gegen die Elektromobilität im Schwerlastverkehr ist die Pausenregelung für Fahrer, da diese alle viereinhalb Stunden halten müssen. „Ja, die Pausen im Zusammenhang mit den Batterieladezeiten sind ein Thema für sich: Ist das Laden der Batterien arbeitsrechtlich Arbeitszeit? Diese Frage wird jetzt viel diskutiert und ist bei der Tourenplanung zu berücksichtigen“, so Nimtsch. „Bei uns kann der Fahrer seine ganz normale Pause machen. Der Ladevorgang auf einer langen Route entfällt durch die in der Kombination mit dem E-Trailer möglichen höheren Reichweite.“ Die daraus resultierende Zeitersparnis sei für viele Anwendungsfälle sehr vorteilhaft.

Das Ladeverfahren erfolgt standardisiert über CCS-Stecker, mit bis zu 350 kW DC-Ladeleistung. Wenn sich der Branchenstandard weiterentwickelt, könnte die Ladeleistung auch weiter steigen.

Die Kosten für einen E-Trailer sind hoch, wobei die teuersten Komponenten die Batterien sind. Abhängig von der Akkukapazität variieren die Preise zwischen 140.000 und 220.000 Euro. Der Trailer selbst enthält eine elektrische Achse mit zwei Motoren und Getrieben sowie Batterien und eine Antriebsstrangsteuerung, die die Funktion des Fahrzeugs unterstützt.

Einschränkung der maximalen Nutzlast

Da die Antriebskomponenten und Batterien das Gewicht erhöhen, gibt es eine Einschränkung der maximalen Nutzlast. „Durch die Antriebskomponenten inklusive der Batterien haben wir zusätzliche Gewichte zwischen 2,2 Tonnen bis 5,5 Tonnen – je nach Batterieoption“, erläutert Nimtsch. In der EU gibt es derzeit Bestrebungen, diese zusätzlichen Gewichte für elektrisch angetriebene Nutzfahrzeuge zu berücksichtigen und eine Ausnahmeregelung zu schaffen.

Trailer Dynamics bietet derzeit eine Reihe von E-Trailern an, darunter E-Boxtrailer, E-Curtainsider und künftig auch einen E-Cool-Trailer. Der E-Trailer wird durch eine Vielzahl von smarten Funktionen ergänzt, wie etwa der Möglichkeit, das Kühlaggregat zu betreiben oder den Laderaum zu überwachen. Außerdem ist eine Technologie zur Vorhersage von Fahrzeugverhalten in Entwicklung.

In Bezug auf die Kompatibilität des E-Trailers mit Sattelzugmaschinen aller Hersteller und Antriebsarten erklärte Nimtsch, dass die Antriebsstrangsteuerung für den E-Trailer über den Königszapfen funktioniert. Dieser ermögliche es, auch mit verschiedenen Fahrzeugtypen zu arbeiten.

„Wir dürfen nur unterstützen“

„Ganz wichtig: Es ist uns gesetzlich untersagt zu schieben, wir dürfen nur unterstützen“, unterstreicht Nimtsch. „Jetzt müssen die Systeme natürlich erkennen: Woher kam die Kraft, die Bewegung? War das nur ein Schlagloch? Oder ein Randstein? Oder ist es eine Unterstützungsanforderung? Und das herauszuarbeiten, das zu kalibrieren, das durch Algorithmen zu lösen, haben wir über die letzten Jahre im E-Trailer sicher dargestellt.“

2024 hat die EU die Typengenehmigung für E-Trailer ermöglicht. Da Trailer Dynamics seinen E-Trailer derzeit in einem Vorserienstadium anbietet, arbeitet das Unternehmen aktuell mit Einzelbetriebserlaubnissen, die keinerlei Einschränkungen bedeuten. Das Ziel ist, dass der E-Trailer europaweit zugelassen werden kann.

Die Weiterentwicklung und Skalierung des E-Trailers werden durch einen kürzlich erhaltenes EIB-Kredit unterstützt. Die ersten Serienmodelle sollen Ende 2027/Anfang 2028 auf den Markt kommen.