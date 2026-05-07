Farizon startet mit den E-Transportern SV und V7E in Deutschland

Farizon hat den Start in Deutschland gefeiert und dabei die Modelle Farizon SV und Farizon V7E vorgestellt. Die Nutzfahrzeugmarke des chinesischen Konzern Geely bringt damit zunächst zwei E-Transporter auf den hiesigen Markt. Die Preise in Deutschland beginnen beim Farizon V7E bei 32.600 Euro netto und beim Farizon SV bei 44.900 Euro netto.

Farizon ist in China ein großer Nutzfahrzeughersteller mit einem Sortiment aus Transportern und Trucks, die meist elektrifiziert sind. Für den Markteintritt in Deutschland setzt der Konzern zunächst auf die beiden genannten E-Transporter, berichtet Electrive.

Der Farizon SV ist ein Vertreter der 3,5-Tonnen-Klasse und wird in sechs Größen angeboten: L1H1, L1H2, L2H1, L2H2, L2H3 und L3H3. Die Längen variieren zwischen 4,99, 5,49 und 6 Metern, die Höhen zwischen 1,98, 2,18 und 2,5 Metern. Die Breite wird mit 1,98 Metern angegeben.

Beim SV reicht das Ladevolumen von 6,95 bis 13 Kubikmetern. Die kleinste Variante hat je nach Batterie eine maximale Nutzlast zwischen 1265 und 1350 Kilogramm. Für die größte Variante L3H3 nennt Farizon ein Ladevolumen von 13 Kubikmetern und eine Nutzlast von 1035 bis 1045 Kilogramm. Die Anhängelast wird mit 750 Kilogramm ungebremst und 2 Tonnen gebremst angegeben.

Für den Farizon SV stehen Batterien mit 67 und 83 kWh zur Verfügung. Beide Speicher sind LFP-Akkupakete von CATL. Die Reichweite liegt je nach Batterie und Fahrzeuggröße zwischen 210 und 376 Kilometern nach WLTP-Norm. Der Vorderradantrieb leistet 170 kW/231 PS, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 135 km/h.

Der Farizon V7E ist eine äußerlich ähnliche, abgespeckte und um zehn Zentimeter schlankere Variante. Er wird in Deutschland vorerst ausschließlich als L1H1-Kastenwagen angeboten und misst fünf Meter in der Länge bei knapp zwei Metern Höhe. Das Modell ist 1,82 Meter breit, hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,15 Tonnen und eine Nutzlast von 1,24 Tonnen.

Für den V7E nennt Farizon Batterieoptionen mit 50 oder 67 kWh. Mit dem größeren Akkupack soll der Transporter nach WLTP 328 Kilometer erreichen. Die Motorleistung beträgt 110 kW/150 PS, die Höchstgeschwindigkeit 120 km/h. Die Ladekante liegt bei 51 Zentimetern, der Wendekreis bei 6 Metern. Das Gleichstrom-Laden (DC) wird mit 97 kW, das Wechselstrom-Laden (AC) mit 11 kW angegeben.

Farizon erklärt, beide Modelle böten deutschen Flottenbetreibern 5-Sterne-Euro-NCAP-Sicherheit, CATL-Batterietechnologie sowie Technik von Bosch und ZF. Das Unternehmen gibt zudem an, dass sein Neugeschäft von einem deutschen Ersatzteillager unterstützt werde.

Deutschland sei „ein wesentlicher Bestandteil der europäischen Marktstrategie von Farizon“, heißt es. Das Land stelle an einen Nutzfahrzeuglieferanten höhere Anforderungen als jeder andere Markt weltweit. Die Serviceabdeckung „in ganz Deutschland“ will Farizon in Kürze durch Partnerschaften mit etablierten lokalen Servicenetzbetreibern gewährleisten.