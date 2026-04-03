Wirelane und All Inclusive Fitness bauen Ladeinfrastruktur an Fitnessstandorten auf

Der Ladeinfrastruktur-Anbieter Wirelane und All Inclusive Fitness kooperieren beim Aufbau und Betrieb von Ladeinfrastruktur an Fitnessstandorten in Deutschland. Wirelane werde dabei moderne, öffentlich zugängliche Ladepunkte errichten und betreiben, kündigen die Partner an. Die Zusammenarbeit ziele darauf, Mitgliedern von All Inclusive Fitness und auch der Öffentlichkeit ein komfortables und verlässliches Ladeangebot dort zu machen, wo Menschen sich regelmäßig aufhalten.

All Inclusive Fitness ist mit eigenen Angaben nach 171 Studios und mehr als 650.000 Mitgliedern einer der führenden Fitnessanbieter in Deutschland. Das Unternehmen will seinen Wachstumskurs fortsetzen. Neun Standorte befinden sich derzeit im Bau und sollen mit Ladeinfrastruktur von Wirelane ausgestattet werden. Weitere Standorte sollen im Rahmen der Kooperation schrittweise folgen. Die Ladepunkte sind auf typische Trainingszeiten von 60 bis 120 Minuten ausgelegt und sollen sich nahtlos in den Alltag der Nutzer einfügen.

Beide Unternehmen begründen den Ausbau mit veränderten Anforderungen der Elektromobilität. Immer mehr E-Autofahrer hätten keine private Lademöglichkeit und seien deshalb auf gut erreichbare öffentliche Infrastruktur angewiesen. Regelmäßige Aufenthaltsorte wie Fitnessstudios gewännen an Bedeutung, weil sich dort das Laden ohne zusätzlichen Zeitaufwand in den Tagesablauf integrieren lasse.

All Inclusive Fitness bewirbt die Integration der Ladeinfrastruktur als zusätzlichen Mehrwert für seine Mitglieder und Besucher, besonders in urbanen Lagen. Zugleich solle die Attraktivität der Standorte steigen. Darüber hinaus sieht das Unternehmen darin einen Beitrag zu nachhaltiger Mobilität und zur Reduktion von CO₂-Emissionen.

Stephan Schulan, CEO und Gesellschafter von All Inclusive Fitness: „Wir wachsen stark und entwickeln unsere Studios kontinuierlich weiter. Moderne Mobilitätsangebote gehören für uns dazu.“ Uwe Müller, Head of CaaS Leisure bei Wirelane, nennt Fitnessstudios „prädestiniert für Destination Charging“ und verweist auf regelmäßige Besuche, planbare Aufenthaltszeiten und hohe Frequenz.