Tesla hofft auf FSD-Zulassung in Europa ab April 2026

Tesla verkauft schon länger gegen Aufpreis fortschrittliche Selbstfahr-Funktionen. Doch „Full Self Driving (FSD)“ ist in der EU noch nicht zugelassen. Kürzlich nannte das Unternehmen einen weiteren Termin, an dem FSD in einem ersten Land in der Region offiziell erlaubt werden könnte. Die niederländische Behörde RDW reagierte entgegen der üblichen Gepflogenheiten öffentlich darauf.
Gemeinsam mit der RDW habe man die abschließende Testphase abgeschlossen und alle für die Zulassung sowie die Ausnahmegenehmigungen erforderlichen Unterlagen eingereicht, so das Profil Tesla Europa auf der Plattform X. „Das RDW-Team prüft derzeit intern die Unterlagen und die Testergebnisse. Es hat mitgeteilt, dass die Zulassung für die Niederlande nun voraussichtlich am 10. April erteilt wird – eine Verschiebung gegenüber dem ursprünglich geplanten Termin am 20. März –, und wir freuen uns auf den erfolgreichen Abschluss dieser Zusammenarbeit.“
Die Behörde RDW reagierte darauf und veröffentlichte auf ihrer Website eine Mitteilung. Eigentlich kommentiere man Anträge von Autoherstellern nicht, da es um sensible Informationen gehe. Aufgrund der vielen Medienanfragen zu dem Thema habe man sich aber zu einer Stellungnahme entschieden.
In seiner Nachricht auf X gebe Tesla an, sich in der finalen Phase des Bewertungsverfahrens zu befinden, so die Behörde. „Das ist korrekt; Tesla und die RDW durchlaufen derzeit die letzten Schritte des Bewertungsverfahrens. Das gemeinsame intensive Testprogramm begann vor etwa 18 Monaten. Während der gesamten Laufzeit und insbesondere in dieser finalen Phase prüft die RDW die Testergebnisse sorgfältig und analysiert die Daten. Unsere Prüfer bewerten in dieser Phase alle Daten und Testergebnisse. Nach Abschluss dieses Prozesses wird über die Zulassung des Fahrerassistenzsystems FSD entschieden. Für die RDW hat die Verkehrssicherheit dabei oberste Priorität.“
Es bleibt also weiter abzuwarten, ob und wann FSD auch in der EU für die Kunden freigeschaltet werden darf. Tesla gibt sich in seiner Mitteilung auf X zuversichtlich: „Nach der Zulassung in den Niederlanden können die europäischen Länder diese Zulassung auf nationaler Ebene anerkennen. Wir rechnen im Laufe des Sommers mit einer möglichen EU-weiten Zulassung.“ Und weiter: „Wir freuen uns sehr auf die Zulassung im April und darauf, FSD (Supervised) unseren geduldigen Kunden in der EU anbieten zu können!“
„Volles Potenzial für autonomes Fahren (überwacht)“
In Deutschland heißt das entsprechende Angebot „Volles Potenzial für autonomes Fahren (überwacht)“ und kostet 7500 Euro. Am Beispiel seines Mittelklasse-SUVs erklärt Tesla: „Wenn Volles Potenzial für autonomes Fahren (überwacht) aktiviert ist, versucht Model Y, zum Zielort zu fahren, Kurven zu folgen, an Kreuzungen anzuhalten und diese zu überqueren, nach links und rechts abzubiegen, durch Kreisverkehre zu navigieren und auf Autobahnen aufzufahren bzw. diese zu verlassen.“
Weiter heißt es: „Im Gegensatz zu Abstandsgeschwindigkeitsregler, Lenkassistent und Mit Lenkassistent navigieren, die für den Einsatz auf mehrspurigen Straßen mit klaren Fahrbahnmarkierungen gedacht sind, ist Volles Potenzial für autonomes Fahren (überwacht) für eine Vielzahl von Fahrszenarien gedacht. Volles Potenzial für autonomes Fahren (überwacht) ist auf beliebigen Straßen möglich, auch in Wohngebieten und in der Stadt.“
Das Unternehmen betont, dass in bestimmten Situationen ein Eingreifen des Fahrers erforderlich sein könne – etwa auf engen Straßen mit entgegenkommenden Fahrzeugen, in Baustellenbereichen oder beim Durchfahren komplexer Kreuzungen. Das System erfordere deshalb „einen vollständig aufmerksamen Fahrer“ und zeige eine Reihe eskalierender Warnungen an, auf die der Fahrer reagieren muss.
