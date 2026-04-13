Volkswagen-Konzern liefert im Q1 2026 global 7,7 Prozent weniger E-Autos aus

Der Volkswagen-Konzern hat im ersten Quartal 2026 weltweit 2,05 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, damit liegt man rund 4 Prozent unter dem Vorjahr (2,13 Mio.). In den Monaten Januar, Februar und März wurden dabei mit 200.000 Einheiten 7,7 Prozent weniger Elektroautos als im ersten Quartal 2025 (216.800) ausgeliefert.

Die Volkswagen Group bleibe deutlicher E-Auto-Marktführer in Europa und setze den Wachstumskurs fort (+12 %), betont der Konzern. Der Vollstromer-Anteil in Westeuropa sei von 19 auf 20 Prozent gestiegen. Die E-Auto-Gesamtmärkte in China und den USA dagegen seien nach Auslauf staatlicher Förderprogramme deutlich rückläufig. „Vor dem Anlauf neuer, lokal entwickelter Elektromodelle gehen die BEV-Auslieferungen der Volkswagen Group in China um 64 Prozent zurück; in den USA kommt zusätzlich noch der Effekt der seit April 2025 geltenden erhöhten Zölle zum Tragen, was zu einem Rückgang um 80 Prozent führte.“

Insbesondere attraktive neue Modelle aller Antriebsarten wie VW T-Roc, Cupra Terramar, Škoda Elroq, Audi Q3 und Porsche Cayenne Electric sorgten für steigende Auftragseingänge über dem hohen Vorjahresniveau, berichtet Europas größter Autohersteller. Die Auftragseingänge über alle Antriebsarten seien um 3 Prozent gestiegen, die E-Auto-Auftragseingänge legten um 4 Prozent zu.

Die Nachfrage nach Fahrzeugen mit Plug-in-Hybrid-Antrieben (PHEV) der zweiten Generation und rein elektrischen Reichweiten von bis zu 143 Kilometern ist den Angaben zufolge um 31 gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 109.000 Exemplare gestiegen.

„Das erste Quartal 2026 war erneut von sehr herausfordernden wirtschaftlichen und geopolitischen Rahmenbedingungen geprägt. Der weltweite Automobilmarkt ging bis Ende März insgesamt zurück. Die Volkswagen Group hat ihren globalen Marktanteil dennoch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weitgehend stabil gehalten“, sagt Marco Schubert, Mitglied der Erweiterten Konzernleitung für Vertrieb. „Erfreulich entwickelten sich weiterhin unsere Auslieferungszahlen in Europa. Hier haben wir erneut zugelegt und auch den Anteil vollelektrischer Fahrzeuge gesteigert.“

„In China und den USA haben die dortigen Gesamtmarktrückgänge auch unsere Auslieferungen beeinflusst. Der Krieg im Nahen Osten hat bislang zwar zu Beeinträchtigungen in den unmittelbar betroffenen Märkten geführt, dies hatte jedoch keinen wesentlichen Einfluss auf die Gesamtauslieferungen der Volkswagen Group“, so Schubert weiter. „Für die kommenden Monate rechnen wir mit weiterem positivem Momentum durch wichtige neue Modelle wie die Electric Urban Car Family in Europa und neue lokal entwickelte Elektro-Modelle in China.“

Meistverkaufte E-Autos des Volkswagen-Konzerns Q1/2026