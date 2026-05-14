MAN stellt elektrischen 16-Tonnen-Lkw eTGM vor

Mit dem eTGM erweitert MAN Truck & Bus sein vollelektrisches Lkw-Portfolio um einen Baustein im mittleren Verteilersegment. Der 16‑Tonner mit einer Reichweite von fast 500 Kilometern soll die Lücke zwischen dem leichten eTGL und den schweren eTGX- und eTGS-Baureihen schließen. Damit biete man erstmals ein durchgängiges, einheitliches T-Truck-Portfolio von 12 bis 50 Tonnen Gesamtgewicht „auf der Basis eines modularen, baureihenübergreifenden Technologiekonzepts“, so MAN.

Durch sein zulässiges Gesamtgewicht von 16,01 Tonnen (optional 16,5 t) und einer Fahrgestell‑Nutzlast von bis zu rund 10,6 Tonnen bietet der eTGM Reserven für verschiedene Aufbauten. „Als vollelektrischer Lkw im Über‑16‑Tonnen‑Segment profitieren Kunden in vielen europäischen Märkten von erheblichen Mautvorteilen“, unterstreicht der Hersteller. Zugleich ermögliche der Einsatz eine signifikante Senkung der Flottenemissionen und unterstütze Transportunternehmen bei der Erfüllung regulatorischer Vorgaben wie der EU‑CO₂‑Flottenzielwerte für schwere Nutzfahrzeuge.

Der eTGM ist laut MAN konsequent auf die Anforderungen des urbanen und regionalen Verteilerverkehrs ausgelegt. „Steigende Energiepreise, strengere Emissionsauflagen und zunehmende Lärmrestriktionen machen elektrisch angetriebene Nutzfahrzeuge insbesondere im innerstädtischen Einsatz zu einer wirtschaftlich wie ökologisch attraktiven Alternative“, so das zum Volkswagen-Konzern gehörende Unternehmen. „Genau hier setzt der neue MAN eTGM an – mit hoher Nutzlast, Anhängerbetrieb bis 33 Tonnen Zuggesamtgewicht, großer Einsatzflexibilität und einem besonders effizienten elektrischen Antriebsstrang.“

„Mit dem MAN eTGM bringen wir genau jetzt die ideale elektrische Lösung für den innerstädtischen und regionalen Verteilerverkehr auf die Straße. Er ist der konsequente Abschluss unseres eTruck-Portfolios und macht MAN zum echten Full-Range-Anbieter für batterieelektrische Nutzfahrzeuge“, sagt Friedrich Baumann, Vorstand Sales & Customer Solutions bei MAN Truck & Bus.

Einheitliches E-Truck-Konzept

Wie alle MAN E-Trucks basiert der eTGM auf dem einheitlichen modularen Batterie-Elektrofahrzeug-Baukasten der schweren Baureihen. Zentrale Antriebseinheit, Batteriesysteme, Hochvolt-Architektur und Thermomanagement stammen aus der eTGX- und eTGS-Entwicklung und wurden für das mittlere Segment adaptiert. Der elektrische Antrieb liefert 210 kW (285 PS) und ein maximales Drehmoment von 800 Nm. Die hohe Rekuperationsleistung soll insbesondere im Stop-and-go-Betrieb für eine sehr gute Energieeffizienz sorgen.

Ein modulares Batteriesystem mit zwei bis vier Batteriepaketen für insgesamt bis zu 320 kWh nutzbarer Batteriekapazität erlaube die passgenaue Auslegung auf den jeweiligen Einsatzzweck und vermeidet unnötige Kosten und Gewicht, wirbt MAN. Je nach Konfiguration seien Reichweiten von bis zu 480 Kilometern möglich – „ideal für anspruchsvolle Verteil- und regionale Anwendungen“.

„Hohe Variabilität, volle Aufbaufreundlichkeit“

Die frühe und systematische Einbindung von Aufbauherstellern war laut MAN integraler Bestandteil der Entwicklung. „Aufbaufreundliche Schnittstellen, optimierte Radstände und die Verfügbarkeit einer mechanischen Nebenabtriebswelle (mPTO) – ein echtes Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerbsumfeld – ermöglichen den Einsatz gängiger Serienaufbauten ohne aufwendige Anpassungen“, heißt es.

Zu den typischen Einsatzfeldern des eTGM zählt der Hersteller unter anderem Lebensmittel- und Supermarktlogistik, kommunale Anwendungen, Bau- und Entsorgungsverkehre sowie der regionale Verteilerverkehr.