Die Vision von Tesla-Chef Elon Musk ist, dass Millionen Elektroautos der Marke zukünftig autonom unterwegs sein werden. Die Reife der Technologie dafür ist umstritten. So rückt eine aktuelle Auswertung der US-Behörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) mögliche Schwächen in den Fokus.
Kommentare
Mary Schmitt meint
„Das Unternehmen betont, dass in bestimmten Situationen ein Eingreifen des Fahrers erforderlich sein könne – etwa auf engen Straßen mit entgegenkommenden Fahrzeugen, in Baustellenbereichen oder beim Durchfahren komplexer Kreuzungen. Das System erfordere deshalb „einen vollständig aufmerksamen Fahrer“ und zeige eine Reihe eskalierender Warnungen an, auf die der Fahrer reagieren muss.“
Das Tesla-FSD-Team sprang als Tiger ab – und landete als Bettvorleger. Meine Güte, haben die holländischen Behörden den Scam entzaubert! Da ist nichts mehr mit „Full“ – eskalierende Warnungen, auf die der Fahrer reagieren muss. Hol das Stöckchen! Eingreifen ist Pflicht, da bekommt das „Self“ eine neue Bedeutung. Der Fahrer muss selber fahren.
Für dieses läppische, garantiert bimmelnde und klingelnde Level 2 System – wer wird da bitte 7,5 k zahlen? Das ist doch Realitätsverlust!
hu.ms meint
„Nach Abschluss dieses Prozesses wird über die Zulassung des Fahrerassistenzsystems FSD entschieden. Für die RDW hat die Verkehrssicherheit dabei oberste Priorität.“
Nachdem aktuell die US-zulassungsbehörde die bereits seit jahren erteile genemigung für tesla FSD wegen der probleme bei schlechter sicht (reines camera-system) überprüft, werden sich bestimmt auch die niederländer nochmal diesen teilbereich genau ansehen…
Time wil tell…
M. meint
Die sind generell sehr Tesla-freundlich (immer schon), sonst hätte es ja keinen Grund gegeben, ausgerechnet die auszuwählen. Die EU hat ja wirklich ausreichend andere Länder mit ähnlichen Behörden (und größeren Märkten…) zu bieten – aber eben keine mit ähnlich hohen Erfolgsaussichten.
Ich denke schon, dass die das durchwinken, aber es ist eben eine andere Frage, ob andere Länder das übernehmen.
Aber… wehe nicht, dann werden die Niederländer die einzigen vernünftigen Europäer sein. ;-)
ChriBri meint
Ich fände es gut, wenn es denn kommen würde. Ein technisches Feature, das den Fahrzeugen gut täte, die leider etwas „stehengeblieben“ sind, und, wenn es gut funktioniert, einen Mehrwert bringen würde und auch entscheidendes Kaufkriterium sein kann. Es ist nur leider in den letzten Monaten mehr angekündigt worden, als tatsächlich geschehen ist, so dass ich mich mit dem Thema erst beschäftige, wenn tatsächlich die Freigabe vorliegt und wenn ja, in welcher Form und in welchem Umfang.
Powerwall Thorsten meint
Wo genau ist Tesla stehen geblieben?
Nur weil man dort entschieden hat, dass ein 80+ kWh Akku mit 500-700 km WLTP im Moment für Tesla und deren Kunden der Sweet Spot ist?
Wenn man mit einem aktuellen selber produziertem V4 Supercharger unter 30 Minuten genügend Reichweite bis zur nächsten sinnvollen Pause lädt?
Wenn man kein Geld in ein HUD investiert, welches man künftig offenbar für obsolet hält?
Wenn man mit den bisherigen Autos in der jeweiligen Fahrzeugkategorie einige der meistverkauften Autos der Welt produziert und damit offensichtlich auch noch Gewinn macht?
