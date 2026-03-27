Leapmotor A05: Erste Fotos des neuen Kompaktwagens aus China

Auf der Website des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) sind kürzlich die ersten Fotos des Leapmotor A05 veröffentlicht worden. Das nächste neue Modell der Marke aus der Volksrepublik dürfte laut Berichten im Rahmen der Partnerschaft mit dem europäischen Stellantis-Konzern auch hierzulande angeboten werden.

Es handelt sich um einen kompakten Fünftürer, mit Abmessungen, die etwas unter denen des bereits offiziell vorgestellten B05 liegen. Das aktuelle Portfolio der Marke besteht – den hochbeinigen Kleinstwagen T03 ausgenommen – ausschließlich aus SUV und Crossovern. Der neue A05 kommt dagegen als klassischer Kompaktwagen daher.

Die Abmessungen betragen 4,20 Meter in der Länge, 1,80 Meter in der Breite, 1,56 Meter in der Höhe sowie 2,60 Meter Radstand. Damit ist der A05 etwas kürzer als der elektrische VW-Kompaktwagen ID.3. Vom Innenraum gibt es noch keine Fotos.

Beim Antrieb ist bekannt, dass der A05 einen vorn montierten permanenterregten Synchron-Elektromotor in Varianten mit 70 kW und 90 kW (95 bzw. 122 PS) erhält, gespeist von LFP-Batterien (Lithium-Eisenphosphat). Angaben zur Reichweite macht Leapmotor noch nicht. Auch der Preis bleibt abzuwarten. Das Modell dürfte sich aber zwischen dem ab 18.900 Euro kostenden Kleinstwagen T03 und dem mindestens 29.900 Euro teuren Mittelklasse-SUV B10 einordnen.