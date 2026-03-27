Seat und Cupra beginnen mit Serienfertigung von Batteriesystemen

Seat und Cupra haben in ihrem Werk in Martorell mit der Serienproduktion von Batteriesystemen begonnen. Nach der Einweihung der Anlage im Dezember 2025 stellt dieser Meilenstein den letzten Schritt vor der Serienproduktion des Cupra Raval dar. Es ist das erste Modell der „urbanen Elektrofahrzeugfamilie“ des VolkswagenKonzerns, das diesen Sommer startet.

Die in Spanien montierten Batterien werden auch im VW ID. Polo zum Einsatz kommen, dem zweiten Elektrofahrzeug, das in Martorell hergestellt wird. Der Start der Serienproduktion dieser Elektroautos werde das Werk in ein flexibles Automobilzentrum verwandeln, das bestens auf die neue Ära der Mobilität vorbereitet ist, so Seat.

„Der Produktionsstart der Serienmontage von Batteriesystemen markiert einen entscheidenden Meilenstein in der Endphase der Transformation unseres Unternehmens und bringt uns der Serienproduktion des Cupra Raval einen Schritt näher“, sagt Markus Haupt, CEO von Seat und Cupra. „Mit dem Beginn der Produktion von Elektrofahrzeugen wird Martorell seine Position als vollflexibles Werk festigen und ist damit bereit, Spaniens Übergang zur Elektromobilität durch die Fertigung von Elektro-, Hybrid- und hocheffizienten Verbrennermodellen anzuführen.“

Batteriesysteme mit Volkswagens Einheitszellen

Das Herzstück der in Martorell montierten Batteriesysteme bildet die „Unified Cell“ des Konzerns – „eine globale Batterietechnologieplattform, die Skalierbarkeit und Flexibilität über Marken, Regionen und Fahrzeugsegmente hinweg gewährleistet“. Innerhalb jedes Batteriesystems stellen die Einheitszellen die zentrale Energiespeicherkapazität bereit, während die elektronischen Komponenten den Gesamtbetrieb des Systems steuern und regeln. Die E-Box, die als das Gehirn der Batterie gilt, werde vollständig von Seat und Cupra im Werk Seat Components in El Prat hergestellt – „ein klares Beispiel für den industriellen Wandel, da dort nach 45 Jahren, in denen man sich der Fertigung von Schaltgetrieben widmete, nun Schlüsselkomponenten für Elektrofahrzeuge produziert werden“, heißt es.

Das Werk zur Montage von Batteriesystemen verfügt über eine Produktionskapazität von 1200 Batterien pro Tag und bis zu 300.000 Einheiten pro Jahr. Das entspricht einer Batterie alle 45 Sekunden. Der Prozess beginnt im Logistiklager, wo alle Komponenten an die Montagelinie geliefert werden. Die Montage der Batteriesysteme beginnt dann mit zwei parallelen Arbeitsschritten: der Vormontage der elektrischen Komponenten und dem Stapeln der Batteriezellen auf zwei Linien unter Verwendung der sogenannten Cell-to-Pack-Technologie, die ein effizienteres Batteriesystem ermöglicht. Diese Linien sollen täglich 3600 Stapel mit fast einer halben Million Schweißpunkten produzieren.

Nachdem das Batteriesystem vollständig montiert und versiegelt wurde, durchläuft es abschließende Qualitätsprüfungen auf den Prüfständen zur Sicherstellung von Sicherheit und Leistung. Im letzten Schritt werden die fertigen Batteriesysteme dann automatisch über eine 600 Meter lange Brücke zur Produktionslinie des Cupra Raval und des VW ID. Polo transportiert. Die kontinuierliche Versorgung ist dabei auf das Produktionstempo abgestimmt.

Die Serienproduktion beginne weniger als ein Jahr nach der Auslieferung der ersten Vorserien-Batteriesysteme aus dem Montagewerk in Martorell, betont Seat. In weniger als zwei Jahren habe man dieses 64.000 Quadratmeter große Montagewerk für Batteriesysteme errichtet, in dem Automatisierung mit qualifizierter Handarbeit kombiniert und das von 500 hochqualifizierten Mitarbeitenden betrieben werde. Darüber hinaus verfüge das Batteriesystem-Montagewerk über 11.000 auf dem Dach installierte Solarmodule, die 70 Prozent des für den Montageprozess benötigten Stroms liefern und so den ökologischen Fußabdruck verringern. „Diese Anlage ist ein wichtiger Meilenstein in der Endphase der Transformation von Seat und Cupra hin zur Elektrifizierung“, so das Unternehmen.