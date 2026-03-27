BMW hält sich Option für reinrassigen Elektro-Sportwagen offen

BMW schließt nicht aus, einen rein elektrischen Sportwagen in Serie anzubieten. Die technische Plattform dafür hat der Konzern bereits und wird sie auch für den neuen, ab 2027 erwarteten M3 nutzen. Einen klassischen Sportler mit Batterie-Antrieb wird man – wenn überhaupt – erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt realisieren.

„Elektroautos haben durchaus auch ihren Platz im Sportwagensegment“, erklärte Produkt- und Markenmanagement-Chef Bernd Körber laut dem BMW Blog bei einem Rundtischgespräch mit Medien. „Ich würde also sagen, es ist nicht unwahrscheinlich, aber auch nichts, was schon im nächsten Jahr auf den Markt kommen wird.“

Mit der gerade mit dem iX3 und bald auch dem i3 in den Markt startenden Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ hat BMW eine potente Basis für einen Sportwagen. Beim nächsten M3 werden in der Architektur gleich vier Motoren eingesetzt, die ein überaus leistungsfähiges Fahrzeug ergeben dürften. Die dynamische Version der Mittelklasse-Limousine soll auf einer anderen Plattform flankierend weiter auch als Verbrenner angeboten werden.

Die Neue Klasse bringt nicht nur Innovationen für Elektroautos, einige ihrer Technologien kommen in Zukunft auch mit Verbrenner- oder Plug-in-Hybrid-Systemen angebotenen BMWs zugute. Dazu gehört das neue Steuergerät „Heart of Joy“, das Fahrfreude „auf dem übernächsten Level“ ermöglichen soll. Damit sollte auch ein klassischer Sportwagen, der auf reinen E-Antrieb setzt, Höchstleistungen erbringen können.

Nach Informationen des BMW Blog war BMW schon einmal kurz davor, einen vollelektrischen Supersportwagen anzubieten. „Soweit wir aus zuverlässiger Quelle erfahren haben, wurde das Auto tatsächlich gebaut“, schreibt die Redaktion. Doch das Projekt sei abgebrochen worden – mit Blick auf die Nachfrage nach einem solchen Modell, aber auch auf die grundsätzliche Ausrichtung der Marke.

Mit dem i8 hatte BMW zwischenzeitlich einen futuristischen, optisch sehr dynamisch daherkommenden Sportwagen im Programm. Der Plug-in-Hybrid mit Dreizylinder-Benziner war mit Blick auf die Leistung aber kein wirklicher Supersportler. Ein mögliches Nachfolge-Modell namens i16 – der BMW Vision M Next gab eine Vorschau (Artikelbild) – hat es bisher nicht über die Studienphase hinaus geschafft.