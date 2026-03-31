BYD bewirbt Denza zum Europa-Start mit Ex-Bond Daniel Craig

Der chinesische Stromer-Riese BYD hat bisher nicht den erhofften großen Erfolg in Europa. Die Expansion treibt der Konzern aber weiter voran, darunter mit der Premiummarke Denza. Dabei soll künftig auch ein Prominenter aus der Filmwelt helfen.

Der britische Schauspieler Daniel Craig – bekannt vor allem als früherer James-Bond-Darsteller – startet eine neue Kampagne für Denza, die zeitgleich mit deren weltweiter Expansion im Jahr 2026 anläuft. „Als weltweit erste Premiummarke, die sich ausschließlich elektrifizierten Fahrzeugen für eine nachhaltige Mobilität widmet, ist Denza bereit, neue Kunden zu gewinnen, die sich von einer einzigartigen Mischung aus bahnbrechenden Innovationen und europäisch geprägter Designeleganz angesprochen fühlen“, heißt es in einer Mitteilung zu der Werbepartnerschaft.

„Als perfekter Partner für diesen Prozess wird Daniel Craig seinen Namen für mehrere wichtige Fahrzeugmodelle einsetzen, die in diesem Jahr auf den Markt kommen. Die Kooperation umfasst unter anderem Marketingmaterialien und Fernsehwerbespots“, erklärt BYD. Die Partnerschaft mit einem der weltweit bekanntesten Schauspieler ist für Denza laut dem Mutterkonzern „eine bedeutende globale Anerkennung“. Die Marke bereite sich derzeit auf die Einführung ihres ersten europäischen Fahrzeugs und Flaggschiffmodells – des Shooting Brakes Z9GT – in Paris vor.

„Eine neue Vision von Premium-Mobilität“

„Daniel Craig verkörpert eine eindrucksvolle Kombination aus Stärke, Raffinesse und Authentizität. Diese Eigenschaften stehen in tiefem Einklang mit dem, wofür Denza steht“, so Stella Li, Executive Vice President von BYD. „Während wir die Marke weltweit – in Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika – einführen, sind wir stolz darauf, einen Schauspieler willkommen zu heißen, dessen Präsenz und Charakter den Geist von Denza widerspiegeln. Gemeinsam wollen wir zeigen, wie Technologie, Design und Emotion zusammenkommen können, um eine neue Vision von Premium-Mobilität zu schaffen.“

BYD positioniert Denza als automobile Premiummarke, die sich „durch elegantes Design, hohe Verarbeitungsgüte und innovative Technologie“ auszeichnen soll. „Sie verbindet auf überragende Art und Weise europäisch anmutendes Design mit modernen E-Plattformen und fortschrittlichsten Technologien, die ein einmalig neues Erlebnis im Premium-Automobilmarkt ermöglichen“, so die Marketing-Abteilung. Die Marke Denza wurde 2010 als Partnerschaft zwischen BYD und dem Daimler-Konzern gegründet, aus der 2014 das erste gemeinsam entwickelte E-Auto hervorging. Mittlerweile hat BYD alle Anteile an Denza übernommen und will die Marke 2026 auf dem europäischen Markt einführen.

„2026 wird für Denza ein entscheidendes Jahr. Mit zahlreichen neuen Modellen, angeführt vom Z9GT und dem Premium-Van D9, bringen wir unsere Technologie-, Design- und Komfortkompetenz konsequent auf die Straße. Und das sowohl mit rein elektrischen Modellen als auch mit Super-Hybrid-Fahrzeugen“, sagte im Januar Klaus Hartmann, seit März 2025 Regional Commercial Director von Denza. „Unser Anspruch ist klar: Denza wird sich als neue Benchmark im Premium-Segment etablieren und eine echte Alternative für anspruchsvolle Kundinnen und Kunden in Deutschland bieten.“

Neben den neuesten Modellen will man auch mit der Flash-Charging-Technologie die Kunden überzeugen. Durch das Megawatt-Laden mit bis zu 1000 kW Leistung soll sich Strom für 400 Kilometer in nur fünf Minuten in die Akkus ziehen lassen.