Wenn man lieber Fahrzeuge produziert die unterhalb von 40.000 € starten und damit eine deutlich größere Zielgruppe erreichen als die „neuen Boliden“ von Mercedes und BMW mit ihren 115+kWh Akkus, die dann vollausgestattet an der 100.000 € Grenze kratzen, und damit für genau wie viel Prozent der Bevölkerung infrage gekommen?
Ich könnte noch stundenlang Fragen diese Art stellen.
Die Entscheidungen hierüber überlasse ich persönlich aber lieber dem Tesla Bord, als irgendwelchen dahergelaufenen Schreiberlingen hier im Forum, die Dinge behaupten, von denen sie offensichtlich keinerlei Ahnung haben.
M. meint
Weder iX3, und erst recht nicht i3, kratzen vollausgestattet an der 100.000 Euro-Grenze, das ist dein üblicher FUD. Vor allem bedeutet dort „vollausgestattet“ eben auch viel Ausstattung, die du eben erst mit „braucht man nicht“ abgewerten wolltest – aber andere können ja eine andere Vorstellung als du davon haben, was man braucht oder will.
Das schöne an der großen Batterie ist auch: sie zeigt, was mit der richtigen Technik in einem 4,70m Auto möglich ist. Tesla blieb zuletzt ja nichts, als Kapazitätssteigerungen des Herstellers umzusetzen, an deren Entwicklung man nur am Zaun beteiligt war.
BMW hat seine Zelle und die ganze Batterie selbst entwickelt, und kann die nun fertigen lassen, wo man will.
Da würde ich dann als Tesla-Anleger auch versuchen, mir das schönzureden…
Powerwall Thorsten meint
Auch hier könnte die Redaktion falsche Behauptungen einfach im Keim ersticken
Eine maximal ausgestattete Version mit M Sportpaket Pro, Innovationpaket, Individual-Lackierung (Frozen), größten 22-Zoll-Rädern, Premium-Interieur, allen Assistenz- und Komfortoptionen sowie weiteren Extras erreicht typischerweise 100.000 € bis über 112.000 € (Listenpreis). Einzelne Konfigurationen im BMW-Konfigurator können sogar knapp über 110.000–120.000 € liegen, abhängig von der genauen Kombination und Kompatibilität der Optionen. ￼
Beispiele aus der Praxis:
• Ein Modell mit M Sport Pro und auffälliger Metallic-Lackierung (z. B. Ocean Wave Blau) lag bei ca. 82.000 €.
• Voll beladene Konfigurationen mit Individual-Elementen überschreiten häufig die 100.000-€-Marke.
Lesekompetenz?
Jörg2 meint
Ich komme bei iX3, wenn ich alle Haken setze (ohne Wallbox, ohne Winterräder, ohne Gepäck- und Fahradträgersyteme…) auf 89.765 EUR vor Verhandlung und Förderung.
Beim MY in Maximalausführung (ohne „FSD“) komme ich auf 64.320 EUR vor Förderung.
Mary Schmitt meint
Du musst doch nur die Verkaufszahlen von Tesla aus der jüngsten Vergangenheit anzuschauen. Januar und Februar dieses Jahres. Dann siehst du, dass überall in der Welt Teslas Zulassungen ins Bodenlose abgestürzt sind. Ob es am Produkt oder am Image der Firma liegt, geschenkt.
M. meint
Jörg ist deutlich näher dran, Thorsten muss noch üben. Der hat scheinbar noch Schwierigkeiten beim Auseinanderhalten der vielen verschiedenen BEV, die BMW anbietet. Schon eine schwache Darbietung, Thorsten, aber immerhin eine, die nicht unerwartet kommt. Lesekompetenz – ganz genau.
Aber trotzdem, Jörg, wenn du das FSD-Äquivalent von BMW reinkonfigurierst, mach das auch bei Tesla.
Das wäre nett, so wegen „Fakten“.
Die ganzen Dinge, die es bei Tesla nicht gibt, übersehen wir großzügigerweise mal.
