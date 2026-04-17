Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Der Wertverlust von Elektroautos auf dem Gebrauchtwagenmarkt ist stark, da sie durch technischen Fortschritt schneller an Wert verlieren. Mehr »

Große Automobilhersteller müssen Milliarden abschreiben, weil sich die Nachfrage nach Elektroautos schwächer entwickelt als erwartet. Mehr »

Northvolt Drei erhält Teilgenehmigung für Batteriefabrik in Heide und zahlt 153 Mio. Euro aus einer Wandelanleihe an Bund und Land zurück. Mehr »

Wer sich jetzt für ein neues Modell der chinesischen Elektroauto-Marke XPeng entscheidet, spart dank „Tech Prämie“ bis zu 5000 Euro. Mehr »

Weltweit waren unter den 565.748 Auslieferungen der BMW Group im ersten Quartal 2026 auch 87.458 Elektroautos von BMW, Mini und Rolls-Royce. Mehr »

Mercedes-Benz stellt bald die erste elektrische C-Klasse vor. Im Vorfeld geben die Stuttgarter einen Ausblick auf den modernen Innenraum. Mehr »

Stellantis plant stärker unterscheidbare Modelle trotz gemeinsamer Plattformen, um die Markenidentität zu stärken und „Klone“ zu vermeiden. Mehr »

Stellantis verhandelt mit Leapmotor über ein Opel-Elektro-SUV aus Spanien, basierend auf China-Technik mit geplantem Start im Jahr 2028. Mehr »