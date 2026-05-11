Lamborghini stellt offenen Super-Plug-in-Hybrid Fenomeno Roadster vor

Lamborghini präsentiert das neueste „Few-Off“-Modell: den Fenomeno Roadster. Nur 15 Exemplare sind davon geplant, jeweils mit einem insgesamt 794 kW (1080 PS) leistenden V12-Hybridantrieb. Damit ist der über drei Millionen Euro teure Fenomeno Roadster der leistungsstärkste offene Sportwagen, den die italienische Audi-Tochter je produziert hat.

Der Roadster ist eine Weiterentwicklung des Fenomeno Coupé, das erstmals 2025 vorgestellt wurde. „Dieser exklusive Roadster verkörpert unsere Markenwerte in ihrer reinsten Form: visionäres Design, kompromisslose Leistung und absolute Exklusivität. Er ist eine einzigartige Interpretation von Fahrfreude, geschaffen für eine ausgewählte Gruppe von Kunden, die etwas suchen, das wahrhaft über das Übliche hinausgeht. Jedes Exemplar ist als sammelwürdiges Meisterwerk konzipiert, in dem technische Exzellenz auf maßgeschneiderte Handwerkskunst trifft“, sagt CEO Stephan Winkelmann.

Es ist das erste „V12-High Performance Electrified Vehicle“ (HPEV) von Lamborghini, das eine kombinierte Systemleistung von 794 kW (1080 PS) aus einem 6,5-Liter-V12-Saugmotor mit 614 kW (835 PS) liefert, der mit drei Elektromotoren verbunden ist. Der Fenomeno Roadster beschleunigt in 2,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h, in 6,8 Sekunden von 0 auf 200 km/h und erreicht Geschwindigkeiten von über 340 km/h. „Damit verbindet er extreme Leistung mit modernster Hybridtechnologie“, heißt es. Die 7-kWh-Lithium-Ionen-Batterie ermöglicht dabei auch einen rein elektrischen Fahrmodus, eine Kilometerzahl wird dazu nicht genannt.

Die von der Luft- und Raumfahrt inspirierte Fahrwerksstruktur soll für ein optimales Leistungsgewicht und hohe Steifigkeit sorgen. Der Fenomeno Roadster verfügt über manuell einstellbare Renn-Stoßdämpfer, die eine niedrigere Fahrhöhe sowie eine präzise Einstellung und Abstimmung für den Straßen- oder Rennstreckenbetrieb ermöglichen.

Die Bremsleistung wird durch das CCM-R-Plus-Carbon-Keramik-System gewährleistet, das auf Technologien aus dem Motorsport basiert und auch bei hohen Geschwindigkeiten eine konstante Verzögerung sowie maximale Stabilität garantieren soll. Bridgestone hat maßgeschneiderte Potenza-Reifen für den Fenomeno Roadster entwickelt. Sie sind auf 21- und 22-Zoll-Rädern montiert und sollen Leistung sowie Fahrpräzision maximieren.

Der Fenomeno Roadster verfügt im Vergleich zum Coupé über ein vollständig neues Aerodynamik‑Paket, das darauf ausgelegt ist, auch ohne Dach hohe Performance zu gewährleisten. Lamborghini hat die oberen Karosserieflächen komplett neugestaltet. Dank neuer aerodynamischer Elemente erreicht der Fenomeno Roadster den Angaben nach nahezu identische Werte bei Abtrieb, Stabilität und Balance wie das Fenomeno Coupé und sorgt gleichzeitig für eine optimale Kühlung des Antriebsstrangs und der Bremsen.

Ein zusätzlicher Spoiler auf der Windschutzscheibe lenkt den Luftstrom über das Cockpit hinweg und führt ihn in den neuen Motorraum. Auf diese Weise soll der V12 unter allen Fahrbedingungen effizient mit Kühlluft versorgt werden – selbst ohne den beim Fenomeno Coupé genutzten Lufteinlass. Gleichzeitig würden Turbulenzen und Vibrationen reduziert, erklären die Entwickler.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren

Eine besondere Herausforderung lag laut Lamborghini in der Entwicklung der Überrollbügel. Während ihr Hauptzweck darin bestehe, die Sicherheit der Insassen zu gewährleisten, müssen sie auch aerodynamisch effizient sein, um Windgeräusche und Turbulenzen selbst bei Höchstgeschwindigkeit zu minimieren. Man habe die Überrollschutzstrukturen aus Carbon so flach und elegant wie möglich hinter den Sportsitzen integriert, in die Designsprache des Fahrzeugs eingebunden und nahtlos in die Speedster-Höcker – die Verkleidungen hinter den Sitzen – übergehen lassen“, so die Italiener.

Der Fenomeno Roadster soll als Designvorbild für offene Supersportwagen gelten. „Mit dem Fenomeno Roadster setzen wir den Traum vieler Lamborghini‑Enthusiasten fort. Es ist ein exklusives und besonders wertiges Design; der Fenomeno Roadster verkörpert die Philosophie ‚Feel like a pilot‘. Gleichzeitig demonstrieren wir die unermüdliche Kreativität unseres Centro Stile, das seit mehr als 20 Jahren aktiv Lamborghini‑Designs entwickelt“, sagt Mitja Borkert, Design Director von Automobili Lamborghini.