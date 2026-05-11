Mercedes und „Elektrotrucker“ planen erste Weltumrundung mit einem Batterie-Lkw

Mercedes-Benz Trucks geht gemeinsam mit dem Influencer und Berufskraftfahrer Tobias Wagner ein Projekt an: Der auf diversen Plattformen bekannte „Elektrotrucker“ will mit dem Fernverkehrs-Lkw Mercedes eActros 600 einmal um die Welt fahren. Nach aktuellem Kenntnisstand wäre es die erste Weltumrundung mit einem rein batterieelektrisch angetriebenen Lkw, erklärt der Nutzfahrzeughersteller. Die Route soll über 45.000 Kilometer durch mehr als 35 Länder führen und maximal 80 Ladevorgänge erfordern. Insgesamt soll die Expedition rund ein Jahr dauern.

Bei dem Weltumrundungs-eActros-600 handelt es sich um ein 4×2-Pritschenfahrzeug, das Mitte April im Mercedes-Benz-Trucks-Werk Wörth am Rhein vom Band lief. Im Anschluss an diverse Umbaumaßnahmen, beispielsweise eine Ersatzradhalterung mit integrierter mobiler Ladeeinrichtung, eine Einzelbereifung sowie Zusatzscheinwerfer an der Fahrzeugfront, erhält der Lkw einen speziell entwickelten Wohnmobil-Aufbau der Firma Bliss Mobil, der als mobile Basis für die Reise dient. Der Start der Reise ist für Herbst 2026 vorgesehen. Das fertige Expeditionsfahrzeug und weitere Details zum Projekt sollen im Frühsommer präsentiert werden.

Elektrisches „Expeditionsmobil“

Der Mercedes eActros 600 wurde für den Langstreckeneinsatz entwickelt. Er verfügt über eine hohe Batteriekapazität von über 600 Kilowattstunden (kWh) sowie über eine laut den Entwicklern besonders effiziente elektrische Antriebsachse, was im Fernverkehrseinsatz vollbeladen eine Reichweite von 500 Kilometern ohne Zwischenladen ermögliche. Das als Expeditionsmobil aufgebaute Pritschenfahrzeug sollte aufgrund seines niedrigeren Gewichts diese Reichweite deutlich übertreffen.

Christian Wilz, Vorsitzender der Geschäftsleitung Mercedes-Benz Trucks Deutschland: „Der batterieelektrische Fernverkehr ist in Europa bereits heute in vielen Regionen gelebte Praxis. Unsere Kunden zeigen im täglichen Einsatz, dass elektrische Langstreckenlogistik funktioniert – vorausgesetzt, die Infrastruktur ist verfügbar. Jetzt sind wir gespannt, welche Erfahrungen Tobias mit dem eActros 600 auf seiner außergewöhnlichen Welt-Expedition sammeln wird – eine Reise, die zum einen deutlich machen wird, dass batterieelektrischer Fernverkehr weltweit bereits funktionieren kann und zum anderen, dass vielerorts noch die nötigen Voraussetzungen geschaffen werden müssen, um ihn auch flächendeckend praktikabel zu machen.“

Tobias Wagner arbeitet seit zwei Jahren hauptberuflich als Lkw-Fahrer bei der Nanno Janssen Spedition GmbH. Der Logistikdienstleister aus Leer in Niedersachsen ist auf dem Weg, seinen Lkw-Fuhrpark von Diesel- auf Elektroantrieb umzustellen und hat hierfür einen eigenen Ladepark errichtet. Der Influencer ist seit Jahren mit batterieelektrischen Lkw unterschiedlicher Hersteller unterwegs – seit Sommer 2025 auch mit einem eActros 600 – und hat eigenen Angaben nach bislang 200.000 Kilometer im nationalen und internationalen Fernverkehr elektrisch zurückgelegt.

„Der E-Lkw im Fernverkehr funktioniert problemlos“

„Nach unzähligen Touren durch 22 Länder weiß ich: Der E-Lkw im Fernverkehr funktioniert problemlos. Um nun auch die letzten Zweifler zu überzeugen, trete ich in die Fußstapfen von Jules Verne – allerdings reise ich nicht in 80 Tagen, sondern in 80 Ladesäulen um die Welt“, sagt Wagner. „Für ein solches Abenteuer ist der eActros 600 mit seiner enormen Batteriekapazität, Effizienz und Aufbaumöglichkeiten der perfekte Weggefährte. Deshalb wollte ich genau mit diesem Fahrzeug zeigen, dass die Elektromobilität im schweren Transport längst im echten Einsatz angekommen ist.“

Wagner will seine Follower über seine Erfahrungen informieren und Einblicke in das batterieelektrische Reisen im schweren Nutzfahrzeug geben. Die Route führt ihn dabei durch unterschiedliche Regionen – von gut ausgebauten Autobahnen über lange und anspruchsvolle Überlandstrecken bis hin zu abgelegenen Gebieten. „Da nicht alle Regionen in gleicher Weise auf batterieelektrische Lkw vorbereitet sind, erfordert die Reise eine besonders sorgfältige Planung und Vorbereitung, um den vielfältigen klimatischen, topografischen und infrastrukturellen Herausforderungen gerecht zu werden“, erklärt Mercedes Trucks.

Die Expedition steht dabei laut dem Nutzfahrzeughersteller weniger für Rekorde als für eine praktische Frage: „Wie weit kann sich ein moderner batterieelektrischer Fernverkehrs-Lkw heute tatsächlich durchschlagen, was sind die größten Herausforderungen, Hürden oder auch Vorurteile?“