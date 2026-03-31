Neue Kennzahl „Charging Success Rate“ soll Laden für Nutzer verbessern

Das Technologieberatungsunternehmen P3 Group hat gemeinsam mit Co-Autoren von der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur die eigens entwickelte, „nutzerorientierte“ Kennzahl „Charging Success Rate“ (CSR) vorgestellt. Mit dieser könne der Erfolg von Ladevorgängen sehr genau und potenziell standardisiert gemessen werden, heißt es.

Die CSR soll insbesondere Ladeinfrastrukturbetreibern (CPOs) dabei helfen, die Qualität ihrer Ladevorgänge im eigenen Netzwerk besser einzuschätzen und daraus abzuleiten, welche Verbesserungsmaßnahmen erforderlich sind. Bisher wird zur Angabe der technischen Verfügbarkeit eines Ladepunkts vor allem die sogenannte „Uptime“ (Verfügbarkeit) der Ladeinfrastruktur herangezogen.

„Allerdings lässt sich anhand der Uptime allein keine Aussage darüber treffen, ob ein Ladevorgang für die Nutzenden tatsächlich erfolgreich gestartet oder abgeschlossen werden konnte. Eine entsprechende aussagekräftige Kennzahl fehlte bislang“, erklärt die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur. Mit der Charging Success Rate werde der gesamte Ladevorgang an der Ladestation von der Authentifizierung bis zum Abschluss bei der Erfolgsmessung berücksichtigt.

Die Charging Success Rate definiert erfolgreiche Ladevorgänge als den Prozentsatz der Ladeversuche, bei denen eine Ladetransaktion erfolgreich gestartet (d. h., bei denen die Ladestation beginnt, Strom an das Elektrofahrzeug zu liefern) und anschließend erfolgreich abgeschlossen wird. Daten zu jedem Schritt im Ladeprozess liegen den Betreibern über das standardisierte „Open Charge Point Protocol“ (OCPP) vor.

Die Autoren der begleitenden Publikation betonen, dass sich die Qualität und Zuverlässigkeit von Ladeinfrastruktur nur durch die Kombination technischer und nutzerbezogener Kennzahlen realistisch erfassen lasse. Die CSR bilde genau diese Verbindung ab. Ziel sei, dass die Betreiber diese standardisierte Definition nutzen, um einen branchenweiten nutzerorientierten Vergleichswert zu schaffen.

Johannes Pallasch, Leiter und Sprecher der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur unter dem Dach der staatlichen NOW GmbH: „Ladevorgänge sollten flächendeckend möglichst reibungslos funktionieren und sich einfach in den Alltag integrieren. Schwierigkeiten beim Starten des Ladevorgangs oder Ladeabbrüche sind nicht nur für die Nutzerinnen und Nutzer ärgerlich. Wie gut das Laden in der Praxis funktioniert, wird auch für den weiteren Erfolg der Elektromobilität entscheidend sein. Betreiber sollten Probleme im Ladeprozess daher schnell und einfach erkennen und überwinden können. Mit der Berechnungsmethodik der Charging Success Rate leisten wir hierzu zusammen mit der P3 Group einen wichtigen Beitrag.“

„Aus Kundensicht ist die Uptime eine notwendige, jedoch keine hinreichende Voraussetzung für einen erfolgreichen Ladevorgang“, so Markus Hackmann, Geschäftsführer E-Mobility&Energy, P3 Group. „Die Analyse von Felddaten zeigt einen signifikanten Unterschied zwischen der rein technischen Uptime-Betrachtung und dem tatsächlichen Ladeerfolg aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer. Daher ist es entscheidend, eine nutzerzentrierte Kennzahl zu etablieren, die den realen Ladeerfolg valide misst und widerspiegelt. Mit unserem Ansatz zur Charging Success Rate schaffen wir erstmals echte Transparenz über die Zuverlässigkeit von Ladeinfrastruktur und liefern gemeinsam mit der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur konkrete Ansatzpunkte zur Verbesserung.“