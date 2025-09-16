Wird der Touareg VWs erstes SSP-Modell?

Bis Ende des Jahrzehnts möchte Volkswagen die Scalable Systems Platform (SSP) einführen. Auf der primär für die Elektromobilität ausgerichteten Architektur sollen zukünftig die meisten Fahrzeuge des Konzerns fahren. Eingeführt wird sie laut einem Bericht wahrscheinlich mit einem anderen Modell als bisher angenommen.

Bisher wurde erwartet, dass die Kernmarke VW mit dem ID. Golf oder ID. Roc die SSP einführt. Wie die Automobilwoche berichtet, könnte nun aber die Neuauflage des großen SUV Touareg als erstes SSP-Modell kommen. Das sei aus Branchenkreisen zu verlauten. Die Produktion des Verbrenner-SUV stelle VW demnächst in Bratislava ein. Der Aufwand, das bestehende Modell für die kommende Euro-7-Norm fit zu machen, sei wohl zu groß. In Zukunft könnte die Baureihe daher rein elektrisch als ID. Touareg fahren.

Die Entwicklung der SSP im Joint Venture mit dem US-amerikanischen Elektroauto-Hersteller Rivian laufe nach Plan, ist dem Bericht zufolge zu hören. Die davon abgeleitete China Scalable Platform (CSP) für die chinesischen Volkswagen-Modelle solle schon 2027 starten, ebenso der Rivian R2, der die gleiche Technik wie die Wolfsburger Fahrzeuge nutzen werde.

Teile der SSP sollen nach Informationen der Automobilwoche auch schon mit der Serienversion des elektrischen Kleinwagens ID. Every1 Ende 2027 an den Start gehen. Hier werde es noch zu einem Mix verschiedener Architekturen kommen.

Neben rein batterieelektrischen Fahrzeugen sollen mit der SSP auch sogenannte Range-Extender-Modelle realisiert werden. Hier dient ein kompakter Verbrennungsmotor an Bord als Stromgenerator für den Elektroantrieb. Eine direkte Verbindung zu den Rädern gibt es nicht. Den neuen Touareg könnte VW demnach sowohl als Voll- wie Teilzeitstromer anbieten.

Im Mai hat Volkswagen Berichten zufolge mit dem „Architektur-Freeze“ bei seinem neuen Elektroauto-Baukasten SSP die Grundlagen für die nächste Fahrzeuggeneration geschaffen. Die Architektur soll die Komplexität im Konzern reduzieren und die Effizienz steigern. Sie soll in Zukunft als technische Basis für einen Großteil der E-Modelle des Konzerns dienen, ähnlich wie es der MQB (Modulare Querbaukasten) bei Verbrennern tat.

Volkswagen erwartet von der SSP klare technologische Fortschritte gegenüber bisherigen Elektroauto-Plattformen wie MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten) oder PPE (Premium Platform Electric). Verbesserungen sind insbesondere bei Reichweite, Ladeleistung, Digitalisierung und Fahrassistenzsystemen geplant.