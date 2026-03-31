Toyota plant Cellcentric-Einstieg als Partner von Daimler Truck und Volvo Group

Die Daimler Truck AG, die Volvo Group, Cellcentric und die Toyota Motor Corporation haben eine unverbindliche Vereinbarung zur Zusammenarbeit im Brennstoffzellen-Joint-Venture Cellcentric unterzeichnet. Die Nutzfahrzeughersteller und der japanische Fahrzeughersteller beabsichtigen, als gleichberechtigte Anteilseigner zusammenzuarbeiten, wobei Toyota als dritter Partner dem Gemeinschaftsunternehmen beitreten soll.

„Die Kombination der komplementären Expertise und des Know-hows der Partner soll das gemeinsame Ziel unterstützen und vorantreiben, Brennstoffzellensysteme für schwere Nutzfahrzeuge sowie weitere Heavy-Duty-Anwendungen mit vergleichbaren Anforderungen zu entwickeln, zu produzieren und zu vermarkten“, heißt es. Darüber hinaus beabsichtigten Toyota und Cellcentric, gemeinsam die Entwicklung und Produktion von Einzelzellen für Brennstoffzellen – der Kernkomponente von Brennstoffzellensystemen – sowie der damit direkt verbundenen Systemarchitektur- und Steuerungselemente zu verantworten. Ziel sei es, wettbewerbsfähige Produkte zu entwickeln, die die Technologien beider Unternehmen optimal nutzen.

„Durch die Kombination der umfassenden Nutzfahrzeugkompetenz von Daimler Truck und Volvo mit Toyotas Expertise in der Entwicklung, Fertigungstechnologie und Produktion von Brennstoffzellen soll der technologische Vorsprung und die Wettbewerbsfähigkeit von Cellcentric weiter gestärkt werden“, teilen die Konzerne mit. Gleichzeitig solle Cellcentric gemeinsames Kompetenzzentrum für die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Brennstoffzellensystemen für schwere Nutzfahrzeuge sowie andere Heavy-Duty-Anwendungen mit vergleichbaren Anforderungen bleiben.

Vision „Hydrogen Society“

Darüber hinaus wollen die Partner laut einer Mitteilung durch die Zusammenarbeit mit Branchenverbänden und Partnern entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette den Aufbau der Wasserstoffversorgung und Wasserstoffinfrastruktur in der frühen Phase aktiv unterstützen. Daimler Truck, Volvo und Toyota betrachten Wasserstoff als eine zentrale Energiequelle für die Dekarbonisierung des Verkehrs. „Durch die Zusammenarbeit bei Cellcentric wollen sie die technologische Entwicklung von Brennstoffzellensystemen voranbringen und damit zur Transformation hin zur Verwirklichung einer Gesellschaft beitragen, in der Wasserstoff einen zentralen Energieträger darstellt (‚Hydrogen Society‘)“, so die Unternehmen.

Andreas Gorbach, Mitglied des Vorstands bei Daimler Truck, verantwortlich für Truck Technology und ehemaliger Cellcentric-CEO: „Mit dem größten Automobilhersteller der Welt und Brennstoffzellenpionier Toyota zusammenzuarbeiten, ist nicht nur ein Privileg, sondern auch ein bahnbrechender Meilenstein, um Wasserstoff im Transport Realität werden zu lassen. Damit können wir Cellcentric zur ersten Adresse für Brennstoffzellentechnologie im Nutzfahrzeugbereich weltweit machen.“

„Wir sind sehr dankbar für die Möglichkeit, bald gemeinsam mit Daimler Truck und der Volvo Group als Partner am Aufbau einer Wasserstoffgesellschaft mitzuwirken“, so Koji Sato, President & CEO von Toyota. „Cellcentric verfügt über umfassende Expertise im Bereich von Brennstoffzellen für Nutzfahrzeuge, die sich mit Toyotas mehr als 30-jähriger Erfahrung in der Brennstoffzellenentwicklung im Pkw-Bereich ideal ergänzt. Gemeinsam können wir eines der weltweit führenden Brennstoffzellensysteme für schwere Nutzfahrzeuge erschaffen. Toyota wird weiterhin gemeinsam mit gleichgesinnten Partnern zur Verwirklichung der Wasserstoffgesellschaft beitragen.“

Unabhängiges Unternehmen mit gleichberechtigten Partnern

Daimler Truck, Volvo und Toyota streben eine gleichberechtigte Beteiligung an Cellcentric an. Das Joint Venture soll dabei weiterhin als eigenständiges und unabhängiges Unternehmen agieren und „ein breites Spektrum von Kunden im schweren Nutzfahrzeugbereich sowie weiteren Heavy-Duty-Anwendungen mit vergleichbaren Anforderungen“ bedienen. Um die gleichberechtigte Anteilseignerstruktur zu erreichen, plant Toyota, sich durch eine Kapitalerhöhung an Cellcentric zu beteiligen und in das Unternehmen zu investieren.

„In allen übrigen Geschäftsbereichen werden Daimler Truck, Volvo und Toyota weiterhin unabhängig voneinander im Wettbewerb stehen“, unterstreichen die Konzerne. Die Zusammenarbeit bündele komplementäre Kompetenzen, um die notwendige Skalierung und Investitionseffizienz zur Kommerzialisierung wettbewerbsfähiger Brennstoffzellensysteme zu erreichen.