Jaguar verspricht: Neuer Luxus-GUT „fährt sich wie ein echter Jaguar“

Jaguar hat seine komplette Modellpalette eingestellt und wird künftig wenige, rein elektrische Automobile anbieten. Die erste von nach aktuellem Stand drei zukünftigen Baureihen wird aktuell noch fertigentwickelt. Der Hersteller verspricht insbesondere auch ein besonders gelungenes Fahrverhalten, das der traditionsreichen Marke gerecht werden soll.

„Bevor die Ingenieure von Jaguar mit der Neuausrichtung der Marke begannen, erinnerten sie sich an die Wurzeln der Marke. Um die dynamische Essenz eines echten Jaguar zu verstehen, starteten sie die Entwicklung mit Fahrten in ikonischen Modellen der Vergangenheit. Erst auf dieser Grundlage konnte das charakteristische Fahrgefühl in den neu interpretierten viertürigen luxuriösen GT übertragen werden“, heißt es in einer Mitteilung. „Das neue Modell vereint dabei zwei Charaktere in einem Fahrzeug: ein fesselndes Fahrerlebnis mit hohen Leistungsreserven sowie ein Höchstmaß an Raffinesse und Gelassenheit.“

„Zu Beginn haben wir bewusst einen ungewöhnlichen Ansatz gewählt und Zeit hinter dem Steuer ikonischer Modelle aus unserer Vergangenheit verbracht, um wirklich zu verstehen, was einen Jaguar ausmacht“, so Matt Becker, Leiter Fahrzeugentwicklung bei JLR (Jaguar Land Rover). „Im Idealfall vereint ein Jaguar schon immer zwei Charaktere – Leistung und Komfort – in perfekter Balance. Das gilt auch für unseren neuen luxuriösen GT. Er verkörpert alles, wofür die Marke steht. Der Gründer von Jaguar, Sir William Lyons, sagte einst: ‚Fahren sollte Freude bereiten und keine Pflicht sein‘.“

„Hohe Leistungsreserven, kombiniert mit Raffinesse und Gelassenheit“

„Hohe Leistungsreserven, kombiniert mit Raffinesse und Gelassenheit. Diese Eigenschaften prägen den neuen viertürigen luxuriösen GT maßgeblich“, erklärt der Hersteller. „Ergänzt werden sie durch eine lange Motorhaube und eine flache Dachlinie, die eine klare visuelle Verbindung zu ikonischen Modellen der Vergangenheit herstellen und zugleich bewusst mit gängigen Designkonventionen für Elektrofahrzeuge brechen.“

Als Teil der Entwicklungsarbeit fuhren die Jaguar‑Ingenieure unter anderem den XK120, den E‑Type, das XJ Coupé V12, den XJS sowie die XJ Series I. „Der XK120 überzeugte durch seine souveräne Straßenlage und zeigte, dass der neue GT einen besonders geschützten, fahrerzentrierten Innenraum bieten muss“, so das Unternehmen. „Gleichzeitig soll er die aktuellen Leistungsmaßstäbe in seinem Segment übertreffen. Der E‑Type gilt bis heute als Inbegriff eines Jaguar ‑ komfortabel und entspannt, zugleich schnell und mit jederzeit abrufbarer Leistung. Besonders das XJ Coupé diente als zentrale Inspiration für die Fahrdynamik des neuen GT, da es Leistung und Komfort in idealer Balance vereint.“

„Ein Gefühl von Frische und Souveränität“

Der XJS, entwickelt für lange Distanzen bei hohem Tempo, vermittelte den Ingenieuren „ein Gefühl von Frische und Souveränität“, heißt es weiter. „Dieses Prinzip findet sich ebenfalls im neuen GT wieder: ein Fahrzeug, das Kurven mit Präzision durchfährt und zugleich Langstrecken mit höchstem Vertrauen meistert.“ Auch die XJ Series I – 1968 als „World Car of the Year“ ausgezeichnet – stehe für zeitlose Eleganz. Sie verkörpere zentrale Eigenschaften für die Zukunft von Jaguar: „Leistungsreserven gepaart mit außergewöhnlicher Raffinesse.“

Intelligentes Torque Vectoring und eine Tri‑Motor‑Architektur mit mehr als 1000 PS (736 kW) und über 1300 Nm Drehmoment werden laut Jaguar dafür sorgen, dass die Leistung jederzeit präzise dort anliegt, wo sie benötigt wird. Die zugrunde liegende Software reagiere innerhalb von Millisekunden und ermögliche „ein besonders direktes und fesselndes Fahrerlebnis“. Eine dynamische Luftfederung in Kombination mit aktiven Doppelventil‑Dämpfern optimiere zusätzlich den Fahrkomfort. Die für Jaguar typische Gelassenheit bleibe dabei jederzeit erhalten.

„Von Beginn an war unser Ziel, einen echten Jaguar zu entwickeln. Dafür haben wir uns bewusst mit der Herkunft der Marke auseinandergesetzt und sind einige der bedeutendsten Modelle der vergangenen 90 Jahre selbst gefahren. Diese Erfahrung hat uns eine klare Richtung gegeben und dazu beigetragen, den technologisch fortschrittlichsten Jaguar zu schaffen, der je entwickelt wurde“, sagt Rawdon Glover, Jaguars Managing Director. Der viertürige luxuriöse GT werde im September vorgestellt.