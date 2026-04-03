Mercedes-Benz modernisiert GLE mit neuer Technik und mehr Komfort

Der neue Mercedes-Benz GLE und das neue GLE Coupé sind nach Herstellerangaben umfassend modernisiert und tritt mit rund 3000 neuen oder überarbeiteten Bauteilen an. Überarbeitet wurden Design, Komfort und Technik. An der Front sorgen feine Lichtdetails für mehr Ausdruck, zwei horizontale Stern-Signets prägen die neue Scheinwerfersignatur. Hinzu kommen auf Wunsch ein beleuchteter Zentralstern und eine Konturbeleuchtung des vergrößerten Grills.

Im Mittelpunkt der technischen Erneuerung steht das neue Mercedes-Benz Operating System MB.OS. Es wird als „Supercomputer“ beschrieben, der künstliche Intelligenz, leistungsstarke Chips und die Anbindung an die Mercedes-Benz Intelligent Cloud nutzt. Laut den Stuttgartern „integriert und steuert“ MB.OS „jeden Aspekt des Fahrzeugs“ und hält die Software mit Over-the-Air-Updates aktuell. Mercedes bezeichnet den neuen GLE damit als die bisher intelligenteste Generation des großen SUV.

Im Innenraum prägt der serienmäßige MBUX Superscreen das neue Anzeigekonzept. Er spannt sich als große Glasfläche über das Cockpit und bündelt drei 31,2-Zentimeter-Displays. Hinzu kommen ein serienmäßiges Beifahrer-Display, neue Zierteile, der Farbton „Beech brown“ und weitere Komfortelemente. Die neue MBUX-Generation mit Künstlicher Intelligenz soll komplexe Dialoge ermöglichen. Das Navigationssystem verbindet Google-Maps-Technologie mit der Mercedes-Benutzeroberfläche und markeneigenen Services.

Auch bei Fahrassistenz und Fahrwerk setzt der GLE auf mehr Rechenleistung und Sensorik. Genannt werden eine neue MB.DRIVE-Generation, zehn Außenkameras sowie bis zu fünf Radar- und zwölf Ultraschallsensoren. Für mehr Komfort analysieren die Steuergeräte von E-Active Body Control die Fahrsituation 1000-mal pro Sekunde und passen die Federung radindividuell an. Die neue cloudbasierte Dämpferregelung mit Airmatic erkennt lange Fahrbahnschwellen im Voraus und passt die Dämpfung elektronisch schon davor an.

Die neue Motorenpalette soll mehr Leistung bei hohem Geräusch- und Vibrationskomfort bringen. Auch die Plug-in-Hybrid-Version ist wieder verfügbar: Der GLE 450e 4Matic wurde überarbeitet, durch den optimierten Reihensechszylinder liefert er 55 kW/75 PS mehr Systemleistung (335 kW/455 PS) als beim Vorgänger und soll ein souveräneres Schalt- und Fahrverhalten ermöglichen. Von 0 auf 100 km/h geht es in 5,6 Sekunden und weiter bis Tempo 240. Der Kraftstoffverbrauch wird angegeben mit 4-3,2 l/100 km, der Stromverbrauch mit 23-22 kWh/100 km und die CO2-Emission mit 91-72 g/km. Über MBUX wurde die Bedienung etwa bei Lade-Abfahrtszeiten und Vorklimatisierung vereinfacht. Die rein elektrische Reichweite liegt nach WLTP bei 106 Kilometern.

Weitere Ausstattungsmerkmale sollen den Anspruch des GLE auf Komfort, Effizienz und Alltagstauglichkeit unterstreichen. Digital Light der neuesten Generation erzeugt laut Mercedes ein rund 40 Prozent größeres, hochaufgelöstes Beleuchtungsfeld und benötigt bis zu 50 Prozent weniger Energie. Serienmäßig ist nun ein Panoramadach-Schiebedach mit mehr als einem Quadratmeter Durchsichtsfläche. Energizing Air Control nutzt einen neuen elektrischen Filter, der die Innenraumluft alle 90 Sekunden reinigt. Zudem zieht der GLE Anhänger mit bis zu 3,5 Tonnen.