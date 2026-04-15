Wirelane und FitX bauen Ladeinfrastruktur an über 110 Standorten in Deutschland

Der Ladeinfrastruktur-Anbieter Wirelane arbeitet mit dem Unternehmen FitX zusammen, das eigenen Angaben zufolge mit über 110 Studios und über eine Million Mitgliedern der zweitgrößte Fitnessbetreiber Deutschlands ist. Geplant ist der Aufbau und Betrieb öffentlicher Ladeinfrastruktur an allen angemieteten FitX-Standorten.

Ziel der Partnerschaft sei es, FitX-Mitgliedern und der Öffentlichkeit ein attraktives, zuverlässiges und zukunftssicheres Ladeangebot zur Verfügung zu stellen – „genau dort, wo sie sich ohnehin regelmäßig aufhalten“, heißt es.

Im Rahmen der Kooperation wird Wirelane laut einer Mitteilung an über 110 FitX-Studios deutschlandweit Ladeinfrastruktur aufbauen und betreiben. Zum Einsatz kommt dabei eine Stromer-Tankstelle mit 50 kW Ladeleistung.

Die gebotenen Ladepunkte seien ideal auf die Aufenthaltsdauer in Fitnessstudios zugeschnitten, so Wirelane. „Die typische Trainingszeit von 75 bis 120 Minuten lässt sich perfekt für das Zwischenladen nutzen.“

FitX-Mitglieder profitieren zusätzlich von einem Mitgliederrabatt an den Wirelane-Ladestationen an FitX-Standorten. Mahssa Noori, Geschäftsführerin FitX Deutschland: „Unsere Mitglieder kommen regelmäßig zu uns – und genau diese Routine nutzen wir nun, um elektrisches Laden so einfach und sinnvoll wie möglich zu machen.“