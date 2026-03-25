Tesla hofft auf FSD-Zulassung in Europa ab April 2026

Tesla verkauft schon länger gegen Aufpreis fortschrittliche Selbstfahr-Funktionen. Doch „Full Self Driving (FSD)“ ist in der EU noch nicht zugelassen. Kürzlich nannte das Unternehmen einen weiteren Termin, an dem FSD in einem ersten Land in der Region offiziell erlaubt werden könnte. Die niederländische Behörde RDW reagierte entgegen der üblichen Gepflogenheiten öffentlich darauf.

Gemeinsam mit der RDW habe man die abschließende Testphase abgeschlossen und alle für die Zulassung sowie die Ausnahmegenehmigungen erforderlichen Unterlagen eingereicht, so das Profil Tesla Europa auf der Plattform X. „Das RDW-Team prüft derzeit intern die Unterlagen und die Testergebnisse. Es hat mitgeteilt, dass die Zulassung für die Niederlande nun voraussichtlich am 10. April erteilt wird – eine Verschiebung gegenüber dem ursprünglich geplanten Termin am 20. März –, und wir freuen uns auf den erfolgreichen Abschluss dieser Zusammenarbeit.“

Die Behörde RDW reagierte darauf und veröffentlichte auf ihrer Website eine Mitteilung. Eigentlich kommentiere man Anträge von Autoherstellern nicht, da es um sensible Informationen gehe. Aufgrund der vielen Medienanfragen zu dem Thema habe man sich aber zu einer Stellungnahme entschieden.

In seiner Nachricht auf X gebe Tesla an, sich in der finalen Phase des Bewertungsverfahrens zu befinden, so die Behörde. „Das ist korrekt; Tesla und die RDW durchlaufen derzeit die letzten Schritte des Bewertungsverfahrens. Das gemeinsame intensive Testprogramm begann vor etwa 18 Monaten. Während der gesamten Laufzeit und insbesondere in dieser finalen Phase prüft die RDW die Testergebnisse sorgfältig und analysiert die Daten. Unsere Prüfer bewerten in dieser Phase alle Daten und Testergebnisse. Nach Abschluss dieses Prozesses wird über die Zulassung des Fahrerassistenzsystems FSD entschieden. Für die RDW hat die Verkehrssicherheit dabei oberste Priorität.“

Es bleibt also weiter abzuwarten, ob und wann FSD auch in der EU für die Kunden freigeschaltet werden darf. Tesla gibt sich in seiner Mitteilung auf X zuversichtlich: „Nach der Zulassung in den Niederlanden können die europäischen Länder diese Zulassung auf nationaler Ebene anerkennen. Wir rechnen im Laufe des Sommers mit einer möglichen EU-weiten Zulassung.“ Und weiter: „Wir freuen uns sehr auf die Zulassung im April und darauf, FSD (Supervised) unseren geduldigen Kunden in der EU anbieten zu können!“

„Volles Potenzial für autonomes Fahren (überwacht)“

In Deutschland heißt das entsprechende Angebot „Volles Potenzial für autonomes Fahren (überwacht)“ und kostet 7500 Euro. Am Beispiel seines Mittelklasse-SUVs erklärt Tesla: „Wenn Volles Potenzial für autonomes Fahren (überwacht) aktiviert ist, versucht Model Y, zum Zielort zu fahren, Kurven zu folgen, an Kreuzungen anzuhalten und diese zu überqueren, nach links und rechts abzubiegen, durch Kreisverkehre zu navigieren und auf Autobahnen aufzufahren bzw. diese zu verlassen.“

Weiter heißt es: „Im Gegensatz zu Abstandsgeschwindigkeitsregler, Lenkassistent und Mit Lenkassistent navigieren, die für den Einsatz auf mehrspurigen Straßen mit klaren Fahrbahnmarkierungen gedacht sind, ist Volles Potenzial für autonomes Fahren (überwacht) für eine Vielzahl von Fahrszenarien gedacht. Volles Potenzial für autonomes Fahren (überwacht) ist auf beliebigen Straßen möglich, auch in Wohngebieten und in der Stadt.“

Das Unternehmen betont, dass in bestimmten Situationen ein Eingreifen des Fahrers erforderlich sein könne – etwa auf engen Straßen mit entgegenkommenden Fahrzeugen, in Baustellenbereichen oder beim Durchfahren komplexer Kreuzungen. Das System erfordere deshalb „einen vollständig aufmerksamen Fahrer“ und zeige eine Reihe eskalierender Warnungen an, auf die der Fahrer reagieren muss.

Die Vision von Tesla-Chef Elon Musk ist, dass Millionen Elektroautos der Marke zukünftig autonom unterwegs sein werden. Die Reife der Technologie dafür ist umstritten. So rückt eine aktuelle Auswertung der US-Behörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) mögliche Schwächen in den Fokus.