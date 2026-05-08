Nächster Nissan GT-R kommt nicht als Elektroauto, zunächst Hybrid geplant

Nissan arbeitet an der nächsten Generation des Sportwagens GT-R. CEO Ivan Espinosa bestätigte gegenüber Motor1 den Entwicklungsstand und deutete zugleich an, dass in Zukunft weitere Sportwagen folgen könnten.

Weitere Details zur nächsten Generation nannte Richard Candler, globaler Leiter der Produktstrategie bei Nissan und eine zentrale Figur bei der Planung des kommenden R36 GT-R. Er stellte laut dem Bericht klar, dass das Modell nicht als batterieelektrisches Fahrzeug kommen wird.

Candler verwies dabei auf die bisherige Resonanz auf elektrische Sportwagen und auf die derzeitige Batterietechnik. Aktuelle Lithium-Chemien seien nicht in der Lage, ein Fahrzeug mit den Anforderungen eines GT-R hervorzubringen. „Bei der nächsten Generation werden wir keine Batterien verwenden. Auf keinen Fall“, wird der Manager zitiert.

Zugleich soll der R36 zumindest unterstützend elektrifiziert werden. Nach Candlers Darstellung machen moderne Emissionsvorschriften außerhalb der USA diesen Schritt erforderlich. Er erklärte, der GT-R werde „auf irgendeiner Ebene elektrifiziert werden müssen“, zugleich bleibe die Batterie der begrenzende Faktor.

Demnach ist für den nächsten GT-R ein Hybrid vorgesehen, während ein rein elektrischer Antrieb ausgeschlossen wird. Wie der Antriebsstrang des Modells im Detail aussehen wird, ist weiter offen.