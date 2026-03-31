Hyundai vereint Elektroauto-Abo und Ladeguthaben in „Mocean x Ionity“

„Mocean x Ionity“ ist laut dem südkoreanischen Autobauer Hyundai das erste All-in-One-Mobilitätsabonnement-Paket auf dem Markt. Das Paket bietet Mocean-Abonnenten die Möglichkeit, einen Abo-Preis für Auto und Energie zu haben. Dadurch wird laut Hyundai die Unsicherheit hinsichtlich der Ladekosten für das E-Auto verringert, die Budgetplanung vereinfacht und letztlich die Hemmschwelle für den Umstieg auf Stromer des firmeneigenen Auto-Abo-Modells Mocean gesenkt, da die Kosten vorhersehbar und transparent würden.

Das Abonnementpaket umfasst eine monatliche Fahrleistung von 1000 Kilometern sowie 250 Kilowattstunden (kWh) monatliches Laden an den Ionity-Schnellladestationen in Europa. „Das Ionity-Ladeguthaben ist so ausgelegt, dass es die enthaltene Fahrleistung abdeckt, wodurch Mocean x Ionity zu einem Rundum-sorglos-Mobilitätspaket wird“, wirbt Hyundai. Das Unternehmen ist seit 2020 an Ionity beteiligt, das von BMW, Daimler, Ford und dem Volkswagen-Konzern zum Ausbau der Schnellladeinfrastruktur in Europa gegründet wurde.

„Unsicherheit hinsichtlich der Verfügbarkeit, der Kosten und der Bequemlichkeit des Ladens sind für viele Fahrer die Hauptgründe für ihre Zurückhaltung, wenn sie über Elektromobilität nachdenken“, sagt Florian Schwendner, Leiter Strategie bei Hyundai Connected Mobility. „Mocean x Ionity bietet eine risikoarme Möglichkeit, das Fahren mit einem Elektrofahrzeug zum ersten Mal zu erleben, indem es ein flexibles Abonnement mit dem Zugang zu einem der führenden Hochleistungs-Ladenetzwerke Europas kombiniert. Wir haben bereits viele Anfragen von Kunden zum Mocean x Ionity-Paket erhalten, was zeigt, dass das Angebot den Mobilitätsbedürfnissen der Menschen entspricht.“

Man ermögliche Kunden durch das Abonnement des Pakets Mocean x Ionity, Elektromobilität im Alltag „vollumfänglich zu testen“, ohne sich durch den Kauf eines Autos langfristig binden zu müssen und sich Gedanken um Ladetarife machen zu müssen, so Hyundai. Damit unterstreiche das Unternehmen „seinen kundenzentrierten Ansatz, Elektromobilität für jedermann zugänglich zu machen“.