Toyota Yaris Cross ab 2026 mit geschärftem Design und neuen Ausstattungsmerkmalen

Toyota überarbeitet den Yaris Cross zum Modelljahr 2026. Das kompakte Hybrid-SUV kann ab Sommer 2026 bestellt werden, die ersten Auslieferungen sind für September vorgesehen. Angeboten wird das Modell künftig in fünf Ausstattungslinien: Pure, Active, Teamplayer, Lounge und GR Sport. Preise verrät der japanische Hersteller noch nicht, bisher waren mindestens 27.640 Euro fällig.

Äußerlich erhält der Yaris Cross eine neu gestaltete Frontpartie. Dazu gehören ein in Wagenfarbe lackierter Kühlergrill mit Wabenmuster, ein schwarzer unterer Frontbereich und ausgestellte Radkästen. Neu gestaltet wurden auch die LED-Scheinwerfer mit integrierten Tagfahrleuchten. In höheren Ausstattungen kommen 17- oder 18-Zoll-Leichtmetallfelgen hinzu.

Auch bei den Außenfarben gibt es Änderungen: Neu eingeführt werden Precious Bronze als Zweifarbvariante mit schwarzem Dach und schwarzen Säulen sowie Celestite Grey. Celestite Grey ersetzt die bisher angebotene Farbe Shimmering Silver.

Im Innenraum setzt Toyota auf neue Details in Platin-Optik an Türverkleidungen und Armaturentafel. In der Ausstattung Teamplayer gehören sportlich geformte Sitze nun serienmäßig dazu, sie waren zuvor einer höheren Variante vorbehalten. Die Sitze haben platinfarbene Einlagen und dreifarbige Kontrastnähte.

Für die Ausstattung Lounge wird eine Ledernachbildung mit kontrastierenden Akzenten eingeführt. Verwendet wird dabei SakuraTouch, ein Material mit einem Anteil von mehr als 40 Prozent pflanzlichem PVC aus Nebenprodukten der Holzverarbeitung sowie Korkabfällen und recyceltem PET. Die CO2-Emissionen bei der Materialherstellung liegen im Vergleich zu echtem Leder laut Toyota um 95 Prozent niedriger.

Zur erweiterten Ausstattung zählen ab Teamplayer serienmäßig eine Ambientebeleuchtung und ein kabelloses Smartphone-Ladegerät. In der Linie Lounge kommt eine elektrische Heckklappe mit Kicksensor hinzu. Automatisch einklappbare Außenspiegel sind künftig in allen Ausstattungslinien serienmäßig.

Als Topmodell der Baureihe tritt der Yaris Cross GR Sport auf. Er erhält einen eigenständigen Frontstoßfänger, polierte 18-Zoll-Leichtmetallräder, exklusive Sportsitze in Velourslederoptik mit grauen Polstern und roten Ziernähten sowie GR-Logos an vorderen Kopfstützen und Lenkrad. Das Modell ist ausschließlich mit dem 130 PS starken Hybrid und Vorderradantrieb erhältlich. Zur Serienausstattung gehören unter anderem Ambientebeleuchtung, kabelloses Smartphone-Ladegerät, Totwinkelassistent und elektrische Heckklappe mit Kicksensor.

Bei den Antrieben bildet der Hybrid mit 130 PS das zentrale Angebot. Er ist für Active, Teamplayer, Lounge und GR Sport vorgeschrieben und lässt sich bei Teamplayer und Lounge auch mit dem Allradantrieb AWD-i kombinieren. Die Systemleistung beträgt 96 kW/130 PS, das Drehmoment 185 Nm. Den Sprint von null auf 100 km/h absolviert das Modell in 10,7 Sekunden. Der Kraftstoffverbrauch liegt gemäß WLTP-Norm bei 4,4 bis 5,1 Litern je 100 Kilometer, die CO2-Emissionen bei 99 bis 115 g/km.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren

Für die Einstiegsversion Pure steht ein Hybridantrieb mit 85 kW/116 PS Systemleistung und 141 Nm Drehmoment zur Verfügung. Hier werden CO2-Emissionen von 100 bis 107 g/km und ein Kraftstoffverbrauch von 4,4 bis 4,7 Litern je 100 Kilometer angegeben. Für Lounge und GR Sport sind die Rücksitze im Verhältnis 40:20:40 teilbar, zudem ist der Ladeboden höhenverstellbar.

Zur Serienausstattung gehören ausstattungsunabhängig mehrere Assistenzsysteme, darunter Pre-Collision-System, Kreuzungsassistent, adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, proaktiver Fahrassistent, aktiver Spurhalteassistent und automatische Fernlichtschaltung. Ab Teamplayer ist eine Einparkhilfe serienmäßig, in der höchsten Ausstattungslinie kommt ein Totwinkel-Assistent hinzu; für Teamplayer ist er optional erhältlich. Das Multimediasystem Toyota Smart Connect umfasst serienmäßig cloudbasierte Navigation, Rückfahrkamera, Spracherkennung sowie kabellose Smartphone-Integration per Apple CarPlay und Android Auto.