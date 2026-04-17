Bundestag bestätigt Start der E-Auto-Kaufprämie ab Januar 2026

Die neue Elektroauto-Kaufprämie kann wie angekündigt rückwirkend für Zulassungen seit Jahresanfang in Anspruch genommen werden. Das hat der Bundestag in Berlin beschlossen, berichtet die Zeit. Beantragen lässt sich der staatliche Zuschuss für reine Stromer, Plug-in-Hybride und Range-Extender-Elektrofahrzeuge aber noch nicht. Die dafür vorgesehene Internet-Plattform muss erst gestartet werden, dies soll nach früheren Angaben im Mai passieren.

Vorgesehen ist, dass die staatliche Förderung von Privatkunden beim Kauf von Elektroautos, Plug-in-Hybriden und E-Autos mit kompaktem Verbrennungsmotor als Stromgenerator beantrag werden kann. Je nach Fahrzeugart und persönlichen Umständen sind zwischen 1500 und 6000 Euro verfügbar. Dabei gelten Einkommensobergrenzen: Diese liegen bei 80.000 Euro Haushaltseinkommen im Jahr, mit zwei Kindern bei 90.000 Euro.

Die Basisförderung für Elektroautos beträgt 3000 Euro. Für Haushalte mit einem Einkommen von maximal 60.000 Euro gibt es 4000 Euro Zuschuss vom Staat, für Haushalte mit einem Maximal-Einkommen von 45.000 Euro sind es 5000 Euro. Pro Kind steigt die Förderung um 500 Euro, insgesamt um höchstens 1000 Euro.

Weniger Subvention gewährt wird für Plug-in-Hybride mit extern aufladbarer Batterie, die längere Strecken mit Strom sowie anschließend auch mit Treibstoff fahren können. Für diese Autos und für Fahrzeuge mit einem Range Extender liegt die Basisförderung bei 1500 Euro. Range Extender sind kleine Verbrennungsmotoren ohne Kontakt zu den Rädern, die durch Aufladen der Batterie die Reichweite von Elektroautos erhöhen.

In der Bundestagsdebatte kritisierte Till Steffen von den Grünen, mit der Förderung von Plug-in-Hybriden und Range-Extender-Fahrzeugen würden die „absolut falschen Anreize“ gesetzt, schreibt die Zeit. Denn diese würden im Prinzip mit Benzin fahren. Von der Kaufprämie profitierten zudem Besserverdienende. „Wir brauchen ein Angebot, wo sich eben auch die Krankenschwester auf dem Land ein günstiges, kleines Elektroauto leisten kann. Die lassen Sie im Regen stehen“, sagte Steffen.