Mercedes-AMG plant drei elektrische GT-Modelle bis 2028

Mercedes-AMG treibt die Elektrifizierung seiner Modellpalette voran und plant drei leistungsstarke batterieelektrische Fahrzeuge. Sie sollen laut Automotive News unter dem von den Verbrenner-Boliden bekannten GT-63-Label vermarktet werden.

Wie das Branchenportal berichtet, wurde die neue E-Reihe vor Kurzem Händlern aus den USA und Kanada im Werk Sindelfingen vorgestellt. Den Auftakt bildet demnach ein flaches Coupé (Artikelbild), das Anfang 2027 auf den Markt kommen soll. Es folgen ein Crossover-Modell gegen Ende desselben Jahres sowie ein sportliches SUV-Modell, das für Ende 2028 angekündigt ist und schon angeteasert wurde.

Gleichzeitig betonte der Hersteller bei dem Treffen die Rückbesinnung auf traditionelle Markenwerte. Das neue Design orientiert sich laut Anwesenden stärker an klassischen, wiedererkennbaren Stilmerkmalen und entfernt sich von der runderen Formensprache früherer E-Autos. Die Gestaltung sei „aggressiv, aber elegant“, und unabhängig vom Modell fühle sich die Marke „wieder wie Mercedes an“, so ein Händler.

Neue E-Auto-Plattform als Basis

Technisch basieren alle drei Modelle auf der neuen Elektroauto-Plattform AMG.EA, die mit leistungsstarken Axialflussmotoren und einer schnellladefähigen Batterie ausgestattet ist. Optisch erinnert der Crossover dem Bericht zufolge an die Proportionen eines Porsche Cayenne, während das sportliche SUV tiefer liegt und eine abfallende Dachlinie aufweist. Front- und Heckdesign sind bei beiden Varianten ähnlich gestaltet.

In puncto Reichweite soll das Coupé laut Händlerangaben mehr als 400 Meilen (ca. 640 km) schaffen, während das sportliche SUV auf mindestens 300 Meilen (ca. 480 km) kommt. Auf das Außendesign sowie zuletzt das Serien-Interieur des Elektro-Coupés hat Mercedes bereits einen Ausblick gegeben.

Die Modelloffensive trifft auf einen schwächelnden Markt für Elektrofahrzeuge. Einige der US-Händler äußerten die Sorge, dass drei ähnliche Modelle die Ausstellungsflächen überfüllen und die Exklusivität der Performance-Marke verwässern könnten – trotz höherer Preispotenziale.