Studie: Gebrauchte Elektroautos verlieren schneller an Wert als Verbrenner

Eine Analyse des Gebrauchtwagenanbieters Carvago zeigt deutliche Unterschiede im Wertverlust zwischen Elektroautos und Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Untersucht wurden zehn Modellpaare derselben Marke und eines vergleichbaren Segments, jeweils bestehend aus einem Elektroauto und einem nicht rein elektrischen Pendant. Grundlage war ein Preisvergleich nach drei Jahren auf Basis von Onlineinseraten aus Deutschland.

Das zentrale Ergebnis ist eindeutig: In allen zehn Vergleichen hat das E-Modell nach drei Jahren stärker an Wert verloren. Besonders deutlich fällt die Differenz beim Hyundai Kona aus. Während der Kona Electric 52,3 Prozent seines Werts einbüßte, lag der Rückgang beim vergleichbaren Verbrenner bei 25,9 Prozent – eine Differenz von 26,4 Prozentpunkten.

Auch im oberen Preissegment zeigt sich dieses Muster. Beim Mercedes-Benz EQE sank der Preis innerhalb von drei Jahren von 145.000 auf 43.880 Euro, was einem Wertverlust von 69,7 Prozent entspricht. Das Pendant mit Verbrennungsmotor, die E-Klasse, verlor im gleichen Zeitraum 49,3 Prozent und lag zuletzt bei 34.490 Euro. Die Differenz zwischen beiden Modellen beträgt 20,4 Prozentpunkte.

Am geringsten fiel der Unterschied bei BMW aus: Der elektrische BMW iX3 verlor 46,1 Prozent seines Werts und lag zuletzt bei 39.890 Euro, während der X3 auf einen Wertverlust von 41,5 Prozent kam und bei 39.990 Euro lag. Die Differenz beträgt hier lediglich 4,6 Prozentpunkte.

Auch im Premiumsegment ergibt sich kein Vorteil für Elektroautos. Ein elektrischer Porsche Taycan verlor in drei Jahren 56,6 Prozent seines ursprünglichen Preises und fiel von 158.900 auf 68.995 Euro. Der vergleichbare Porsche Panamera verzeichnete einen Rückgang von 48,6 Prozent auf 79.000 Euro. Damit liegt die Differenz bei 8,0 Prozentpunkten.

Carvago hat weitere Wertverluste ermittelt, die das Muster über verschiedene Fahrzeugklassen hinweg bestätigen. Im Kompaktsegment zeigt sich etwa beim Vergleich zwischen dem VW ID.3 und dem VW Golf ein deutlicher Unterschied: Der ID.3 verlor innerhalb von drei Jahren 51,2 Prozent seines Werts, während der Golf lediglich 41,3 Prozent einbüßte – eine Differenz von 9,9 Prozentpunkten.

Ähnlich fällt das Ergebnis bei SUV-Modellen des Volkswagen-Konzerns aus. Der VW ID.4 kam auf einen Wertverlust von 46,1 Prozent, während der konventionell angetriebene VW Tiguan mit 34,5 Prozent deutlich stabiler blieb. Die Differenz beträgt hier 11,6 Prozentpunkte. Noch ausgeprägter ist der Abstand bei einer VW-Schwestermarke: Das elektrische SUV Škoda Enyaq verlor 51,7 Prozent, der Kodiaq hingegen nur 33,0 Prozent – ein Unterschied von 18,7 Prozentpunkten.

Auch im Kleinwagensegment bestätigt sich der Trend. Der Peugeot e-208 büßte 53,6 Prozent seines Werts ein, während der klassische 208 bei 34,9 Prozent lag. Die Differenz beträgt ebenfalls 18,7 Prozentpunkte. Im Bereich der Hochdachkombis fällt der Unterschied noch deutlicher aus: Der Citroën ë-Berlingo verlor 57,9 Prozent, der Berlingo dagegen nur 35,1 Prozent – ein Abstand von 22,8 Prozentpunkten.

Besonders groß ist die Differenz im Volkswagen-Konzern schließlich im Premium-SUV-Segment. Der Audi e-tron kam auf einen Wertverlust von 50,7 Prozent, während der Audi Q8 lediglich 26,7 Prozent einbüßte. Mit 24,0 Prozentpunkten zählt dieser Vergleich zu den deutlichsten innerhalb der gesamten Analyse.

Carvago nennt mehrere Gründe für den stärkeren Wertverlust von Elektroautos. Dazu zählen vor allem die schnelle technische Entwicklung mit steigenden Reichweiten, verbesserter Ladeleistung und fortlaufenden Software-Updates. Zudem gebe es Zurückhaltung bei Gebrauchtwagenkäufern, etwa wegen Zweifeln an der Batterielebensdauer oder der Alltagstauglichkeit auf Langstrecken.

Die Untersuchung basiert auf Medianpreisen aus Inseraten des vierten Quartals 2022 und des vierten Quartals 2025. Trotz oft geringerer Laufleistung schneiden Elektroautos schlechter ab. In die Vergleichsgruppe der Verbrenner flossen neben klassischen Benzin- und Dieselfahrzeugen auch Hybrid-, Plug-in-Hybrid- und LPG-Modelle ein.