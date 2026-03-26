Union soll auf weitere Lockerung des EU-„Verbrenner-Aus“ drängen

Führende Politiker von CDU und CSU drängen laut dem Handelsblatt darauf, die von der Europäischen Union geplanten Einschränkungen für Verbrennungsmotoren weiter abzuschwächen. Nach Informationen aus Regierungs- und Parlamentskreisen gibt es sowohl in Berlin als auch in Brüssel Bestrebungen, das sogenannte „Verbrenner-Aus“ über die bisherigen Pläne hinaus zu lockern und damit künftig mehr Fahrzeuge mit klassischem Antrieb zuzulassen.

Die EU-Kommission hatte erst kürzlich eine Lockerung der Emissionsvorgaben ab 2035 vorgeschlagen. Demnach sollen Autohersteller ihre CO₂-Emissionen im Vergleich zu 2021 um 90 Prozent senken, während die verbleibenden zehn Prozent etwa durch klimafreundliche Technologien kompensiert werden können. Dieser Vorschlag geht der Union jedoch nicht weit genug.

Sorge um deutsche Zulieferindustrie

Als zentraler Beweggrund gilt die Sorge um die deutsche Zulieferindustrie. Branchenvertreter befürchten, dass geringe Produktionszahlen bei Verbrennerfahrzeugen die Wirtschaftlichkeit gefährden könnten. Ein hochrangiger Unionspolitiker warnt dem Bericht zufolge vor einem „Strömungsabriss“ in der Wirtschaft, sollte die Produktion weiter eingeschränkt werden.

Die wirtschaftliche Lage der Branche gilt als angespannt. Zehntausende Arbeitsplätze sind bereits verloren gegangen, die Beschäftigtenzahlen befinden sich auf dem niedrigsten Stand seit 14 Jahren. Besonders Zulieferer stehen unter Druck, da sie lange auf Verbrennungstechnologie spezialisiert waren. Zusätzliche Belastungen entstehen durch US-Zölle unter Präsident Donald Trump sowie durch günstige Konkurrenz aus China.

Auch im Europäischen Parlament wächst der Druck auf die Kommission. Der CDU-Abgeordnete Jens Gieseke fordert, der Vorschlag müsse „signifikant verbessert“ werden, da sowohl die Wettbewerbsfähigkeit der EU als auch die Zukunft der Autoindustrie auf dem Spiel stünden. Unterstützung erhält diese Position nach Informationen des Handelsblatts zunehmend auch aus Teilen der Union, nachdem frühere Kompromisse einigen Politikern nicht weit genug gingen.

Bundesregierung ist sich uneins

Innerhalb der Bundesregierung ist die Linie laut dem Bericht jedoch umstritten. Während das Umweltministerium demnach eine weitere Abschwächung der Emissionsregeln ablehnt und auf bereits berücksichtigte Anliegen verweist, plädiert das Wirtschaftsministerium für mehr „Flexibilität und Technologieoffenheit“.

Eine zusätzliche Konfliktlinie verläuft entlang eines weiteren EU-Vorhabens: der Umstellung von Dienstwagenflotten auf Elektroantrieb. Für Deutschland ist eine Elektroquote von 95 Prozent bis 2035 vorgesehen. In Industriekreisen wird dies als „Verbrenner-Aus durch die Hintertür“ kritisiert. Innerhalb der CDU gibt es dem Bericht zufolge Überlegungen, diese Vorgaben abzuschwächen oder ganz zu streichen.

Gleichzeitig stößt dieser Kurs auf Widerstand, etwa bei den Grünen. Der Abgeordnete Michael Bloss betont die Notwendigkeit gezielter Maßnahmen zur Förderung von Elektroautos und kritisiert die Haltung der konservativen Parteien als „einen ideologischen Kulturkampf gegen das E-Auto“.