ChriBri meint
Um es vorweg zu nehmen: ich habe 0,0% Lust auf irgendein „Abgeklatsche“ hier mit eine „paar Schreiberlingen“ über die Frage ob „Tesla super ist“ oder „Tesla doof ist“. Um auf Deine Frage zurückzukommen: Ja, Tesla ist bei der Ladedauer stehengeblieben; zudem ist der vermeintliche „Autopilot“ auch nicht das gelbe vom Ei, das soll anscheinend besser werden. Sie sind dort nicht Benchmark, also nicht das, was Tesla mal war. Die Ladezeiten sind Mittelmaß, mehr nicht, auch nicht weniger. Ob jemand schneller will, muß jeder selbst entscheiden. Ebenso, wenn jemand gerne 45 min an der Säule steht, auch OK. Und ich bin gerade kein Fan von immer größer werdenden Akkus, das Gegenteil ist der Fall.
hu.ms meint
Thorsten, einfach mal nachsehen, welcher BEV-hersteller in europa und auch weltweit immer mehr autos verkauft und welcher immer weniger.
Gegen die marktzahlen kommst du nicht an und kannst schreiben was du willst.
hu.ms meint
Thorsten,
schon den aktienkurs gesehen ? Bin gerade bei 388$ mit dem üblichen hebel-put vor Q-ende eingestiegen. Mit üblichen stopp-loss, man weiss ja nie genau.
DI kommen die Q1-zahlen und ich werde wieder abkassieren…
Powerwall Thorsten meint
@ Ecomento
David kann hier offensichtlich Falschaussagen tätigen, wie er möchte, ohne von euch in die Schranken gewesen zu werden?
Dann möchte ich seinen FUD zum 1000. Mal widerlegen.
Offensichtlich hat er schon lange in keinem Tesla mehr gesessen wenn jemals überhaupt.
Die Geschwindigkeitsregelung kann ich bei Teta überschreiben wie ich will.
Ich kann wenn gewünscht eine Geschwindigkeitsüberschreitung in Km/h eingeben oder sogar auch eine prozentuale Geschwindigkeitsüberschreitung.
So kann ich also immer „im fließenden Verkehr mitschwimmen“, wenn ich bereit bin den dann eventuell anfallenden Strafzettel auch zu bezahlen.
FUD David darf der Community dann gerne erklären, wie ein deutsches Level 2 System, dann beispielsweise vom Parkplatz zu Hause Dan zum 30 km entfernten Parkplatz in der Firma fährt.
Aus Tiefgaragen, durch Kreisverkehre, auf Staßen ohne Begrenzungslinien, sogar auf Feldwegen und so weiter ….
Das alles wird das „Level 2“ System eines Tesla mit Hardware 4 können.
Level zwei ist eine dumme Einteilung, das reibt dich allein daran, dass das Level drei ystem von Mercedes, die oben genannten Herausforderungen alle nicht bewältigt.
Das hat nicht nur die Bürogemeinschaft immer noch nicht verstanden.
Das Gute jedoch ist, die brauchen es auch nicht zu kaufen, das werden tausende andere für sie tun.
Jeder, der Tesla FSD Supervised jeinmal gefahren hat, wird es nicht mehr missen wollen – und es wird in kurzen Installationen immer perfekter.
Future meint
Dav id könnte sicherlich auch auf Niederländisch oder Huttesisch posten, um die Zulassung noch aufzuhalten. Aber ich vermute, dass es ihm nicht gelingen wird. FSD soll doch bereits in den wichtigsten Ländern zugelassen sein, darunter USA, Kanada, China, Mexiko, Puerto Rico, Australien, Neuseeland und Südkorea. Die Niederlande wollen natürlich auch zu den wichtigen Ländern gehören.
M. meint
Die Zulassung eines (weiteren) L2 Systems ändert an der Wichtigkeit eines Landes bestimmt nichts. Das ist ja lächerlich.
Aber ich kann dir mal ein wirklich wichtiges Land nennen, wo dieses System gerade (und man muss leider sagen: zum wiederholten Male) unter die Lupe genommen werden muss.
Und dabei hat Doge-Elon wirklich, wirklich alles getan, um diesen gemeinen Laden auszuradieren.
(Was der wahrscheinlichste Grund war, dort überhaupt tätig zu werden und haltlose Versprechungen zu Einsparungen zu machen).
