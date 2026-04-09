Tesla verzeichnet Zuwächse in Europa nach schwachem Jahr 2025

Nach einem schwachen Jahr 2025 zeigt Tesla in Europa erste Anzeichen einer Erholung. Offizielle Zulassungsdaten für das erste Quartal in wichtigen Märkten deuten laut der Automobilwoche darauf hin, dass der US-Elektroautobauer wieder Boden gutmacht, insbesondere in Deutschland und Frankreich.

In Deutschland verzeichnete Tesla demnach 12.829 Neuzulassungen, was einem Anstieg von 160 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. In Frankreich lag das Plus bei 108 Prozent, während Spanien und Italien Zuwächse von knapp 43 beziehungsweise 27 Prozent meldeten. Eine Ausnahme bildet Großbritannien, wo die Marke zwischen Januar und März mit 11.739 Neuzulassungen im Minus lag.

Diese Entwicklung folgt auf ein deutlich schwächeres Jahr 2025. Laut Daten des europäischen Herstellerverbands ACEA gingen die Neuzulassungen in Europa insgesamt um knapp 27 Prozent zurück. Innerhalb der EU fiel der Rückgang mit minus 38 Prozent auf rund 151.000 Fahrzeuge noch deutlicher aus.

Besonders auffällig ist die Entwicklung im März: In Deutschland stiegen die Neuzulassungen auf 9252 Fahrzeuge, ein Plus von 315 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Damit gehört Tesla nach längerer Zeit wieder zu den zehn meistverkauften Marken. Auch in Frankreich fiel der Anstieg im März mit plus 203 Prozent deutlich aus.

Weltweit meldete Tesla im ersten Quartal einen Anstieg der Auslieferungen um 6,3 Prozent auf 358.023 Fahrzeuge. Dieses Wachstum blieb jedoch hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Gleichzeitig produzierte das Unternehmen mehr als 50.000 Elektroautos auf Vorrat, da die Fertigung mit 408.386 Autos über den Auslieferungen lag.

In Europa betreibt Tesla seine einzige Fabrik in der Brandenburger Gemeinde Grünheide, in der derzeit ausschließlich das SUV Model Y produziert wird, vor allem für den europäischen Markt. Die Kapazität der Anlage lag Unternehmensangaben zufolge 2025 bei rund 375.000 Fahrzeugen jährlich. Im selben Jahr wurden in der EU sowie in Großbritannien, Norwegen, Island und der Schweiz rund 151.000 neue Model Y zugelassen.