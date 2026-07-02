Leapmotor treibt mit Stellantis Expansion nach Europa voran

Der chinesische Elektroauto-Hersteller und Stellantis-Partner Leapmotor treibt mit dem neuen Kompaktmodell B05 eine offensive Marktstrategie voran. Ziel ist es laut Edison, durch eine emotionale Positionierung eine neue Generation von Kunden zu erreichen. Das Modell stehe unter dem Motto „Sporty Elegance, Everyday Thrill“ (Sportliche Eleganz, Fahrspaß im Alltag) und solle Leistung, Design sowie Benutzerfreundlichkeit vereinen, sagte Marketingchef Francesco Giacalone dem Portal.

Technisch verfügt der B05 über einen 160 kW/218 PS starken Elektromotor. Mit dem Launch-Control-Modus beschleunigt das Fahrzeug in 6,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Es stehen zwei Batterieoptionen mit 56,2 oder 67,1 kWh zur Verfügung, was WLTP-Reichweiten von bis zu 401 bis 482 Kilometern ermöglicht. An Schnellladestationen lädt das Akkupack in etwa 17 Minuten von 30 auf 80 Prozent. In Deutschland startet das Modell bei einem Preis von 27.900 Euro.

Im Rahmen der Allianz mit dem Stellantis-Konzern für den europäischen Markt ist eine engere Zusammenarbeit mit dessen Tochter Opel geplant, um gemeinsam ein neues Elektro-SUV im Kompaktsegment zu entwickeln. Dabei soll die technologische Expertise von Leapmotor, insbesondere in den Bereichen Software-Architekturen und effiziente Antriebsstränge, genutzt werden. Auch Range-Extender-Systeme als Brückentechnologie für den europäischen Markt werden in Betracht gezogen. Leapmotor verkauft bereits E-Autos mit Verbrennermotor als Stromgenerator. Mit Opel sollen Range-Extender-Setups mit Fokus auf Europa und den hier erwarteten hohen Fahrkomfort entwickelt werden.

Das Wachstum von Leapmotor wird durch eine hohe vertikale Integration gestützt, wobei etwa 65 Prozent des Fahrzeugwerts im eigenen Haus produziert werden. Dies ermöglicht Entwicklungszyklen von 18 bis 20 Monaten. Zur regionalen Ausrichtung wurde ein Innovationszentrum in München eröffnet. Eine Produktion in Europa, beispielsweise in Spanien, soll zudem die Lieferketten resilienter gestalten und Zölle vermeiden.

Hinsichtlich der Marktpositionierung innerhalb von Partner und Investor Stellantis sieht Marketingchef Giacalone kaum Konflikte mit den komplett zu dem europäischen Konzern gehörenden Marken wie Peugeot oder Opel. Die Kundenbasis beziehe sich primär auf Konkurrenzmarken wie Tesla oder andere asiatische Hersteller. Für die Zukunft strebt Leapmotor bis zum Jahr 2030 einen weltweiten Absatz von etwa 2,5 Millionen Fahrzeugen an, wobei Europa bis zu 50 Prozent dieses Volumens beisteuern soll.