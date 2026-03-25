BMW baut Elektro-Fertigung aus und stärkt Standorte in Deutschland

BMW will im Zuge der Einführung der Modelle der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ seine Investitionen in Europa ausweiten und dabei insbesondere die deutschen Standorte stärken. Produktionsvorstand Milan Nedeljković kündigte dies laut der Automobilwoche bei einer Veranstaltung zur Premiere des neuen elektrischen i3 im Münchner Stammwerk an.

Das Werk in der bayerischen Hauptstadt, in dem über mehr als fünf Jahrzehnte der 3er produziert wurde, soll künftig eine zentrale Rolle in der Elektromobilität spielen. Dort wird der erste international angebotene vollelektrische i3 samt Derivaten gefertigt. In den vergangenen zwei Jahren investierte BMW rund 700 Millionen Euro in den Umbau der Anlage für die neue Elektroplattform. Ergänzend dazu floss etwa eine Milliarde Euro in ein Batteriemontagewerk im niederbayerischen Irlbach-Straßkirchen, das künftig die Produktion in München mit Hochvoltbatterien beliefern soll.

Europa soll für BMW ein zentraler Absatzmarkt über die Neue-Klasse-Modelle hinaus bleiben. Entsprechend kündigte Nedeljković an, man werde hier „weiterhin erheblich investieren“. Grundlage dafür seien auch Effizienzsteigerungen: In den vergangenen fünf Jahren konnte der Konzern die Kosten pro Fahrzeug um bis zu 25 Prozent senken.

Neuer i3 rollt ab Sommer 2026 in München vom Band

Mit dem Hochlauf der neuen Elektromodelle sind Veränderungen im Produktionsnetzwerk geplant. Die Fertigung der 3er-Verbrennerreihe soll laut Brancheninformationen ins Werk Dingolfing verlagert werden. In München startet im Sommer die Serienproduktion der elektrischen i3-Limousine, weitere Varianten wie ein Touring-Modell sind bis 2027 vorgesehen.

Unklar ist hingegen die Zukunft des derzeit in München auf einer antriebsflexiblen Plattform gebauten E-Modells i4. Medienberichten zufolge könnte die Limousine eingestellt und später als zweitüriges Coupé wiederbelebt werden. Eine offizielle Bestätigung dazu gibt es bislang nicht.

Im vergangenen Jahr produzierte BMW mehr als eine Million Fahrzeuge in Deutschland, wobei die Werke in Leipzig und Regensburg neue Rekorde erreichten. Im Zuge der Umstellung auf Elektromobilität dürfte das Produktionsvolumen jedoch vorübergehend zurückgehen.