Powerwall Thorsten meint
Da versuch doch der Herr Ingenieur (FH) tatsächlich wieder vom eigentlichen Thema – es war FSD Supervised abzulenken – diskutiere über deine neuen Themen mit wem du willst , aber vielleicht besser in einem Forum über Geschichts- oder Politikwissenschaften.
Der Thread könnte lauten:
Demokratien und wie man überbordende Bürokratie innerhalb dieser sinnvoller abbaut als Elon.
Future meint
Dann ist es ja eigentlich nicht schlimm, dass die Niederlande und die anderen Länder haben, was Deutschland nicht hat. Weshalb ist man denn dann trotzdem so emotional bei dem Thema? Ich vermute, Deutschland hätte es auch gerne, was auch diese begeisterten Presseberichte über die FSD-Testfahrten in Hamburg gezeigt haben. (Quelle: Heise, 02.12.25)
Jörg2 meint
M
Findest Du das doof, dass Behörden (in der Regel ja im „Auftrag“ des Bürgers) Unternmehmen und deren Produkte unter die Lupe nehmen?
Ich finde das richtig und es sollte viel mehr passieren.
Ich vermute, Du meinst die Untersuchung der NHTSA, ob die Software des Tesla, bei schlechter Sicht, den Fahrer rechtzeitig zur Übernahme auffordert (?).
M. meint
Ne, Jörg, ich finde das richtig.
Ich finde es aber doof, wenn sich ein Milliardär mit Wahlkampfspenden ein Amt kauft, um eben diese Behörden unter dem Deckmantel der Effizienz zu demontieren, damit sie die Untersuchungen gegen den eigenen Hersteller mangels Personal nicht mehr durchführen können.
Nein, musst du nicht mir glauben. Ich habe mich darüber informieren können, das schaffst du auch.
Jörg2 meint
M
Und ich dachte Du schreibst irgendwas über L2-Systeme…
Nun scheint diese Behörde recht gut darin zu sein, auch weiterhin Untersuchungen durchführen zu können. Das Ergebnis in diesem Fall wird man dann sicherlich auch auf deren Seite nachlesen können.
Das auch Du mit dem Außenauftritt des CEO fremdelst, hat wohl wenig mit dem Thema des Artikels zu tun. Da geht es irgendwie im „FSD“, Niederlande, Sonderzulassung oder so.
David meint
Woher weißt du, wie die Einstellungen des Autos bezüglich einprogrammierten Übertempos beschaffen sind, für die man diese Zulassung beantragt hat? Du weißt nicht, mit welchen Funktionalitäten es eingereicht ist. Woher kannst du es wagen, zu behaupten, es würde auf auf Hardware 4 laufen? Alles deutet darauf hin, dass man extra dafür eiligst noch einmal alles rausgeschmissen hat und eine neue Hardware namens 4.5 einbauen musste.
Vor allen Dingen aber hat dieses Auto noch überhaupt noch keine Zulassung. Woher willst du also jetzt schon irgendetwas darüber wissen, mit was es eine Zulassung bekommen hat? Das einzige, was ganz sicher ist, ist Folgendes:
Sollten Sie eine Zulassung bekommen, muss der Fahrer in jedem Moment aufmerksam sein wie ohne Assistenz. Es ist ein läppisches Level 2 System, das dem Fahrer nicht ermöglicht, die Fahrzeit anderweitig zu nutzen. Wie es alle anderen Hersteller auch haben, die aber nicht so ein Geschmeiß darum machen.
Jörg2 meint
„Woher kannst du es wagen,…“
Soviel sinnfreie Empörung! Lustig!
Future meint
Vielleicht kennt Dav id ja den Bericht von dem begeisterten Heise-Redakteur, der FSD in Hamburg ausprobiert hat im letzten Dezember. Der war derart geflasht davon, dass es wohl eine Erfahrung war, die der Mann nicht erwartet hätte. Das könnte der Grund für die ganze Empörung von Dav id sein.
