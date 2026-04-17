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Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

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Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Experte: Warum gebrauchte Elektroautos so stark an Wert verlieren

VW-ID3-tuerkis-1Der Wertverlust von Elektroautos auf dem Gebrauchtwagenmarkt ist stark, da sie durch technischen Fortschritt schneller an Wert verlieren. Mehr »

"Milliardengrab E-Auto": Massiver Gewinneinbruch, Marge auf 10-Jahres-Tiefstand

Ford-Explorer-und-Capri-Elektroautos Große Automobilhersteller müssen Milliarden abschreiben, weil sich die Nachfrage nach Elektroautos schwächer entwickelt als erwartet. Mehr »

Northvolt Drei bekommt Teilgenehmigung für Bau in Heide, Millionen-Rückzahlung

Northvolt Drei erhält Teilgenehmigung für Batteriefabrik in Heide und zahlt 153 Mio. Euro aus einer Wandelanleihe an Bund und Land zurück. Mehr »

XPeng: Bis zu 5000 Euro "Tech Prämie" beim Neuwagen-Erwerb

XPENG-P7+- Wer sich jetzt für ein neues Modell der chinesischen Elektroauto-Marke XPeng entscheidet, spart dank „Tech Prämie“ bis zu 5000 Euro. Mehr »

BMW-Konzern liefert 87.458 Elektroautos im Q1 2026 aus (-20,1 %)

BMW-iX3 Weltweit waren unter den 565.748 Auslieferungen der BMW Group im ersten Quartal 2026 auch 87.458 Elektroautos von BMW, Mini und Rolls-Royce. Mehr »

Mercedes gibt Ausblick auf Interieur der Elektro-C-Klasse

Mercedes-C-Klasse-Elektro-2026-Interieur-Cockpit-2 Mercedes-Benz stellt bald die erste elektrische C-Klasse vor. Im Vorfeld geben die Stuttgarter einen Ausblick auf den modernen Innenraum. Mehr »

Stellantis-Design-Chef Gilles Vidal setzt auf klare Differenzierung

PEUGEOTE-5008 Stellantis plant stärker unterscheidbare Modelle trotz gemeinsamer Plattformen, um die Markenidentität zu stärken und „Klone“ zu vermeiden. Mehr »

Stellantis-Pläne für Opel-Elektro-SUV mit Leapmotor-Technologie aus China

Opel-Grandland-ElectricStellantis verhandelt mit Leapmotor über ein Opel-Elektro-SUV aus Spanien, basierend auf China-Technik mit geplantem Start im Jahr 2028. Mehr »

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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