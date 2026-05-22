„FaSTLAne 2030“: Stellantis fokussiert globale Marken und Technologien

Stellantis hat mit „FaSTLAne 2030“ einen neuen Strategieplan im Umfang von 60 Milliarden Euro für die kommenden fünf Jahre präsentiert. Damit will der europäische Autokonzern das Wachstum beschleunigen und den Gewinn steigern. Die sechs Kernsäulen der Ausrichtung für die Zukunft „basieren auf der Priorität des Unternehmens, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, sowie auf der konsequenten Ausrichtung der Kapitalallokation auf die Regionen und Marken, die die besten Renditen erzielen können“, heißt es.

Als Säulen von FaSTLAne 2030 werden aufgeführt:

Effizienteres Management eines beispiellosen Markenportfolios

Investitionen in globale Plattformen, Antriebe und Technologien

Partnerschaften, die die Kernstärken von Stellantis ergänzen

Optimierung der Produktionsstandorte

Exzellenz in der Ausführung

Stärkung von Regionen und lokalen Teams

„FaSTLAne 2030 ist das Ergebnis monatelanger disziplinierter Arbeit im gesamten Unternehmen. Der Plan steht für langfristiges profitables Wachstum. Der Kunde steht stets im Mittelpunkt unseres Handelns. Somit wird der Strategieplan unseren Unternehmenszweck erfüllen – ‚Menschen mit Marken und Produkten zu bewegen, die sie lieben und denen sie vertrauen‘ – angetrieben durch unsere einzigartige Kombination von Stärken“, so CEO Antonio Filosa sagte zu dem Strategieplan.

Der Konzernchef weiter: „Wir haben großartige Mitarbeiter, die Kraft globaler Größe und unvergleichliche Marken, die Menschen verbinden und inspirieren. Zudem haben wir tiefe lokale Wurzeln in unseren Regionen und bei unseren Handelspartnern, um die besonderen Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen, sowie einen unermüdlichen Fokus auf Innovation und Exzellenz in der Umsetzung. Mit diesen Stärken sind wir einzigartig positioniert, um Freude, Funktionalität und Erschwinglichkeit zu bieten. Hinzu kommen die sich beschleunigenden und verstärkenden Vorteile unserer Win-Win-Partnerschaften. Damit haben wir alles, was wir brauchen, um unsere FaSTLAne 2030-Ziele zu erreichen.“

60 Neueinführungen bis 2030

Stellantis überarbeitet mit FaSTLAne 2030 Markenportfolio und Produktplanung, um Kapitaleffizienz, Rentabilität und Ausgabensteuerung zu verbessern. Bis 2030 sind mehr als 60 Neueinführungen und 50 größere Modellaktualisierungen geplant, darunter rein batterieelektrische Fahrzeuge, Plug-in-Hybride, E-Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor als Stromgenerator („Range Extender“), Hybride sowie Verbrenner- und Mild-Hybrid-Modelle.

Jeep, Ram, Peugeot und Fiat gelten als globale Marken mit größter Reichweite und höchstem Rentabilitätspotenzial. 70 Prozent der Marken- und Produktinvestitionen sollen in diese Marken sowie in die Nutzfahrzeugeinheit Pro One fließen. Chrysler, Dodge, Citroën, Opel und Alfa Romeo bleiben regionale Marken, DS Automobiles und Lancia werden als „Spezialmarken“ weiterentwickelt. Maserati soll durch zwei neue „E-Segment“-Fahrzeuge gestärkt werden.

„Jede Marke von Stellantis wird eine klare Rolle bei der Erfüllung unserer FaSTLAne 2030-Ziele spielen“, erklärt Filosa. In den nächsten fünf Jahren will der Konzern mehr als 24 Milliarden Euro in globale Plattformen, Antriebe und neue Technologien investieren. Bis 2030 sollen 50 Prozent des weltweiten Jahresvolumens auf drei globalen Plattformen produziert werden, darunter STLA One. Das Multi-Energie-Angebot soll mit Hybriden, batterieelektrischen Fahrzeugen und „hocheffizienten“ Verbrennern ausgebaut werden.

Die Technologiestrategie umfasst STLA Brain (skalierbare zentrale Rechen- und Softwarearchitektur), STLA SmartCockpit (neue Art der Interaktion zwischen Kunden und ihren Fahrzeugen) und STLA AutoDrive (skalierbares System für autonomes Fahren). Diese Technologien sollen 2027 auf den Markt kommen. Bis 2030 sollen 35 Prozent des weltweiten Jahresvolumens mit mindestens einer dieser Technologien ausgestattet sein, bis 2035 mehr als 70 Prozent.

Geschwindigkeit, Qualität, Effizienz und Partnerschaften

Stellantis setzt auf Partnerschaften mit Leapmotor, Dongfeng (beide China), Tata (Indien) und dessen britischer Tochter Jaguar Land Rover (JLR) sowie Unternehmen aus Software, Künstliche Intelligenz, ADAS, Computerarchitektur und Batterietechnologie. Genannt werden Applied Intuition, Qualcomm, Wayve, Nvidia, Uber, Mistral AI und CATL.

Die Produktionsstandorte sollen optimiert werden. In Europa ist eine Reduzierung der Fertigungskapazität um mehr als 800.000 Einheiten vorgesehen. Die Auslastung soll bis 2030 von 60 auf 80 Prozent steigen. In den USA wird ebenfalls eine Kapazitätsauslastung von 80 Prozent erwartet. In der Region Naher Osten & Afrika soll Produktlokalisierung bis 2030 zu voller Auslastung führen.

In der Umsetzung setzt FaSTLAne 2030 auf Geschwindigkeit, Qualität und Effizienz. Fahrzeugentwicklungszyklen sollen von bis zu 40 auf 24 Monate sinken. Das Wertschöpfungsprogramm soll bis 2028 jährliche Kostensenkungen von 6 Milliarden Euro gegenüber 2025 ermöglichen. Mehr als 120 Künstliche-Intelligenz-Anwendungen sind im Einsatz.

Die Regionen erhalten eigene Ziele. Nordamerika strebt 25 Prozent Umsatzwachstum und eine AOI-Marge von 8 bis 10 Prozent an. Enlarged Europe zielt auf 15 Prozent Umsatzwachstum und 3 bis 5 Prozent AOI-Marge. Südamerika strebt 10 Prozent Umsatzwachstum und 8 bis 10 Prozent AOI-Marge an, Naher Osten & Afrika 40 Prozent Umsatzwachstum und 10 bis 12 Prozent AOI-Marge. Im asiatisch-pazifischen Raum liegt das Ziel bei 4 bis 6 Prozent AOI-Marge. Der weltweite Umsatz soll von 154 Milliarden Euro im Jahr 2025 auf 190 Milliarden im Jahr 2030 wachsen.