Tim Leiser meint
Keine Frage: David ist ein Volkswagen-Maximalist mit einer sehr freien Interpretation der Tatsachen. Aber hast du nicht gestern noch das geschrieben:
„warum erzählst du der Community nicht die Wahrheit – Tesla wird in Grünheide Cybercabs, Semis, Zellen (funktionierende) und später Bots bauen, das reicht dann wohl vorerst, um die Althersteller am Nasenring durch die Republik zu führen“
Von „Wahrheit“ über eine Spekulation einer gewünschten Zukunft zu sprechen, ist für sich schon seltsam. Und das es hier um eine Vision von Elon Musk geht, macht die Sache nicht weniger seltsam.
Powerwall Thorsten meint
Tim, das ist eine genau soviel Zukunftsmusik wie jede andere Aussage eines beliebigen Automobilherstellers bezüglich Öffnung neuer Werke, Produktion neuer Fahrzeuge, Ankündigung neuer Zellfabriken, neuer Reichweiten und so weiter.
Also fang nicht an, hier komische Argumente zu bringen.
Die Dinge werden aller Wahrscheinlichkeit nach passieren, wenn das deutsche Red Tape das nicht wieder versucht, mit allen Mitteln zu verhindern.
Über Zeithorizonte kannst du hier diskutieren mit wem du möchtest Sicherheit – aber in der Regel liefert Elon und das weißt nicht nur du auch ganz genau.
Andi EE meint
Entfernt. Bitte verfassen Sie konstruktive Kommentare. Danke, die Redaktion.
hu.ms meint
„Das alles wird das „Level 2“ System eines Tesla mit Hardware 4 können.“
1. wieviele teslas haben „hardware 4“ ?
2. wenn jetzt die NTSH das tesla-only-camera-system bei schlechter sicht nochmal überprüft, wieviele andere zulassungsbehörden in anderen staaten werden das gleiche tun und zu welchen ergebnissen kommen oder einfach abwarten was in USA herauskommt und das ganz einfach übernehmen ?
David meint
Tesla versucht, hier wieder die Leute hinters Licht zu führen. Es handelt sich um ein Level 2 System für freche 7,5k. Wie es die Konkurrenz seit Jahren in besserer Funktionalität für weniger Geld bietet.
Ich bin ja vor einigen Tagen länger den iX3 gefahren und dessen Autobahnassistent und City Assistent sind ähnliche Systeme. Die sind auf der Pro Version der Assistenzsysteme aufgesetzt.
Das clevere bei BMW ist aber die Rückfallebene auf die normale Version der Assistenzsysteme, mit der man dann automatisch ein Übertempo einprogrammieren kann. Was Tesla natürlich nicht kann. Es ist im Alltag ein deutlicher Vorteil und bringt einen dazu, Assistenzsysteme regelmäßig zu nutzen, weil man damit im Verkehr mitschwimmen kann ohne ein Hindernis zu sein.
Walter Wurstmüller meint
Bist du schon mal mit FSD gefahren?
Die Wahrheit meint
Mir reicht es völlig, wenn neutrale Stellen wie:
1. Niederländische RDW
2. UN-ECE
3. KBA
das FSD System von Tesla bewerten und letztendlich freigeben. Ob da jetzt ein einzelner Kommentarschreiber in blinder Wut seinem Frust gegen die offensichtlichen Fortschritte wettert, während sein eigener Arbeitgeber in Sachen Software eine Blamage nach der nächsten offenbart.
Seine Mission GEGEN Tesla, wie er selbst letztes Jahr hier geschrieben hatte, ist ein Beweis dafür, wie er sich gegen ALLES von Tesla sträubt, bewehrtet und diskreditiert. Da ist er tatsächlich in einer Wahnvorstellung gefangen.
Jörg2 meint
Ich vermute, es ist etwas sehr sehr persönliches.
Wenn es nur um die Fortschritte in dem Bereich geht, bei denen VW hinten dran ist, dann müssten ähnliche Energien auch gegen weitere Hersteller von ihm aufgebracht werden.
Vor Jahren machte mal ein deutscher Ing. von irgendeinem deutschen Automobilhersteller die Runde. Der hatte bei Tesla angefangen und ist schleunigst wieder rausgeflogen. Danach gab es von ihm ein paar unterirdische Videos gegen Tesla… Solche Abweisungen passen guit zu solchen Energien.
hu.ms meint
„und letztendlich freigeben“ = wenn weihnachten und ostern auf den selben tag fallen….
