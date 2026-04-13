Volkswagen-Konzern liefert im Q1 2026 global 7,7 Prozent weniger E-Autos aus

Der Volkswagen-Konzern hat im ersten Quartal 2026 weltweit 2,05 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, damit liegt man rund 4 Prozent unter dem Vorjahr (2,13 Mio.). In den Monaten Januar, Februar und März wurden dabei mit 200.000 Einheiten 7,7 Prozent weniger Elektroautos als im ersten Quartal 2025 (216.800) ausgeliefert.
Die Volkswagen Group bleibe deutlicher E-Auto-Marktführer in Europa und setze den Wachstumskurs fort (+12 %), betont der Konzern. Der Vollstromer-Anteil in Westeuropa sei von 19 auf 20 Prozent gestiegen. Die E-Auto-Gesamtmärkte in China und den USA dagegen seien nach Auslauf staatlicher Förderprogramme deutlich rückläufig. „Vor dem Anlauf neuer, lokal entwickelter Elektromodelle gehen die BEV-Auslieferungen der Volkswagen Group in China um 64 Prozent zurück; in den USA kommt zusätzlich noch der Effekt der seit April 2025 geltenden erhöhten Zölle zum Tragen, was zu einem Rückgang um 80 Prozent führte.“
Insbesondere attraktive neue Modelle aller Antriebsarten wie VW T-Roc, Cupra Terramar, Škoda Elroq, Audi Q3 und Porsche Cayenne Electric sorgten für steigende Auftragseingänge über dem hohen Vorjahresniveau, berichtet Europas größter Autohersteller. Die Auftragseingänge über alle Antriebsarten seien um 3 Prozent gestiegen, die E-Auto-Auftragseingänge legten um 4 Prozent zu.
Die Nachfrage nach Fahrzeugen mit Plug-in-Hybrid-Antrieben (PHEV) der zweiten Generation und rein elektrischen Reichweiten von bis zu 143 Kilometern ist den Angaben zufolge um 31 gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 109.000 Exemplare gestiegen.
„Das erste Quartal 2026 war erneut von sehr herausfordernden wirtschaftlichen und geopolitischen Rahmenbedingungen geprägt. Der weltweite Automobilmarkt ging bis Ende März insgesamt zurück. Die Volkswagen Group hat ihren globalen Marktanteil dennoch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weitgehend stabil gehalten“, sagt Marco Schubert, Mitglied der Erweiterten Konzernleitung für Vertrieb. „Erfreulich entwickelten sich weiterhin unsere Auslieferungszahlen in Europa. Hier haben wir erneut zugelegt und auch den Anteil vollelektrischer Fahrzeuge gesteigert.“
„In China und den USA haben die dortigen Gesamtmarktrückgänge auch unsere Auslieferungen beeinflusst. Der Krieg im Nahen Osten hat bislang zwar zu Beeinträchtigungen in den unmittelbar betroffenen Märkten geführt, dies hatte jedoch keinen wesentlichen Einfluss auf die Gesamtauslieferungen der Volkswagen Group“, so Schubert weiter. „Für die kommenden Monate rechnen wir mit weiterem positivem Momentum durch wichtige neue Modelle wie die Electric Urban Car Family in Europa und neue lokal entwickelte Elektro-Modelle in China.“
Meistverkaufte E-Autos des Volkswagen-Konzerns Q1/2026
- Škoda Elroq: 29.700
- VW ID.4/ID.5: 25.000
- Škoda Enyaq (inkl. Coupé): 22.100
- VW ID.3: 19.600
- Audi Q4 e-tron (SUV/Sportback): 15.600
- VW ID.7 (inkl. Tourer): 14.500
- Audi Q6 e-tron (SUV/Sportback): 13.600
- VW ID. Buzz (inkl. Cargo): 11.800
- Cupra Born: 10.000
- Audi A6 e-tron (Avant/Sportback): 8.600
Kommentare
hu.ms meint
In europa läuft es ganz gut.
China ist das problem: die verbtenner-verkäufe gehen lfd. zurück und fie MEB-modelle wollte dort keiner.
Die nächsten monate kommen die in china für china entwickelten modelle – beginnend mit den ID.UNIX.
Schrumpft der absatz in china immer weiter und VW wird vom weltweiten zum europäischen hersteller oder klappt der zweite BEV-versuch in china ?
