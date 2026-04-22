Skoda Enyaq erneut meistbestelltes Elektroauto in Ayvens-Kundenflotten

Der Skoda Enyaq ist zum dritten Mal in Folge der Gewinner der gefragtesten vollelektrischen Pkw in der Kundenflotte von Ayvens in Deutschland. Das Mittelklasse-SUV beziehungsweise SUV-Coupé verteidigt mit 8 Prozent Anteil an den Elektroauto-Bestellungen seine Platzierung.

Ayvens (vormals ALD Automotive und LeasePlan) verwaltet in Deutschland eigenen Angaben nach über 320.000 gewerblich genutzte Fahrzeuge. Nun hat das Autoleasing- und Fuhrparkmanagement-Unternehmen die Pkw-Bestellungen 2025 ausgewertet und nach der Veröffentlichung der Top-10-Dienstwagen die beliebtesten reinen Stromer bekannt gegeben.

Hinter dem Sieger Skoda Enyaq landet der als Limousine und Kombi erhältlich große VW ID.7 mit 7,5 Prozent auf dem zweiten Platz. Danach folgt das mittelgroße SUV Smart #5 mit 6,6 Prozent. Mit dem Kompakt-SUV Smart #1 und einem Anteil von 3,7 Prozent schafft es die Mercedes-Geely-Tochter außerdem auf den neunten Platz.

Mehrfach-Platzierungen gibt es auch bei anderen Herstellern. Die schwedisch-chinesische Geely-Marke Polestar landet mit dem SUV-Coupé Polestar 4 auf der Nummer 4 und mit der mittelgroßen Limousine Polestar 2 auf Platz 7 in der Liste von Ayvens. BMW kann sich mit den Modellen i5 (Limousine und Kombi der oberen Mittelklasse), iX3 (Mittelklasse-SUV) und iX1 (Kompakt-SUV) über die Listenplätze 6, 8 und 10 freuen.

Die Ayvens-Top-10 der Elektroautos