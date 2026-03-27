Bentley wird erstes Elektroauto nicht für Verbrennungsmotor umbauen

Bentley wollte mehrere neue Elektroautos bis 2035 einführen. Davon ist die britische Volkswagen-Tochter in diesem Jahr zugunsten von Plug-in-Hybriden auf Abstand gegangen. Die Marke arbeitet aber weiter an ihrem ersten Vollstromer. Diesen angesichts des schwächelnden Interesses an Vollstromern auch teilelektrisch anzubieten, ist für das Management keine Option.

Angekündigt ist ein luxuriöses Elektro-SUV für den urbanen Raum. Es soll in der zweiten Hälfte dieses Jahres enthüllt werden. CEO Frank-Steffen Walliser erklärte gegenüber Autocar, das Fahrzeug werde ausschließlich als Elektroauto positioniert. Eine Umgestaltung der Plattform zur Integration eines Verbrennungsmotors in Form eines Range-Extender-Antriebsstrangs – ähnlich wie jüngst die Marke Lotus beim Eletre – ziehe man nicht in Betracht.

„Eine der kniffligen Aufgaben, die vor uns liegen“, bestehe darin, herauszufinden, „wer wirklich interessiert ist und wie groß der Markt“ für Premium-Elektroautos ist, so Walliser. Ungeachtet dessen habe Bentley „keine Absicht, einen Verbrennungsmotor oder einen Plug-in-Hybridantrieb einzubauen“. Ohnehin sei dies mit der Premium Platform Electric (PPE) des Fahrzeugs „technisch nicht machbar“. Die PPE wurde gemeinsam von Audi und Porsche innerhalb des Volkswagen-Konzerns entwickelt und ist bei den Marken bereits mit vollelektrischen Serienautos im Einsatz.

Der Bentley-CEO fügte hinzu, dass dies nicht Teil der Strategie sei, da er das SUV Bentayga mit Plug-in-Hybrid als die Verbrenner-Alternative zum kommenden ersten reinen Stromer betrachte. „Es gehört nicht zur Strategie von Bentley, ein Fahrzeug zu ersetzen“, sagte er. „Der Bentayga wird also weitergebaut, damit wir die Leute nicht – lassen Sie es mich so sagen – dazu zwingen müssen, von einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor oder Plug-in-Hybrid auf ein Elektroauto umzusteigen.“ Man wolle mit dem ersten E-Auto neue Kunden ansprechen und gewinnen.

Konkretes ist zu dem kommenden Modell bislang nur wenig bekannt. Walliser bezeichnete es als „ein ganz anderes Konzept“ als das, was andere Wettbewerber anbieten. Er sei „fest davon überzeugt, dass wir ein sehr interessantes Angebot haben“. Ein offizieller Teaser (Artikelbild) lässt ein großes SUV erahnen. Einen Ausblick auf die Antriebstechnik dürfte der neue Porsche Cayenne Electric auf der PPE geben: Dieser wird mit Allradantrieb und zwei E-Motoren angeboten. Die Leistung beträgt bis zu 850 kW (1156 PS). Eine 113-kWh-Batterie ermöglicht Reichweiten von bis zu 642 Kilometern nach WLTP-Norm.