Time will tell…
BEV meint
der China AUDI verkauft sich ja auch nicht
wird nicht mehr lang dauern, dann schließen die europäischen Hersteller in China ihre Werke
MK meint
Ich denke, da spielen durchaus noch ein paar andere Dinge rein:
– Ganz weit vorne stehen Elroq und Enyaq. Ersterer ist Anfang 2025 erst erschienen, zweiterer hat Anfang 2025 ein umfangreiches Facelift bekommen. Beide wurden Ende 2024 vorproduziert und dann Anfang 2025 in großer Stückzahl ausgeliefert. Dass man es seitdem nicht geschafft hat, die Produktionskapazitäten zu erweitern und trotz ewig langer Lieferzeiten für beide Modelle zusammen nur eine einzige Fertigungslinie zur Verfügung steht, ist ein echtes Armutszeugnis für den VW-Konzern. Noch schlimmer wird es dadurch, dass man scheinbar auch weiterhin nicht mal versucht mehr Kapazitäten zu schaffen, sondern einfach den Elroq 50 ersatzlos gestrichen hat und auch Elroq/Enya 60 über Monate vom Markt genommen hat, so dass der Einstiegspreis z.B. für den Elroq mal eben um 30% angehoben wurde…so kann man Kunden auch aktiv verkraulen.
– Wer dann zur Muttergesellschaft VW geht, wird gleich wieder bitter enttäuscht: Der ID.4 als „Ausweichmodell“ für die Skodas hat eben kein Facelift bekommen und sieht fast aus wie 2020. Eine neue Variante (dann als „ID.Tiguan“) soll vermutlich erst ab Anfang 2027 ausgeliefert werden…umso wichtiger wäre es gewesen, in Emden in dieser langen „Übergangszeit“ vielleicht auch das Schwestermodell Enyaq zu bauen…oder den ID.Tiguan vorzuziehen.
– Beim ID.Buzz müsste man langsam (grade Reichweitentechnisch) mal nachlegen.
– Auch beim ID.3 gilt: Seit Jahren auf dem Markt, größeres Facelift vielleicht noch dieses Jahr, vielleicht aber auch nicht…
Von daher: Man hat tolle Modelle geliefert, muss jetzt aber auch nachlegen. 5 bis 8 Jahre das gleiche anbieten wie früher funktioniert heute nicht mehr…und man muss dringend die Lieferzeiten drücken. Viele Leute können einfach kein ganzes Jahr oder länger auf ihr Fahrzeug warten. Aus meiner Sicht ist der Verweis auf den Weltmarkt also durchaus berechtigt, aber alle Schuld von sich weisen funktioniert auch nicht…wenn man schon betont, dass man den Marktanteil „weitgehend stabil gehalten“ habe (unterm Strich also offensichtlich einen sinkenden Marktanteil zu verkraften hatte), sagt das doch alles.
Und dass Chinesen noch mal vollkommen andere Anforderungen haben und man bei den Verbrennern schon Ewigkeiten andere, China-exklusive Plattformen entwickelt hat und bei den eAutos erst langsam damit anfängt, ist noch mal ein ganz anderes Thema…
Future meint
Der VW Konzern will einfach wieder keine Million Elektroautos im Jahr bauen. Und das liegt wohl nicht an den Kunden, weil die jetzt 15 Monate auf die Lieferung eines Born warten müssen. Es liegt wohl eher an der niedrigen Marge, weshalb die Verkäufer zum schmutzigen Verbrenner raten.
Gerry meint
Wird besser sobald VW mal elektrische Kleinwagen im Angebot hat 👍.
ID.Golf, ID.Polo, ID.up.
Hätte man auch früher drauf kommen können die beliebtesten VW-Modelle zu elektrifizieren 👍.
MichaelEV meint
Echt der Hammer wie toll es bei VW läuft. Jetzt wird wohl die Produktion vom ID.4 in den USA eingestellt, dass ist wohl das was manche hier mit „MEB wird brutal ausgerollt“ meinen.
In ein paar Monaten wird sich dann zeigen, wie viele Schäfchen sich trotz Energiekrise zur Verbrenner-Neuwagenbestellung verlaufen haben. Einige bleiben sicher unbelehrbar, viele fallen aber sicher weg. Aber dank weniger Verbrenner fällt es dann leicht die CO2-Ziele zu erreichen;-)
Fred Feuerstein meint
Wer schafft es mit mehr Modellen weniger Absatz zu generieren? Der Volkswagenkonzern.
Wird das wieder keine Million in 2026?