Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
Experte: Warum gebrauchte Elektroautos so stark an Wert verlieren
Der Wertverlust von Elektroautos auf dem Gebrauchtwagenmarkt ist stark, da sie durch technischen Fortschritt schneller an Wert verlieren. Mehr »
"Milliardengrab E-Auto": Massiver Gewinneinbruch, Marge auf 10-Jahres-Tiefstand
Große Automobilhersteller müssen Milliarden abschreiben, weil sich die Nachfrage nach Elektroautos schwächer entwickelt als erwartet. Mehr »
Northvolt Drei bekommt Teilgenehmigung für Bau in Heide, Millionen-Rückzahlung
Northvolt Drei erhält Teilgenehmigung für Batteriefabrik in Heide und zahlt 153 Mio. Euro aus einer Wandelanleihe an Bund und Land zurück. Mehr »
XPeng: Bis zu 5000 Euro "Tech Prämie" beim Neuwagen-Erwerb
Wer sich jetzt für ein neues Modell der chinesischen Elektroauto-Marke XPeng entscheidet, spart dank „Tech Prämie“ bis zu 5000 Euro. Mehr »
BMW-Konzern liefert 87.458 Elektroautos im Q1 2026 aus (-20,1 %)
Weltweit waren unter den 565.748 Auslieferungen der BMW Group im ersten Quartal 2026 auch 87.458 Elektroautos von BMW, Mini und Rolls-Royce. Mehr »
Mercedes gibt Ausblick auf Interieur der Elektro-C-Klasse
Mercedes-Benz stellt bald die erste elektrische C-Klasse vor. Im Vorfeld geben die Stuttgarter einen Ausblick auf den modernen Innenraum. Mehr »
Stellantis-Design-Chef Gilles Vidal setzt auf klare Differenzierung
Stellantis plant stärker unterscheidbare Modelle trotz gemeinsamer Plattformen, um die Markenidentität zu stärken und „Klone“ zu vermeiden. Mehr »
Stellantis-Pläne für Opel-Elektro-SUV mit Leapmotor-Technologie aus China
Stellantis verhandelt mit Leapmotor über ein Opel-Elektro-SUV aus Spanien, basierend auf China-Technik mit geplantem Start im Jahr 2028. Mehr »
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