Jörg2 meint
hu.ms
„„und letztendlich freigeben“ = wenn weihnachten und ostern auf den selben tag fallen….“
Zweifelst Du tatsächlich daran, dass dieses System „letztendlich freige(ge)ben“ wird?
Auch wenn das nicht im jetzigen Zulassungsverfahren erfolgt, so wird doch der Hersteller nicht einfach die Entwicklung stoppen, oder? Vielleicht sehen wir das identische Bild, wie bei Teslas-Erst-HU-Untersuchungen: Wird im ersten Anlauf mit Mängelprotokoll abgewiesen, Mängelprotokoll wird abgearbeitet, Neuvorstellung und bestehen…
Das ist doch genauso absehbar, wie Deine Aktienspielereien vor Quartalszahlen.
Oder willst Du einfach nur mitteilen, dass Du Herrn Merz zustimmst, wir hätten mehr zu arbeiten und Du Dir zwei Feiertage zusammenlegen möchtest?
Powerwall Thorsten meint
Er meidet den physischen Kontakt zu Tesla Fahrzeugen, wie der Teufel das Weihwasser meidet – anders lässt sich sein Unkenntnis nicht erklären, wenn es um seinen Job geht.
Wahrscheinlich musste er das vertraglich zusichern, um am Ende nicht noch von der überragenden Technik verführt zu werden.
Hier schließt sich der Kreis biblischer Bilder mit dem Apfel – auch ein Symbol einer amerikanischen Firma.
David meint
Ja, und deshalb weiß ich auch, wie gut die angebliche Funktionalität bei Tesla ist.
Erst einmal haben sie statt drei nur eine Tempoeinstellung für alle Geschwindigkeitsbereiche. Bei 30 möchte ich aber vielleicht einen geringeren Aufschlag fahren als bei 120. Abgesehen davon, dass das System im oberen Geschwindigkeitsbereich überhaupt nicht funktioniert. Zudem erkennt ein Tesla die Tempolimits selten korrekt. Aber selbst wenn, fährt er im bisherigen FSD das eingestellte Übertempo sehr gerne auch mal nicht.
Und wie das sein wird, falls sein aktuelles Level 2 System je zugelassen wird, weiß niemand. Aber eines ist klar: der Begriff FSD ist weiterhin eine Verbrauchertäuschung. Es handelt sich nämlich nicht um Full Self Driving, sondern um eine Assistenzfunktion, die den Fahrer vollständig benötigt, ohne dass er abgelenkt sein darf.
Wer soll das kaufen? Wo ist da das Alleinstellungsmerkmal? Das haben alle anderen auch.
Powerwall Thorsten meint
Bei drei möchte ich nur einen geringeren Aufschlag fahren als bei 120:
Wenn ich dem System sage, fahr einfach 5 % schneller dann solltest du vielleicht noch mal in die Schule zurück zur Prozentrechnung gehen.
Mir reicht dasübrigens, aber welcher Herstellerkann das dann deiner Meinung nach besser – und wie viel kostet das dann??
Erzähl doch mal Community, dass bei Apple CarPlay zum Beispiel auf der MEB Plattformkünftig Werbung eingespielt werden soll – das wäre etwas was mich nerven würde.
Pro Tipp:
Wenn ich schneller, als die von mir eingestellten 5 % fahren will, egal in welcher Situation drücke ich einfach das Gaspedal – Ich kann FSD ja jederzeit „overrulen“ – um das zu wissen, müsstest du natürlich auch einmal Tesla gefahren sein, oder deine Promps bei ChatGPT etwas schlauer stellen – Versuch doch mal Grok, der soll sich bei Tesla besonders gut auskennen.
;-)
hu.ms meint
„drücke ich einfach das Gaspedal – Ich kann FSD ja jederzeit „overrulen“ – um das zu wissen, müsstest du natürlich auch einmal Tesla gefahren sein,“
dazu muss man keine tesla fahren, das ist sogar beim meinem 5,5 jahre alten ID.3 von anfang an möglich.
Wenn man wieder vom fahrpedal geht, fällt er auf die urspr. eingestellte, abgelesene und abstandsbedingte geschwindigkeit zurück.