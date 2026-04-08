Dudenhöffer: Weniger Rabatte bei Elektroautos

Elektroautos haben sich zuletzt sehr verkauft. Das macht sich inzwischen auch in sinkenden Rabatten bemerkbar, berichtet Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer. In seiner aktuellen Rabattstudie stellt er laut Medien leicht rückläufige Nachlässe auf E-Autos fest, während sie bei Verbrennern minimal gestiegen sind.

„Die hohen Spritpreise lassen Autokäufer über das Elektroauto nachdenken und die Autobauer spüren das, sonst hätte man die Rabatte nicht leicht zurückgefahren“, so Dudenhöffer. „Nach unserer Einschätzung gewinnt das Elektroauto in den nächsten Monaten Marktanteile.“

Bei Verbrennern erwartet der Experte dagegen eine rückläufige Nachfrage, auch weil Verbraucher angesichts der aktuellen Lage verunsichert seien. „Die Kunden warten ab oder wechseln zum Stromauto“, erklärt Dudenhöffer. Ein Marktanteil von 25 Prozent zum Jahresende sei nicht unrealistisch. Im März lag er nach einem deutlichen Plus bei den Elektroauto-Zahlen bei 24 Prozent.