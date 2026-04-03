Mercedes-Benz startet Verkauf des eArocs 400 für Bau-Einsätze

Mercedes-Benz Trucks erweitert sein elektrisches Portfolio um ein Fahrzeug für das Baugewerbe: Im April startet der Verkauf des neuen batterieelektrischen eArocs 400. Der lokal CO2e-freie und geräuscharme Lkw wurde im vergangenen Jahr vorgestellt. Konzipiert ist das Modell für den urbanen und straßennahen Baustelleneinsatz, wo es ganztägige Einsätze ohne Zwischenladen ermöglichen soll.

Das Fahrzeug ist mit zwei LFP-Batteriepaketen ausgestattet (Lithium-Eisenphosphat), die jeweils über eine installierte Kapazität von 207 kWh verfügen und im Batterieturm hinter dem Fahrerhaus untergebracht sind. Kunden in zunächst 13 EU-Märkten können den eArocs 400 ab sofort bestellen. Die Produktion des Grundfahrzeugs soll ab dem dritten Quartal 2026 im Werk Wörth am Rhein erfolgen, während die Integration des elektrischen Antriebsstrangs durch die Paul Group in Vilshofen an der Donau übernommen wird.

Stina Fagerman, Leiterin Marketing, Vertrieb und Services bei Mercedes-Benz Trucks: „Mit dem neuen batterieelektrischen eArocs 400 ermöglichen wir lokal CO₂-freie Einsätze auch im anspruchsvollen Baustellenumfeld.“ Das Fahrzeug verbinde Robustheit mit einem effizienten Elektroantrieb und decke zentrale Anwendungen im Bauverkehr ab.

Der eArocs 400 wird zunächst in Varianten mit 37 und 44 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht angeboten und ist in der Achsformel 8×4/4 sowie in vier Radständen erhältlich. Er eignet sich für Kipper- und Fahrmischeraufbauten und kann auch in Low- und Zero-Emission-Zonen eingesetzt werden. Aufgrund seiner geringen Geräuschemission ist er zudem für Wohngebiete und Nachtbaustellen geeignet.

Technisch greift das Modell auf Komponenten aus dem eActros-Portfolio zurück, darunter die LFP-Batterietechnologie, die sich durch lange Lebensdauer und hohe nutzbare Kapazität auszeichnen soll. Laut dem Hersteller ist der eArocs 400 durch höheren Wirkungsgrad, Rekuperation und elektrische Aufbauten gegenüber einem vergleichbaren Diesel-Lkw um mindestens 50 Prozent energieeffizienter. Die Bordspannung beträgt 800 Volt.

Je nach Einsatz erreicht das Fahrzeug Reichweiten von bis zu 200 Kilometern als Fahrmischer und bis zu 240 Kilometern als Kipper. Geladen wird mit bis zu 400 kW über CCS-Ladebuchsen auf beiden Fahrzeugseiten. Der Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent dauert rund 46 Minuten.

Ein leistungsstarker Zentralantrieb mit integriertem 3-Gang-Getriebe liefert eine Dauerleistung von 380 kW/517 PS und eine Spitzenleistung von 450 kW/612 PS. In Kombination mit bewährten Achsen und robustem Fahrwerkskonzept ist der eArocs 400 dem Hersteller zufolge für anspruchsvolle Baustelleneinsätze ausgelegt. Ergänzt wird das Fahrzeug durch ein digitales Cockpit sowie moderne Assistenzsysteme, die Sicherheit und Bedienbarkeit verbessern sollen